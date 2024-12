Matthias Schlesies neuer Director Sales & Internationalization der Graphite Materials GmbH

Matthias Schlesies ist neuer Direktor Sales & Internationalization der Graphite Materials GmbH. Das Portfolio des Industrie-Spezialisten umfasst maßgeschneiderte Systemlösungen aus Kohlenstofffaser- und Graphitwerkstoffen für Hochtemperaturanwendungen sowie Graphitelektroden für Einschmelz- und Pfannenöfen. Mit der strategischen Neubesetzung forciert Graphite Materials seine Skalierung im DACH-Raum, in Europa und den USA.

Matthias Schlesies: „Ich freue mich darauf, mit dem Team die Globalisierung und Transformation von Graphite Materials weiter voranzutreiben. Erste Priorität ist es, unser Wachstumspotenzial in bestehenden und neuen Märkten konsequent voll zu entfalten.“ In der DACH-Region wird sich Matthias Schlesies auf den weiteren Ausbau der Vertriebsstrategie mit neuen Vertriebskanälen und Partnerschaften unterstützen. In anderen Wachstumsmärkten in Europa wie auch in den USA soll der Eintritt mit Fokus auf Hochtemperaturanwendungen, erneuerbare Energien, Energiespeichersysteme und Halbleiter erfolgen. „Dabei nimmt neben höchsten Qualitätsstandards die Ausrichtung auf Nachhaltigkeit im Spezialgraphitmarkt eine Schlüsselrolle ein, die Graphite Materials bereits bedient“, so Matthias Schlesies

Graphite Materials stellt sich im angespannten Marktumfeld den Herausforderungen steigender Kosten für Materialien, Produktion, Logistik und Energie. Geplant ist deshalb die Abkehr vom reinen Preiswettbewerb. Stattdessen rücken die Unternehmensstärken künftig wieder stärker in den Fokus. Diese bilden die Entwicklung kundenspezifischer Systemlösungen und Services, deren Differenzierungsmerkmale über Vertrieb, Netzwerke, Tagungen, Messen und Marketing eindeutiger als bisher hervorgehoben werden sollen. Auf Basis des Know-hows und der Begeisterung aller Mitarbeiter im Unternehmen will Matthias Schlesies die Effizienz der anstehenden Maßnahmen durch Digitalisierung und Automatisierung deutlich steigern. „Unser bereits aktives und bald erweitertes Exzellenz-Team optimiert unsere Position, erfolgreich im heimischen und internationalen Markt voranzuschreiten“, so Matthias Schlesies. „Für die notwendige engagierte Innovationsfreude ist Graphite Materials industrieweit bereits bekannt.“

Matthias Schlesies verfügt über mehr als 30-jährige Berufserfahrung in den Bereichen Vertrieb, Marketing, und Internationalisierung. Den Grundstein legte er mit einer Fachausbildung zum Werkzeugmacher, gefolgt von einem Maschinenbaustudium mit Schwerpunkt Fahrzeugtechnik. Umfangreiche Expertise sammelte er in der Automobilzulieferindustrie, u. a. bei Behr und Hella, wo er bis zum Vertriebsleiter aufstieg. Danach folgten u. a. Stationen als Geschäftsführer Technik und Vertrieb bei Centroplast Engineering Plastics und als Head of Global Sales, Productmanagement und Marketing der LEONI AG. Prägende Kompetenzen sammelte Matthias Schlesies darüber hinaus in internationalen Projekten mit OEMs wie General Motors, VW und Mercedes Benz wie auch bei mittelständischen Unternehmen, für die er Zukunftsstrategien entwickelte und umsetzte.

Über Graphite Materials GmbH:

Die Graphite Material GmbH ist seit über 20 Jahren ein markt- und branchenanerkannter Spezialist für maßgeschneiderte Systemlösungen aus Kohlenstofffaser- und Graphitwerkstoffen für Hochtemperaturanwendungen sowie Graphitelektroden für Einschmelz- und Pfannenöfen. Die technologische Kernkompetenz liegt im Engineering, das tiefgehendes Werkstoff-Know-how und langjährige Experten-Kenntnisse der fortschrittlichen Bearbeitungstechnologien synergetisch zusammengeführt. Die Expertise des ISO-zertifizierten Unternehmens, zugleich Schwesterunternehmen der GMElectrode GmbH, umfasst die gesamte Wertschöpfungskette – von Werkstoffwissen und Design bis hin zur Fertigung. Für Kunden werden so innovative und zuverlässige Lösungen mit neuesten Technologien nach höchsten Qualitäts- und Nachhaltigkeitsanforderungen entwickelt. Die Graphite Material GmbH setzt damit Maßstäbe in der Graphitindustrie, von der individuellen Einzelteil- bis hin zur Klein- und Großserienfertigung.

