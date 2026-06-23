MAX Orbit Serie: Vitel bietet neue mobile Router von Peplink für gebündelte Satellitenverbindungen an

Höhere Bandbreiten und schnellere Geschwindigkeiten bei mobilen Einsätzen

Unterschleißheim/München, 23. Juni 2026 – Die Vitel GmbH, ein Value Added Distributor (VAD) mit Fokus auf IT- und Netzwerklösungen, nimmt die neue MAX Orbit Serie von Peplink in ihr Sortiment auf. Die mobilen Router ermöglichen die intelligente Bündelung und Verwaltung von Satellitenverbindungen verschiedener Anbieter in einer einzigen Netzwerkplattform. Die neue Produktserie umfasst die Modelle MAX Orbit 2, MAX Orbit 4 und MAX Orbit 8.

In vielen Regionen und Anwendungsfällen reichen klassische Festnetz- und Mobilfunkanbindungen nicht aus, um verlässliche Konnektivität sicherzustellen. In abgelegenen Gebieten oder für mobile Einsätze bietet sich daher die Nutzung verschiedener Internetverbindungen an. Die Router der MAX Orbit Serie können Satellitendienste wie Starlink, Iridium und OneWeb parallel nutzen und über die bewährte Peplink SpeedFusion-Technologie zu einer leistungsfähigen und ausfallsicheren Verbindung zusammenführen. Dabei werden Bandbreiten gebündelt, Verbindungsabbrüche durch automatisches Failover vermieden und die Netzwerkleistung kontinuierlich optimiert.

Die Kombination aus 5G- und Satellitenverbindungen steigert die Verfügbarkeit, Leistung und Bandbreite der Verbindungen. Mehrere Satellitenterminals und Netzwerke kombiniert unterstützen zudem hochverfügbare Backup-Konnektivität für Glasfaserverbindungen. Das schützt geschäftskritische Standorte vor Ausfällen. Gleichzeitig lassen sich Kosten einsparen, wie etwa zusätzliche Ausgaben für überschrittenes Datenvolumen.

Die Router sind robust, vibrationsbeständig und verfügen über integriertes GPS. Damit sind die Geräte der MAX Orbit Serie für viele unterschiedliche Anwendungsfälle und Einsatzorte geeignet, unter anderem Schiffe, Züge, mobile Kommandozentralen und Einsätze mit regelmäßigem Standortwechsel.

Zuverlässige und ausfallsichere Verbindungen

Die neue Funktion SpeedFusion Boost verhindert, dass schwankende Satellitenverbindungen die Netzwerkperformance beeinträchtigen. So sind hohe Geschwindigkeiten, reibungslose Datenübertragung und maximale Effizienz in Multi-Orbit-Umgebungen gewährleistet. Der SpeedFusion Score bewertet den Zustand, die Resilienz und die Performance der gebündelten Netzwerke fortlaufend. Das zeigt Leistungsdefizite auf einen Blick und identifiziert konkrete Optimierungsfunktionen. Über die Managementplattform InControl 2 können alle Satellitennetze zentral verwaltet werden. Das cloudbasierte Management ermöglicht die Verwaltung der gesamten Satellitenkommunikation über eine einzige Plattform.

„Die MAX Orbit Serie wurde für robuste Multi-Orbit-Konnektivität entwickelt, bietet höhere Geschwindigkeiten und eine maximale Ausfallsicherheit“, sagt Nadir Yilmaz, Geschäftsführer der Vitel GmbH. „Heutzutage werden hochverfügbare Netzwerklösungen benötigt, die unabhängig von Standort und Infrastruktur funktionieren. Die MAX Orbit Router von Peplink ermöglichen genau das und bieten somit vielfältige Möglichkeiten in unterschiedlichen Bereichen der kritischen Kommunikation.“

Erfahren Sie im deutschsprachigen Datenblatt mehr über die MAX Orbit Serie: https://vitel.de/wp-content/uploads/2026/06/peplink-router-max-orbit-serie-de-0626.pdf

Über Vitel

Die Vitel GmbH ist ein europäischer Value-Added-Distributor von IT-Lösungen für Netzwerkinfrastruktur, -kommunikation und -sicherheit. Im Portfolio befinden sich Produkte ausgewählter High-Tech-Hersteller in den Bereichen Netzwerk-, Übertragungs- und Überwachungstechnik sowie Standortvernetzung. Spezialisiert hat sich das Unternehmen auf Kunden aus den Branchen BOS (Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben), Rundfunk, Transportwesen, Schifffahrt und Telemedizin. Darüber hinaus kommen die Produkte und Lösungen in einer Vielzahl weiterer Märkte zum Einsatz.

Vitel fokussiert sich auf Distribution mit Mehrwert für alle Beteiligten und unterstützt Kunden bei der strategischen Auswahl und Umsetzung ihrer individuell zugeschnittenen IT-Lösung. Dabei stehen Experten über den gesamten Projektzyklus hinweg mit umfangreicher Beratung, Planungshilfen sowie Trainings und Schulungen zur Seite.

Weitere Informationen unter https://vitel.de/

Firmenkontakt

Vitel GmbH

Marisa Weinzierl

Einsteinstr. 7

85716 Unterschleißheim

+49 89-9542965-30



https://www.vitel.de

Pressekontakt

Sprengel & Partner GmbH

Samira Sprengel

Nisterstraße 3

56472 Nisterau

02661-912600



https://www.sprengel-pr.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.