Max Weiß Coaching: Durchweg positive Erfahrungen

Wie sich Max Weiß von vielen Scam Coaches positiv unterscheidet – Erfahrungen über das Mentoring Programm

Max Weiß ist ein erfolgreicher Unternehmer und Coach im Bereich Online-Marketing, der seine praktische Erfahrung und sein umfangreiches Wissen an Start-ups und etablierte Unternehmen weitergibt. Er betreibt die Weiss Consulting & Marketing GmbH in Bad Tölz und hat zusammen mit seiner Lebensgefährtin die Reinigungsfirma „Office & Home Management GmbH“ gegründet. Was ihn von anderen Coaches unterscheidet, ist seine zuverlässige Betreuung seiner Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie sein Fokus auf harte Arbeit und seriösen Coaching. Seine Kunden schätzen ihn als verlässlichen Partner und Berater mit einem breiten Spektrum an Dienstleistungen zur Steigerung des Umsatzes und der Effizienz von Agenturen.

Max Weiß ist ein erfolgreicher Unternehmer, der den Traum vieler junger Menschen verkörpert. Bereits im Alter von 18 Jahren gründete er sein erstes Unternehmen und besitzt nun mit nur 23 Jahren mehrere Firmen. Sein Fachgebiet liegt im Online-Marketing, insbesondere in der Unterstützung von Unternehmen bei der Vermarktung ihrer Produkte und Dienstleistungen über Social Media.

Seit 2018 betreibt Max seine eigene Firma namens WEISS Consulting & Marketing GmbH in Bad Tölz. Neben seiner unternehmerischen Tätigkeit fungiert er auch als Berater und gibt sein umfangreiches Praxiswissen an Start-ups und etablierte Unternehmen weiter. Gemeinsam mit seinem Team berät er sie dabei, erfolgreich Online-Marketing-Unternehmen zu gründen.

Als neueste Geschäftsidee führt Max zusammen mit seiner Lebensgefährtin Charlotte Koller die Reinigungsfirma „Office & Home Management GmbH“. Diese wurde im Jahr 2020 gegründet und verfolgt ein Lizenzkonzept, das bereits an beeindruckenden 16 Standorten deutschlandweit vertreten ist.

Was Max Weiß von den meisten anderen Coaches unterscheidet, ist seine praktische Erfahrung. Er hat bereits Anerkennung in renommierten Magazinen wie rtl.de, Focus online, Founders Magazin und Punkt12 erhalten. Zudem zählt sein Coaching-Programm zu den besten auf dem Markt – hier unterstützt er beim Aufbau von Social Media Agenturen.

Coachings verlaufen nicht immer reibungslos, aber der Erfolg seiner Teilnehmer ist für Max Weiß von entscheidender Bedeutung. Wenn sie erfolgreich sind, empfehlen sie ihn weiter. Daher legt er großen Wert auf eine zuverlässige Betreuung seiner Teilnehmerinnen und Teilnehmer. In den letzten Monaten hat er daher den Auswahlprozess verschärft. Nur diejenigen, die die dreistufige Qualifizierung bestehen, dürfen am zwölfmonatigen Programm teilnehmen. Seit dem Sommer werden die Max Weiß Coaching Kosten direkt bezahlt, ohne dass eine Vermittlungsfirma involviert ist – damit entgeht man die oft kritisierten Online-Coaching-Angebote durch die Bezahldienstleister.

Darüber hinaus hat Max Weiß als Reaktion auf Verbraucherbeschwerden über Zahlungsmodalitäten des Online-Coachings ein 14-tägiges Widerrufsrecht eingeführt.

„Ich möchte sicherstellen“, sagt der Coach, „dass nur Menschen an unserem Programm teilnehmen können, die wirklich das Potenzial zum Unternehmertum haben – und sich fair behandelt fühlen.“ Denn nur wenn harte Arbeit und seriöses Coaching Hand in Hand gehen, kann der Traum von einem monatlichen Einkommen von 10.000 Euro schnell Wirklichkeit werden“.

Max Weiß ist ein verlässlicher Partner für Menschen, die ihren Traum von der Selbstständigkeit mit einer Social Media Agentur verwirklichen möchten. Er bietet außerdem Beratungsdienstleistungen an, um bestehenden Agenturen dabei zu helfen, ihren Umsatz zu steigern und ihre Prozesse effizienter zu gestalten. Mit über 6.000 zufriedenen Kunden gehört die Weiss Consulting & Marketing GmbH zu den führenden Unternehmensberatungen in Deutschland.

Nachfolgend berichten einige Kunden über ihre Max Weiß Coaching Erfahrungen:

Marcelo: „Ich möchte hiermit eine positive Bewertung des Mentoring-Programms von Max abgeben. Dank dieses Programms konnte ich meine Umsätze innerhalb kürzester Zeit mindestens vervierfachen. Ich kann es jedem empfehlen, der den Aufbau einer Agentur plant. Das Mentoring-Programm war erstklassig und ich bin äußerst dankbar für die wertvollen Ratschläge und Erkenntnisse, die mir Max vermittelt hat. Die Inhalte waren praxisnah und genau auf meine individuellen Bedürfnisse zugeschnitten, was mir sehr geholfen hat, meine Agentur erfolgreich zu etablieren. Die Professionalität und das Engagement von Max während des Mentorings haben mich begeistert. Das Programm war äußerst effektiv und unterstützte mich dabei, meine Ziele zu erreichen.

Ich empfehle das Mentoring-Programm von Max Weiß allen uneingeschränkt weiter, die ihre Agentur erfolgreich aufbauen möchten.

Vielen Dank für alles – bitte machen Sie so weiter!“

Adrian M.: „Max Weiß“ Mentoring hatte einen völlig umwälzenden Einfluss auf mein Leben. Innerhalb von nur zwei Wochen konnte ich bereits einen Umsatz von 13.500 EUR erzielen, was mir zuvor undenkbar erschien. Diese schnelle Veränderung ermöglicht es mir nun, meiner Familie zu helfen und sie finanziell zu unterstützen. Ich möchte mich bei Max bedanken!“

Benjamin L.: „Das Coaching hatte ursprünglich den Fokus auf dem Aufbau einer Social-Media-Agentur. Inzwischen ist es zu einer umfassenden Anleitung geworden, wie man ein Unternehmer wird und seine Dienstleistungen ausweiten kann. Das Coaching bietet einen enormen Mehrwert zu einem erstaunlich niedrigen Preis und ist daher unverzichtbar für jeden. Die Facebook-Gruppe und die regelmäßigen Zoom-Anrufe alle 2-3 Wochen sind äußerst hilfreich. Wir möchten Max Weiß und seinem Team herzlich danken für alles, was sie tun.“

Timo N.: „Max, ich möchte dir von ganzem Herzen für alles danken! Bedauerlicherweise habe ich erst später mit dem Mentoring begonnen, da ich zuvor eine vermeintlich „günstigere“ Alternative ausprobiert hatte. Wenn ich direkt zu Max gekommen wäre, hätte mein Business sicherlich ein Jahr früher mit dem Wachstum begonnen. Ich kann nur sagen: Hier passt einfach alles! Bitte mach weiter so!“

E: “ Max Weiß‚ Mentoring ist absolut empfehlenswert. Es bietet eine individuelle Anleitung, um eine erfolgreiche Agentur von Grund auf aufzubauen. Zusätzlich gibt es drei wöchentliche Live-Calls zu den Themen Vertrieb & Verkauf sowie Facebook Ads & Social-Media-Marketing, damit man stets up to date bleibt. Alle Fragen werden immer beantwortet und in der Facebook-Gruppe steht die Community bereit, um bei jedem Problem zu helfen. Ich bin wirklich dankbar dafür, dass Max dieses Mentoring anbietet und freue mich sehr, Teil davon zu sein!“

Max Weiß ist ein 23-jähriger Unternehmer, der sich bereits seit seinem 12. Lebensjahr intensiv mit dem Thema Online Marketing und Social Media beschäftigt. Sein außergewöhnliches Talent und seine Leidenschaft für diese Bereiche haben es ihm ermöglicht.

Firmenkontakt

Weiss Consulting & Marketing GmbH

Max Weiß

Nockhergasse 6

83646 Bad Tölz

01777725214



https://weiss-max.com/

