Maximale Sicherheit & hohe Verfügbarkeit sensibler Daten

CBXNET bietet mit redundanten Hyper-V Services und ComBox.syno eine verlässliche & kosteneffiziente Lösung für Unternehmen mit höchsten Sicherheitsstandards.

Die Lösung von CBXNET basiert auf modernen Virtualisierungs-Hosts und der bewährten Synology-Technologie und wird in einem hochsicheren Rechenzentrum in Berlin betrieben.

Das Berliner Einzelunternehmen MÜKA Services, spezialisiert auf Finanz- und Lohnbuchhaltung, entschied sich für den Wechsel zu CBXNET, um von diesen Sicherheits- und Effizienzvorteilen zu profitieren. Kay Mühlenhaupt, Einzelunternehmer von MÜKA Services, bringt langjährige Erfahrung in der Finanzbranche mit. Nach seinem Bachelor-Abschluss im Studiengang Wirtschaftsrecht sammelte er Berufserfahrung bei Ernst & Young, einer der größten Steuerberatungsgesellschaften Deutschlands. Heute betreut er zahlreiche Unternehmen und KMUs in buchhalterischen und betriebswirtschaftlichen Fragen und setzt auf digitale Prozesse, um effiziente Arbeitsabläufe zu gewährleisten.

„Die Sicherheit unserer sensiblen Kundendaten vor physischen Bedrohungen wie Feuer oder Diebstahl sowie vor Cyberangriffen war für uns ausschlaggebend. Zudem bietet uns CBXNET eine 24/7-Hochverfügbarkeit unserer Systeme“, erklärt Kay Mühlenhaupt. „Trotz der aufwendigen Migration hat sich der Wechsel gelohnt. Unsere IT-Infrastruktur läuft seit über einem Jahr einwandfrei, und die Sicherheitsstandards sind mit denen des Bankensektors vergleichbar. Die Server-Redundanzen sorgen für eine extrem hohe Ausfallsicherheit, und das Preismodell ist ebenfalls attraktiv.“

Mit ComBox.syno können verschiedene Endgeräte mit einer zentralen Instanz im professionellen Rechenzentrum synchronisiert werden. Das System setzt auf die bewährte 3-2-1-Backup-Strategie, um Daten sicher zu speichern und jederzeit abrufbar zu machen. Für den Betrieb der Windows Server bei MÜKA Services wurden zwei Hyper-V Host-Server mit einer ComBox.syno-Instanz kombiniert. Dank der Backup-Funktion „Active Backup for Business“ und der Redundanzen innerhalb der Hyper-V-Architektur kann die komplette Arbeitsumgebung bei Bedarf schnell wiederhergestellt werden.

Ein weiteres wichtiges Feature ist das Microsoft 365 Backup, das eine revisionssichere E-Mail-Archivierung ermöglicht. ComBox.syno basiert auf Synology-Technologie und bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche mit zahlreichen Anwendungen zur Datenverwaltung und Sicherung. Das Hosting im CBXNET-Rechenzentrum umfasst umfassende physische und digitale Sicherheitsmaßnahmen, die für einzelne Unternehmen oft schwer realisierbar sind.

Die Daten werden sowohl bei der Übertragung als auch im Ruhezustand verschlüsselt, um maximale Vertraulichkeit zu gewährleisten. Automatisierte Backups sorgen dafür, dass Daten kontinuierlich gesichert werden, während schnelle Wiederherstellungsoptionen im Falle eines Datenverlusts die Ausfallzeiten minimieren.

Für weitere Informationen über den CBXNET-Premiumservice ComBox.syno und unsere Lösungen zur Datensicherung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Online-Informationen:

https://www.cbxnet.de

https://www.synology.com/de-de/company/case_study/CBXnet

Als Berliner Internetpionier arbeitet CBXNET mit jahrzehntelanger Erfahrung und Kompetenz an der Digitalisierung von Unternehmensprozessen und entwickelt als IT-Dienstleister für den Mittelstand innovative Lösungen und Produkte rund ums Internet. Dazu verfügt CBXNET in Berlin über ein eigenes Richtfunknetz zur Breitbandvernetzung und betreiben redundante Rechenzentrumsflächen für hochverfügbare Unternehmensanwendungen.

