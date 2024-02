Maximale Unabhängigkeit – EPP Energy Peak Power speichert die Kraft der Sonne für das eigene Zuhause

In Zeiten steigender Energiekosten setzt die EPP Energy Peak Power GmbH mit ihrem neuesten Balkonkraftwerk-Set und der Anker Solix Solarbank E1600 einen Meilenstein in Richtung dezentraler Stromversorgung. Dieses durchdachte System aus Stromerzeugung und -speicherung ermöglicht es Hausbesitzern, ungenutzte Balkonflächen in kleine Kraftzentralen zu verwandeln. Mit dieser Technologie sind sie in der Lage, die Stromversorgung selbst in die Hand zu nehmen und sich von herkömmlichen Versorgern unabhängiger zu machen.

Geballte Kraft von 1000 Watt für den Balkon

Die Effizienz der Anker Solix Solarbank beeindruckt mit einer Eigenverbrauchsquote von 90 %. Diese herausragende Leistungsfähigkeit garantiert eine signifikante Einsparungen auf der Stromrechnung und eine zügige Amortisierung der Investition. Diese Lösungen sind zudem ein wertvoller Beitrag zum Umweltschutz, indem sie fossile durch erneuerbare Energiequellen ersetzen.

Sofortige Energiewende dank einfacher Installation

Kein Fachmann erforderlich: Die Inbetriebnahme des Balkonkraftwerks zusammen mit der Anker Solix Solarbank E1600 zeichnet sich durch hohe Benutzerfreundlichkeit aus. Sie lassen sich ohne großen Aufwand installieren, was den Übergang zu einer grüneren und nachhaltigeren Energieversorgung zum Kinderspiel macht. Der modulare Aufbau ermöglicht dabei auch nachträgliche Erweiterungen, um den Energiebedarf größerer Haushalte zu decken.

Robuste Technologie für eine sichere Zukunft

Die Anker Solix Solarbank besticht nicht nur durch ihre ökonomischen Vorteile, sondern auch durch ihre robuste Verarbeitung. Mit hochwertigen LFP-Batteriezellen ausgestattet, weist sie eine erwartete Lebensdauer von mindestens 15 Jahren auf. Ein starker Schutzgrad von IP65 und eine umfassende Garantie von zehn Jahren gewährleisten zuverlässigen und wartungsarmen Betrieb.

Intuitive Energiesteuerung mit intelligenter App

Zusätzlich wird das Gesamtpaket durch eine intelligente App unterstützt, die es Nutzern erlaubt, ihren Verbrauch und ihre Einsparungen genau zu verfolgen. Die Anker-App ermöglicht es, Echtzeitdaten zu erfassen und historische Energieverbrauchsmuster zu analysieren – ein unschätzbarer Vorteil bei der Optimierung Ihres Energiehaushalts.

Effektive Nutzung von Solarenergie durch innovative Speichertechnik

Nicht nur die effiziente Erzeugung, sondern auch die Speicherung von Solarstrom stand bei der Entwicklung des Balkonkraftwerks mit der Anker Solix Solarbank im Fokus. So wird gewährleistet, dass der generierte Strom dann zur Verfügung steht, wenn er im Haushalt benötigt wird. Das innovative Speichersystem ist dabei entscheidend für die effektive Nutzung der erzeugten Solarenergie und die Erreichung maximal möglicher Autarkie.

Über die EPP Energy Peak Power GmbH:

EPP Energy Peak Power GmbH ist Ihr Partner für die Energiewende auf kleinstem Raum. Mit einem breiten Portfolio an erneuerbaren Energieprodukten revolutionieren wir den Markt und tragen zu einer nachhaltigeren Zukunft bei. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite: www.epp.solar

Die Firma EPP Solar stellt Balkonkraftwerke aus photovoltaischen Solarmodulen, Mikro-Wechselrichtern und Batterien her. Dieses System ermöglicht es, Solarenergie problemlos zu speichern, um sie später zu nutzen und gleichzeitig die Stromkosten zu reduzieren. Das Unternehmen ist in Deutschland auf diesem Gebiet Marktführer.

