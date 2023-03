Maximieren Sie Ihre Rendite mit alternativen Anlagen

Kluge Investitionen stellen einen wichtigen Pfeiler im Aufbau und in der Sicherung des eigenen Vermögens dar. Wer sich nicht um den Aufbau eines gut gestreuten Portfolios kümmert, ist der Inflation vollkommen ausgesetzt.

Investoren haben eine Vielzahl von Optionen, wenn es darum geht, in welche Assets sie investieren. Eine der beliebtesten und auch sinnvollsten Optionen ist das Investieren in Sachwerte und alternative Anlagen.

Was sind die Vorteile alternativer Anlagen und Sachwerte?

Sachwerte sind stabile, werthaltige Assets, die eine geringe Volatilität aufweisen und eine gute Rendite erzielen. Sie können auch ein gutes Instrument sein, um Risiken zu diversifizieren und gleichzeitig eine hohe Rendite zu erzielen.

Alternative Anlagen sind eine weitere Option, um zu investieren. Sie bieten Investoren die Möglichkeit, in eine breite Palette von Assets zu investieren, die normalerweise nicht an den traditionellen Finanzmärkten gehandelt werden. Das ist ein großer Vorteil, da dadurch weniger Schwankungen in Kauf genommen werden müssen und sich das Portfolio insgesamt konstanter entwickelt.

Luxusgüter als wertbeständiges Asset

Einen wichtigen, aber gern vernachlässigten Teilbereich der Sachwerte und der alternativen Anlagen stellen die sogenannten Luxusgüter dar. Das können seltene Weine, teure Kunstwerke, aber auch beliebte Handtaschen oder Luxusuhren sein. Diese Luxusgüter sind deshalb so wertvoll, weil sie eine hohe Nachfrage aufweisen, aber gleichzeitig enorm selten oder limitiert sind. Ein nachgefragter Wein eines bestimmten Jahrganges kann eben nicht beliebig oft hergestellt werden. Luxusuhrenhersteller werden auch dafür sorgen, dass das Angebot knapp und der Preis hoch bleibt. Man hat quasi einen eingebauten, natürlichen Inflationsschutz, der das eigene Portfolio beflügelt und schützt.

Investieren in Sachwerte und Luxusgüter

Bis dato war es schwierig bis unmöglich, in werthaltige Luxusgüter zu investieren. Nur wenige Privatinvestoren konnten oder wollten tausende von Euro für eine Flasche Wein oder eine Luxusuhr bezahlen. Zu hoch wäre das Risiko, einen Fehlkauf zu tätigen und zu viel Geld wäre gebunden, welches als Streuung auch in andere Assets fließen sollte.

Wir von Splint Invest haben dafür gesorgt, dass Investoren bereits ab 50 Euro Startbudget in Luxusweine oder Kunstwerke investieren können. Durch unsere intuitive App ist es erstmals möglich, ein eigenes Sachwerte- und Luxusgüterportfolio aufzubauen. Auch alternative Anlagen wie NFTs können auf diese Weise abgebildet werden. Die Investoren können sich so Stück für Stück ihren Teil von begehrte Luxusgegenständen sichern und auf diese Weise ihr Portfolio diversifizieren.

Vermögensaufbau ist das Aufbauen von wahren Werten

Ziel jeder Investition ist der Aufbau von Werten, wodurch Profite generiert oder eine Absicherung vor Verlust sichergestellt werden soll. Die meisten Anleger sind jedoch überinvestiert in Geldwerten wie Versicherungen, Bausparern oder das Geld am eigenen Konto. Diese Investoren sind der Inflation schutzlos ausgeliefert. Andere wiederum sind in alternativen Anlagen wie Kryptowährungen überinvestiert, die massive Schwankungen aufweisen. Auch Aktien, die einen Sachwert darstellen, neigen dazu, sehr zu schwanken.

Im Idealfall baut man sich also ein diversifiziertes und krisensicheres Portfolio auf, welches wahre Werte als Fundament aufweist. Je nach persönlichem Risikobewusstsein kann auf diesem Fundament dann in risikoreichere Assets investiert werden. Eine gute Mischung der Anlageklassen hilft in jedem Fall dabei, ein stabiles Portfolio aufzubauen, welches in jeder Marktlage performt.

Weshalb überhaupt in Sachwerte, Luxusgüter und alternative Anlagen investieren?

Nun könnte man zum Schluss kommen, dass es überflüssig sei, ein stabiles und über mehrere Anlageklassen gestreutes Portfolio aufzubauen, da am Ende des Tages nur Rendite zählt. Man könnte also sein ganzes Geld in Aktien investieren oder in Kryptowährungen, da diese langfristig nur einen Weg kennen – den nach oben. Wenn man die vergangenen Jahrzehnte betrachtet, dann ist diese Schlussfolgerung nicht ganz falsch. Wer sagt jedoch, dass es für immer so weitergeht. Wenn es zu einem Crash an den Märkten kommt, dann hat das erworbene Kunstwerk oder die Luxusuhr noch immer einen annähernd gleichen Wert, da sie unabhängig von Marktstimmungen sind. Der Wert des Portfolios wird durch kluge Diversifikation stabil gehalten, egal wie Aktien oder Kryptowährungen sich entwickeln. Sollte es zu einer jahrelangen Baisse innerhalb der Sektoren kommen, kann man einen Teil der Sachwerte verkaufen und günstig in andere Bereiche einsteigen und dadurch noch mehr profitieren. Es hat also schon seinen Sinn, langfristig ein wertstabiles und breit gestreutes Portfolio aufzubauen. Mit Splint Invest war es noch nie so einfach, ein wertstabiles Portfolio aufzubauen.

Fazit

Investieren in Sachwerte, alternative Anlagen und Luxusgüter kann eine gute Möglichkeit sein, um finanziellen Wohlstand und ein sicheres Einkommen zu erzielen. Investoren haben eine Vielzahl von Möglichkeiten, in welche Assets sie investieren können.

Investoren sollten in eine breite Palette von Assets investieren, um Risiken zu diversifizieren und gleichzeitig eine gute Rendite zu erzielen. Mit unserer App können sich Investoren schrittweise unabhängig vom Markt machen und ein werthaltiges Portfolio, bestückt mit hochwertigem Wein, teurer Kunst oder nachgefragten Uhrmodellen, aufbauen.

Wenn Sie den Code WS50 nutzen bei der Registrierung auf Splint Invest, dann erhalten Sie einmalig 50 Euro Investitionskapital.

Unsere App ist eine Plattform, mit der du digitale Anteile an alternativen Anlagen kaufen kannst. Wir wollen damit einem breiten Publikum diese Art der Investitionen zugänglich machen. Denn bisher können es sich vorwiegend wohlhabende Personen leisten, in Dinge wie Whiskeyfässer oder Uhren zu investieren. Ab 50 Euro kannst du bereits Splints erwerben.

Kontakt

MARK Investment Holding AG

Aurelio Perucca

Untere Altstadt 30

6300 Zug

0041/799586789

info@splintinvest.com

http://www.splintinvest.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.