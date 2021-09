Mazars schließt sich dem BARIG als neuer Business Partner an

Prüfungs- und Beratungsgesellschaft bietet Fluggesellschaften in Deutschland umfassende Leistungen zur steuerlichen und rechtlichen Beratung, Abschlussprüfung sowie betriebswirtschaftliche Beratung

Die seit mehr als einem Jahr andauernde Corona-Krise führt in der Luftverkehrsindustrie sowie bei den Fluggesellschaften zu tiefgreifenden Veränderungen. Auch wenn sich nach der Pandemie der Luftverkehr regional und global wieder erholen wird, müssen sich die Airlines mit den wirtschaftlichen und strukturellen Folgen weiterhin auseinandersetzen und zukunftsorientiert planen. In diesem Zusammenhang erweitert das Board of Airline Representatives in Germany (BARIG) gezielt sein branchenübergreifendes Netzwerk von Business Partnern. Mit Mazars steht den mehr als 100 nationalen und internationalen BARIG Fluggesellschaften, die Deutschland anfliegen, ab sofort ein Experte mit großem Branchen-Know-how zur Verfügung.

“Diese für die Luftfahrt und die gesamte Welt außergewöhnlichen und herausfordernden Zeiten erfordern tiefgreifende und innovative Maßnahmen zur Neugestaltung der Zukunft. Neue Konzepte und Strukturen müssen gedacht und umsetzbar gestaltet werden”, erläutert BARIG Generalsekretär Michael Hoppe. “Daher freuen wir uns, dass wir mit Mazars einen weiteren BARIG Business Partner im Bereich “Academic & Consulting” begrüßen können. Die Gesellschaft verfügt über eine exzellente lokale und internationale Expertise, Unternehmen in zukunftsorientierten Prozessen zu begleiten. Zusammen mit Mazars planen wir in den kommenden Wochen und Monaten eine Reihe informativer Online-Sessions und Talks für unsere BARIG-Mitglieder.”

Mazars ist ein führendes internationales Unternehmen, das auf die Bereiche Wirtschaftsprüfung, Steuern und Recht1 sowie Accounting, Financial Advisory und Consulting spezialisiert und in über 90 Ländern vertreten ist. In Deutschland ist Mazars mit 94 Partnern und mehr als 1.700 Mitarbeitern an zwölf Standorten präsent und mit einem Jahresumsatz von rund 182 Millionen Euro auf Platz 9 der Prüfungs- und Beratungsgesellschaften.

“Den Fluggesellschaften stehen wir mit einem versierten Team von Expertinnen und Experten zu allen für Airlines relevanten Beratungsthemen zur Verfügung”, so Lutz Beck, Partner bei Mazars in Deutschland. “Auf Wunsch können wir sie bei der Optimierung von Compliance-Prozessen sowie bei Umstrukturierungen unterstützen. Dabei setzen wir modernste technische Möglichkeiten ein, zum Beispiel zur Auswertung großer Datenmengen und zum Prozess-Mining.”

Weitere aktuelle BARIG-Themen und News zur Luftfahrt gibt es unter www.barig.aero/news

BARIG (Board of Airline Representatives in Germany e.V.) vertritt die gemeinsamen Interessen von mehr als 100 nationalen und internationalen Fluggesellschaften aus Linienflug, Ferienflug und Air Cargo. Seit seiner Gründung 1951 arbeitet der Airline-Verband für die Verbesserung der Rahmenbedingungen des Luftverkehrs in Deutschland und ist Ansprechpartner für Politik, Behörden, Wirtschaft und Medien. www.BARIG.aero, https://de.linkedin.com/company/barig, www.instagram.com/barig.aero

Firmenkontakt

BARIG (Board of Airline Representatives in Germany e.V.)

Michael Hoppe

Frankfurt Airport Center ( FAC ) 1 HBK 27

60549 Frankfurt am Main

069 – 237288

barig@claasen.de

http://www.BARIG.aero

Pressekontakt

Claasen Communication

Ralph Steffen

Im Schelmböhl 40

64665 Alsbach

06257 – 68781

ralph.steffen@claasen.de

http://www.claasen.de

Bildquelle: Mazars