Mazda 3 Autoradio nachrüsten mit Lenkradfernbedienung

Autoradio Integration für den Mazda 3 für Radios von Fremdherstellern mit und ohne Lenkradfernbedienung

Autoradio nachrüsten im Modell Mazda 3 BK 2003 – 2009 und Modell BL von 2009 – 2013, wird mit passgenauen Einbausätzen für diese Modelle mit Radios von Fremdherstellern ermöglicht. Einige Mazda 3 Modelle verfügen zusätzlich über ein Multifunktionslenkrad der das Radios ab Werk steuert. Mit einem Mazda Adapter für Lenkradfernbedienung ist es möglich auch ein Fremdradio über das Multifunktionslenkrad des Mazda 3 zu steuern.

Für die Integration eines Fremdradios im Mazda 3 wird eine Radiohalterung für das Cockpit benötigt. Die Radiohalterung hat eine fahrzeugspezifische Form die sich in das Design des Cockpits perfekt integriert und hier die Möglichkeit einer Installation eines 1DIN oder Doppel DIN-Radios ermöglicht. Für Mazda 3 Modelle die ein Bose Soundsystem besitzen wird zusätzlich ein Adapter benötigt, der die Musiksignale des Fremdradios über die Bose Endstufe überträgt.

Für beide Modelle Modell Mazda 3 BK 2003 – 2009 und Modell BL von 2009 – 2013 gibt es unterschiedliche Einbausets, das Top Paket Mazda 3 BL Radio Einbauset 2 DIN für Lenkradfernbedienung bietet für den Mazda 3 von 2009 – 2013 die Integration eines Doppel DIN Fremdradios das mit Lenkradfernbedienung gesteuert werden kann. Neben der Radiohalterung für ein Doppel DIN-Radio ist auch der Adapter für Lenkradfernbedienung der viele Marken von Fremdherstellern steuern kann. Für den Antennenanschluss ist ein ISO zu DIN Adapter inkludiert ja nach Anschluss am neuen Radio.

Der Adapter für Lenkradfernbedienung ist kompatibel mit folgenden Autoradio Marken Alpine, Atoto, Auna, Blaupunkt, Bosion, Caliber, Clarion, Creatone, Eonon, ESX, Erisin, Hikity, Joying, JVC, Kenwood, Kyltoor, LG, Nanox, Navgear, Ouko, Panasonic, Pioneer, Podofo, Pumpkin, Snooper, Tristan Auron, Xomax, Xtrons, Zenec und andere chinesische Hersteller mit Key1, Key2 Anschluss.

Für das Modell Mazda 3 BK von 2003 – 2009 ist mit 1 DIN und Doppel DIN-Radios von Fremdherstellern nachrüstbar. Im Webshop von autoradio-einbau.eu in der Kategorie Mazda Autoradio Einbauset werden beide Pakete angeboten.

Der Mazda 3 BK und Typ BL ist mit einem CAN BUS System ausgestattet und kann bei Varianten mit Lenkradfernbedienung auch nachträglich mit einer Navigation ausgestattet werden die über das Multifunktionslenkrad steuerbar ist. In diesem Fall werden über das CAN BUS Signal alle erforderlichen Daten vom Adapter für Lenkradfernbedienung für die Navigation ausgelesen.

Damit wird auch das Zündplus mit einem Fremdradio wiederhergestellt. Bei Fahrzeugen mit CAN BUS Signal wird dieser Impuls über das System bereitgestellt. Wenn keine Lenkradfernbedienung vorhanden ist schaltet ein Radio eines Fremdherstellers im Mazda 3 nicht ab, wenn man den Zündschlüssel abzieht.

Die Installation des Einbausatzes kann vom Fahrzeughalter ausgeführt werden für die Installation sind alle erforderlichen Adapterkabel und die Radiohalterung im Lieferumfang enthalten.

Die Integration von Fremdradios in Fahrzeugen ist unsere Herausforderung, autoradio-einbau.eu bietet Upgrade Möglichkeiten für Infotainment Systeme in einer großen Reihe von Fahrzeug Modellen. Rund um das Thema Autoradio Einbau werden wertvolle Tipps von Profis vermittelt um eine perfekte Integration ins Cockpit zu ermöglichen. Wir bieten eine Reihe von Adapter für die Wiederherstellung von Funktionen im Fahrzeug die mit Fremdgeräten funktionieren.

