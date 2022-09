Mazda 6 Lautsprecher Soundsystem nachrüsten Oberklasse

Top Performance mit Oberklasse Mazda 6 Lautsprecher, Soundsystem nachrüsten für ein exzellentes Klangerlebnis

Das Mazda 6 Lautsprecher Soundsystem bringt mit diesem Top Performance Lautsprecher Paket die komplette Soundanlage auf ein exzellentes Klangniveau. Die standardmäßig mit 20 Watt Leistung angegebenen Lautsprecher ab Werk werden mit den hochwertigen Mazda 6 Lautsprecher Komponenten von JL-audio ersetzt. Das Paket Mazda 6 Typ GG/GY/GG1/GH Auto Lautsprecher Komplett-SET bietet bis zu 225 Watt Leistung und einen Wirkungsgrad von über 90 DB der einen Top Performance in Pegel und Klang auch an werkseitig installierten Radios gewährleistet.

Der im Fachmagazin Car & Hifi am besten bewertete JL-Audio C1 650 Lautsprecher demonstriert die Expertise von JL Audio in der Konstruktion und Entwicklung von Tieftönern. Diese proprietäre Technologie wird verwendet, um Autolautsprecher zu entwickeln, die laut spielen können, während sie einen weichen, dynamischen und verzerrungsarmen Klang beibehalten. Damit sind sie den meisten Lautsprechern dieser Preisklasse weit überlegen. Der JL-Audio C1 Aluminium-Kalottenhochtöner zeichnet sich in seiner Klasse durch außergewöhnliche Klarheit und Klarheit im Hochtonbereich aus. Die Einbautiefe beträgt nur 62 mm, was eine einfache Installation gewährleistet.

Das Paket für das Mazda 6 Soundsystem beinhaltet alle Lautsprecher für die vorderen und hinteren Türen im Mazda 6 von 2002 – 2012. Die mit Bewertung Oberklasse ausgestatteten 2-Wege Frontsysteme JL Audio C1 650 sorgen für ein hochwertiges Klangerlebnis und werden in die originalen Einbauplätze integriert.

Auch in der hinteren Tür gibt es höherwertige Lautsprecher, und da kommen die JL-Audio C1 650x Lautsprecher ins Spiel. Sie verfügen über einen integrierten Hochtöner auf jeder Fahrzeugseite und verbessern das Raumgefühl und das Gesamtklangbild des Fahrzeugs.

Im Mazda 6 sind nur Lautsprecher nachträglich installierbar mit fahrzeugspezifischen Halterungen, werkseitig sind 5 x 7 Zoll Lautsprecher als Tieftöner installiert. Weitere Mazda 6 Lautsprecher mit hoher Einbaufreundlichkeit sind im Webshop von auto-lautsprecher.eu abrufbar. Durch die einfache Montage ist der Einbau sehr einfach und kann ohne Werkstattbesuch durchgeführt werden. Für Kunden gibt es eine ausführliche PDF-Datei mit allen Details der Installation.

Einbautipps für Kunden können Ihnen den Einbau in die Werkstatt ersparen und Türverkleidungen mit wenigen Werkzeugen demontieren. Der Online-Shop bietet auch das richtige Entriegelungswerkzeug zum Entfernen der Türverkleidung. Anleitungen wie Sie das Mazda 6 Lautsprecher Soundsystem nachrüsten sind im Webshop unter Mazda Auto-Lautsprecher Einbau abrufbar.

Durch umfangreiche Türdämmung mit selbstklebenden Alu-Bitumenmatten können bis zu 7 DB Leistung in der Basswiedergabe zusätzlich erreicht werden. Dieser Wert wird bei gleichbleibender Leistung des Radios im Fahrzeug erreicht, Fahrzeugtüren sind nicht ausreichend gedämmt und haben einen erheblichen Einfluss auf die Akustik verbauter Lautsprecher. Passende Pakete für Türdämmung sind im Webshop für die Mazda 6 Lautsprecher erhältlich.

Auto-lautsprecher.eu bietet hochwertige Lautsprecher für verschiedene Fahrzeugmodel an um das werkseitig installierte Standard Soundsystem aufzuwerten. Rund um das Thema Lautsprecher Einbau werden jeden Menge Tipps von Profis vermittelt.

