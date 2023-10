MdL Nicole Razavi zu Gast bei wowiconsult

Hoher Besuch in Mühlhausen im Täle: Anlässlich der Auszeichnung mit dem „TOP JOB“-Arbeitgebersiegel besuchte die Ministerin für Landesentwicklung und Wohnen des Landes Baden-Württemberg, Nicole Razavi MdL, das IT- und Dienstleistungsunternehmen wowiconsult GmbH. Die Auszeichnung des Zentrums für Arbeitgeberattraktivität (zeag GmbH) in Kooperation mit der Universität St. Gallen stellt im deutschen Mittelstand das führende Siegel im Bereich Employer Branding dar. Schirmherr der Auszeichnung ist der ehemalige Vize-Kanzler Sigmar Gabriel.

Entscheidungsgrundlage für die Vergabe waren Mitarbeiterbefragungen und deren wissenschaftliche Analyse. „Das Siegel beweist, dass unser Unternehmen über herausragende Arbeitgeberqualitäten verfügt und unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hochzufrieden und motiviert sind“, sagt der geschäftsführende Gesellschafter, Dr. Waldemar Müller. Davon konnte sich nun auch MdL Razavi überzeugen. Bei ihrem Besuch brachte sie neben Glückwünschen auch großes Interesse an den Themen von wowiconsult, Software und Consulting für die Wohnwirtschaft, mit. Vor allem die Digitalisierung mit 3D-Laserscanning und BIM (Bauwerksdatenmodellierung), wichtige Themen für die Liegenschaften der Kommunen des Landes, weckten das Interesse der Ministerin.

„Wir freuen uns sehr über die hochkarätige Auszeichnung und den damit verbundenen Besuch von Frau Razavi“, erklärt Oliver Häcker, ebenfalls geschäftsführender Gesellschafter von wowiconsult. „Die Ministerin bezeichnete uns als Hidden Champions in unserem Land, was uns in unserem Handeln bestärkt und zeigt, dass der von uns eingeschlagene Weg richtig ist.“

Die wowiconsult GmbH mit Sitz in Mühlhausen im Täle bei Stuttgart ist ein Software- & Dienstleistungsunternehmen für das technische Bestandsmanagement in der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft. Die digitale Transformation und Bündelung von Prozessen bildet zusammen mit Software-Lösungen zur Steigerung der Energieeffizienz und Senkung der CO2-Emissionen von Bestandsgebäuden den Fokus im Leistungsspektrum des 2007 gegründeten Unternehmens mit rund 100 Mitarbeitern. Neben individuellem Consulting liefert wowiconsult mit der Software mevivo und dem Programm mevivoECO passende Lösungen für ein effizientes Gebäudemanagement, gangbare Klimastrategien und eine transparente Bestandspflege.

