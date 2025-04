Media Alert: Neue Schwachstelle „Ingress Nightmare“ gefährdet Kubernetes-Cluster weltweit

Censys entdeckt über 7.000 exponierte Ingress-NGINX-Instanzen

Eine neu identifizierte Schwachstelle – bekannt als „Ingress Nightmare“ – sorgt aktuell für Aufsehen in der IT-Sicherheitswelt. Die Sicherheitsforscher von Censys haben Schwachstellen in bestimmten Konfigurationen des weitverbreiteten Kubernetes Ingress Controller „Ingress-NGINX“ aufgedeckt. Diese Schwachstellen ermöglichen Angreifern, beliebige Anfragen umzuleiten und so die Isolation zwischen Services zu umgehen. Auch in Europa konnten einige dieser Schwachstellen festgestellt werden.

Besonders brisant: Weltweit wurden über 7.000 verwundbare Instanzen entdeckt, darunter Systeme von Regierungen, Telekommunikationsunternehmen, Banken und großen Cloud-Providern. Die Schwachstellen betreffen insbesondere Instanzen mit benutzerdefinierten Konfigurationen und Annotationen, die falsch eingesetzt wurden.

Auch Cluster können betroffen sein, die nicht direkt über das Internet erreichbar sind – etwa, wenn ein externer Load-Balancer existiert oder andere Dienste den Zugriff auf den Controller ermöglichen.

Wichtige Empfehlungen:

-Überprüfen Sie Annotationen und benutzerdefinierte Snippets in Ihrer Ingress-Konfiguration.

-Aktualisieren Sie auf die neuesten Versionen von Ingress-NGINX.

-Isolieren Sie Controller-Instanzen, die externe Anfragen verarbeiten.

Unter https://censys.com/de/ingress-nightmare/ finden Sie weitere Informationen zu den Schwachstellen sowie eine Karte mit den Standorten der exponierten NGINX-Ingress-Controller.

Über Censys:

Censys, Inc.TM ist die führende Internet-Intelligence-Plattform für Threat Hunting und Attack Surface Management. Censys wurde 2017 in Ann Arbor in Michigan, USA, gegründet und bietet Unternehmen den weltweit umfassendsten Echtzeit-Überblick ihrer Internet-Infrastruktur, Assets und Geräte. Kunden wie Google, Cisco, Microsoft, Samsung, das U.S. Department of Homeland Security, das Office of the Director of National Intelligence (ODNI), die Cybersecurity & Infrastructure Security Agency (CISA) und mehr als 50 % der Fortune 500 vertrauen auf Censys für eine kontextualisierte Echtzeitansicht ihrer Internet- und Clouds-Assets. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie www.censys.com und folgen Sie Censys auf LinkedIn, X, Bluesky und Mastodon.

