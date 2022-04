Die Media Exklusiv GmbH über den Unterschied zwischen Faksimiles und Fälschungen

Ein Faksimile der Media Exklusiv GmbH ist für Sammler, Bibliotheken und Museen wie ein Geschenk des Himmels. Endlich kommen sie in den Genuss, an einem Original arbeiten zu können – ohne, dass sie dabei den aufwendigen Weg zu einer Genehmigung für das Original gehen müssen. Aufgrund ihrer Fragilität sind Originale nämlich meist gut geschützt und nur wenigen ausgewählten Personen zugänglich. Aber woher weiß man eigentlich, dass man es tatsächlich mit einem originalen Faksimile der Media Exklusiv GmbH und nicht mit einer Fälschung zu tun hat? Und kann man nicht eigentlich auch sofort auf die deutlich günstigere Kopie zurückgreifen?

– Was ist ein Faksimile überhaupt?

– Worin besteht der Unterschied zu einer Kopie?

– Was ist das Besondere an den Faksimiles der Media Exklusiv GmbH?

– Kann man ein Faksimile von einer Fälschung unterscheiden?

WAS IST EIN FAKSIMILE ÜBERHAUPT?

Ein Faksimile ist die Reproduktion eines Buches, die ihrem Original in Aufmachung, Inhalt, Material und Verschleißerscheinungen bis ins letzte Detail gleicht. Die Media Exklusiv GmbH Erfahrung zeigt, dass Faksimiles daher oft mit Fälschungen verwechselt werden. Ein Faksimile ist allerdings als Reproduktion gekennzeichnet und wird im Gegensatz zu einer Fälschung nicht als Original verkauft.

WORIN BESTEHT DER UNTERSCHIED ZU EINER KOPIE?

Wie die Experten der Media Exklusiv GmbH erläutern, ist ein Faksimile auch nicht mit einer Kopie zu verwechseln. Eine Kopie reproduziert nämlich lediglich den Inhalt des Werks, nicht aber die detailgenaue Gestaltung. Aus diesem Grund sind Kopien oder Reprints zwar oft wesentlich günstiger als Faksimiles, dafür fehlt aber der haptische und optische Wert, der der Media Exklusiv GmbH Erfahrung nach zum Beispiel für Kunsthistoriker von zentraler Bedeutung sein kann.

WAS IST DAS BESONDERE AN DEN FAKSIMILES DER MEDIA EXKLUSIV GMBH?

Die Media Exklusiv GmbH bietet Faksimiles an, die in einem besonders komplexen Herstellungsprozess produziert werden und dadurch besonders hochwertig sind. Darüber hinaus legen die Hersteller, die mit Media Exklusiv zusammenarbeiten, großen Wert auf den Einsatz von Experten und korrekten Materialien, sodass das Endergebnis am Schluss nicht vom Original zu unterscheiden ist. Ein Media Exklusiv Faksimile ist außerdem nur in weltweit streng limitierter Auflage erhältlich und besitzt daher einen großen Seltenheitswert.

KANN MAN EIN FAKSIMILE VON EINER FÄLSCHUNG UNTERSCHEIDEN?

Den Media Exklusiv Erfahrungen nach ist es immer ratsam, sich einen Beleg dafür zu holen, dass es sich bei dem Produkt tatsächlich um ein Faksimile handelt. Ein seriöser Anbieter legt diesen Beleg überdies unaufgefordert vor, was ebenfalls ein Indiz für Seriosität ist. Zudem weisen manche Fälschungen grobe Fehler auf, wie zum Beispiel im Inhalt oder in der Gestaltung des Einbands. Auch der Preis kann einen Hinweis darauf geben, dass es sich um kein echtes Faksimile handelt: Ein hochwertiges Faksimile wie von der Media Exklusiv GmbH hat aufgrund seines komplexen Herstellungsprozesses und seiner Exklusivität einen stolzen Preis. Zu niedrig angesetzte Preise sollten dagegen stutzig machen.

Media Exklusiv – Ihr verlässlicher Partner

Die Media Exklusiv GmbH hat es sich zur Aufgabe gemacht, Kulturschätze der Menschheit interessierten Liebhabern und Sammlern über Faksimiles zugänglich zu machen. Durch unsere langjährige Erfahrung können wir Ihnen eine individuelle, fachkundige und kompetente Beratung garantieren und Ihnen exklusive und limitierte Faksimileausgaben einmalig schöner Prachthandschriften anbieten.

