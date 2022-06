Media Exklusiv GmbH: Warum Faksimiles so teuer sind

Wie die hohen Preise der Media Exklusiv GmbH Faksimiles zustande kommen

Wer einen Blick auf die Preisschilder der Media Exklusiv GmbH Faksimiles wirft, kommt schon mal ins Staunen. Nicht selten hat ein Buch des Faksimile-Anbieters einen Wert von mehreren tausend Euro. Während sich die einen fragen, ob das nicht viel zu viel ist, wissen Sammler und Experten, dass der Preis mehr als gerechtfertigt ist. Denn hinter jedem Faksimile steckt eine Menge Arbeit und Zeit, ganz zu schweigen von den wertvollen Materialien, die für den Herstellungsprozess verwendet werden.

Verzeichnis:

– Versicherungen in Millionenhöhe

– Zahlreiche Experten müssen hinzugezogen werden

– Kostbare Materialien und Ausrüstungen

– Warum Faksimiles trotzdem keine Kapitalanlage sind

VERSICHERUNGEN IN MILLIONENHÖHE

Wer ein Faksimile herstellen möchte, benötigt Zugriff auf das Original. Der Media Exklusiv Erfahrung nach, ist es allerdings ziemlich schwierig, einen solchen Zugang zu erhalten. Die Originale befinden sich, wenn man den Aufenthaltsort überhaupt kennt, oft im Ausland, in privaten Sammlungen oder Archiven. Da die fragilen Objekte leicht beschädigt werden können, sind für die Arbeit zahlreiche Versicherungen nötig, die nicht selten in Millionenhöhe liegen. Ob ein Faksimileprojekt gelingen kann oder nicht, entscheidet sich also schon bei diesem ersten Schritt – denn nicht selten verweigern Besitzer, aus Furcht vor Schäden am Original, ihre Zustimmung.

ZAHLREICHE EXPERTEN MÜSSEN HINZUGEZOGEN WERDEN

Für die Herstellung eines Media Exklusiv GmbH Faksimiles werden meist zahlreiche Experten hinzugezogen. Buchbinder kümmern sich darum, Einband und Papier zusammenzuführen, Restauratoren sind für die Gestaltung der Alters- und Verschleißerscheinungen zuständig, Kunsthistoriker und Germanisten tragen ihr Wissen über den Inhalt dazu bei und technische Fachkräfte übernehmen die Arbeit mit der komplizierten Fotoausrüstung, die zur Dokumentation und dem Druck der Seiten benötigt wird.

KOSTBARE MATERIALIEN UND AUSRÜSTUNGEN

Da mittelalterliche Buchkunstwerke meist in Klöstern oder auf Bestellung von Königen und Kaisern hergestellt wurden, sind die Einbände und Seiten dementsprechend kostbar gestaltet. Mit Gold und Silber, Edelsteine, wertvolle Stoffe oder Elfenbeinschnitzereien sind nur ein paar der wertvollen Materialien genannt, die sich in den Original-Handschriften wiederfinden. Die Media Exklusiv GmbH bietet Faksimiles an, die ihrem Original im Wert des Materials in kaum etwas nachstehen. Doch das ist nicht der einzige Aspekt, bei dem nicht an Kosten gespart wird. Auch die Ausrüstung, die zur Herstellung eines Faksimiles verwendet wird, hat es preislich in sich. Denn nur mit modernster Technologie können die Seiten so nachgedruckt werden, dass sich die Farbgebung und Haptik nicht vom Original unterscheiden lassen.

WARUM FAKSIMILES TROTZDEM KEINE KAPITALANLAGE SIND

Der Media Exklusiv GmbH Erfahrung nach, ist es trotz der verwendeten Edelsteine oder Goldbarren nicht ratsam, ein Faksimile als Wertanlage zu erwerben. Hierfür werfen die Edelmetalle nämlich nicht genug Rendite ab. Der Wert eines reproduzierten Buchkunstwerks ist vielmehr ideeller Natur. Wissenschaftler und Sammler, die zum Kundenstamm von Media Exklusiv gehören, schätzen die Möglichkeit, dadurch Zugang zum Original zu erhalten und obendrein ein prachtvolles Sammlerstück in den Händen zu halten, dass es auf der ganzen Welt nur ein paar Mal zu erwerben gibt.

Media Exklusiv – Ihr verlässlicher Partner

Die Media Exklusiv GmbH hat es sich zur Aufgabe gemacht, Kulturschätze der Menschheit interessierten Liebhabern und Sammlern über Faksimiles zugänglich zu machen. Durch unsere langjährige Erfahrung können wir Ihnen eine individuelle, fachkundige und kompetente Beratung garantieren und Ihnen exklusive und limitierte Faksimileausgaben einmalig schöner Prachthandschriften anbieten.

Firmenkontakt

Media Exklusiv GmbH

M. K.

Am Anger 35

33332 Gütersloh

05241 – 9951630

info@media-exklusiv.com

https://media-exklusiv.com/

Pressekontakt

Media Exklusiv GmbH

M. K.

Am Anger 35

33332 Gütersloh

05241 – 9951630

media-exklusiv@clickonmedia-mail.de

https://media-exklusiv.com/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.