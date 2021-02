mediapool wegbereitend: Internationale Nachhaltigkeitsstandards in der Veranstaltungsbranche

mediapool ist seit dem 12. Januar 2021 als erstes Unternehmen in Deutschland nach DIN ISO 20121 für Nachhaltiges Eventmanagement systemzertifiziert und wird damit Berlin als Smart City nachweislich, langanhaltend und nachhaltig prägen.

Die Norm DIN ISO 20121 wurde von der International Organization of Standartization (ISO) als internationaler Nachhaltigkeitsstandard entwickelt, an dem nachhaltige Veranstaltungsplanung und -umsetzung von Events einheitlich gemessen werden.

Diese Norm umfasst ökologische, ökonomische und soziale Aspekte im Sinne der Nachhaltigkeit innerhalb des Unternehmens und entlang der gesamten (!) Wertschöpfungskette einer Veranstaltung bzw. unseres gesamten Arbeitsprofils. Von der Auswahl der Lieferanten über Transfers und Tagungsorte bis hin zur Kommunikation deckt diese Norm alles ab. Zum Vergleich: Das EU-weit anerkannte EMAS bezieht sich ausschließlich auf die Verbesserung der Umweltleistung im Unternehmen oder von Gebäuden.

Für unsere analogen, hybriden und digitalen Veranstaltungen bedeutet das, dass alle Schnittstellen und jede Dienstleistung, von Wasser, Strom über das gesamte Personalmanagement, das Catering, bis hin zu den Sanitären Anlagen, von uns nachhaltig betrachtet, gezielt untersucht und fortlaufend verbessert werden.

Wir setzen damit in Berlin als zukünftige Smart City internationale klimapositive Standards.

Wissenschaft und Wirtschaft – der gemeinsame Weg in eine nachhaltige Zukunft

Das interne Audit im Zertifizierungsprozess wurde von Thomas Sakschewski, Professor für Veranstaltungsmanagement an der Beuth Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin, begleitet. Durch den intensiven Austausch von Wissenschaft und Wirtschaft ist damit erstmalig ein Unternehmen ganzheitlich nach ISO 20121 bewertet und systemzertifiziert worden. Ein mutiger aber unabdingbarer Schritt in eine nachhaltige Zukunft in schwierigen Zeiten.

mediapool Veranstaltungsgesellschaft mbH

mediapool steht für die umweltgerechte und sozialverträgliche Gestaltung von Konferenzen, Ausstellungen, künstlerischen Inszenierungen und Veranstaltungen und hat den Gedanken der Nachhaltigkeit fest in die eigene Arbeitsweise integriert. Seit 30 Jahren vereint mediapool Beratungs-Know-how und kreative Gesamtrealisation mit dem Credo “Projektleitung aus einer Hand” – Veranstaltungen erfolgreich managen, von der ersten Idee über Kreation, Planung, technisch-logistische Umsetzung, Genehmigungsplanung, passgenaue Sicherheitskonzepte, wie sie für Großveranstaltungen und andere Events unerlässlich sind, Erstellung von Hygieneplänen und -konzepten bis hin zum erfolgreichen Ergebnis/Event.

Der Mehrwert der nachhaltigen Systemzertifizierung nach DIN ISO 20121 für Unternehmen aus der Veranstaltungsbranche:

1. Treibhausgasemissionen werden durch Messbarkeit von Indikatoren, Aufnahme von Kennzahlen, die gezielte Untersuchung und fortlaufende Verbesserung gesenkt. Unser nachhaltiges Managementsystem besteht aus Prozessen zum Monitoring und nachhaltiger Weiterentwicklung aller Firmenbereiche. Handlungsfelder: Wirtschaftlichkeit, Beschaffung von Produkten/Dienstleistungen, Arbeitsschutz/-zeitgesetz, Mobilität, Veranstaltungsorte und Unterbringung der Teilnehmenden (Hotels), Kommunikation, Umgang mit Wasser, Energie/Klima, soziale Aspekte, Barrierefreiheit, Gastgeschenke/Werbemittel, Catering, Abfallmanagement. Durch die intensive Betrachtung, Bewertung und nachhaltige Anpassung der Aufgabenfelder wird die Umweltbelastung nachweislich gesenkt und die Ressourceneffizienz erhöht.

2. Alle Dienstleister und Ressourcen werden nach nachhaltigen Kriterien ausgewählt. Gemeinsam werden passgenaue Dienstleistungen beauftragt. Dadurch wird und wurde bereits ein Pilotmarkt für innovative nachhaltige Anwendungen geschaffen.

3. Events aller Art prägen das bunte Leben Berlins – gerade nach der Corona-Zeit müssen wieder interessante Formate für diese Stadt und ihre Gäste geplant und nachhaltig umgesetzt werden.

4. Ausweitung der Möglichkeiten gesellschaftlicher Teilhabe – neue Chancen mit allen PartnerInnen und Stakeholdern zukunftsgerichtet nutzen, um unsere Klimaziele zu erreichen, wirtschaftlich an Vor-Corona-Zeiten anzuknüpfen, um das neue Jetzt sozial und gesellschaftsfreundlich zu gestalten.

5. Erhöhung der Lebens- und Standortqualität.

INSZENIERUNGEN – VERANSTALTUNGEN – AUSSTELLUNGEN

mediapool hat ihr Planungs-Know-How mehr als 25 Jahren in nahezu allen Veranstaltungsarten unter Beweis stellen können. Neben fachlicher Expertise kommt den Veranstaltungen der 360-Grad-Blick versierter und umsichtiger MitarbeiterInnen zugute. Gerade bei komplexen Produktionen bewährt es sich, planungssicher Agenturleistungen aus einer Hand anzubieten.

mediapool entwickelt Inszenierungen, Veranstaltungen, Ausstellungen zu passgenauen individuellen Events und Kampagnen. Sie leben von Einfallsreichtum und Einzigartigkeit: Die BesucherInnen werden durch künstlerische Interpretationen, hinreißende Erlebniswelten, Licht- und Klang-Szenarien verzaubert.

Ganzheitlich und nachhaltig betreibt die Agentur ihr Umsetzungsmanagement, gestaltet das visuelle Erscheinungsbild, berät inhaltlich, führt Regie und engagiert ModeratorInnen, Talkgäste und KünstlerInnen. Tourplanung bei Roadshows, TeilnehmerInnen- und Gästemanagement bei Kongressen, Vertragsgestaltung, Rechtemanagement und Controlling gehören ebenso zum Portfolio.

mediapool bietet verlässliche Genehmigungsplanung und passgenaue Sicherheitskonzepte, wie sie für Großveranstaltungen unerlässlich sind. Hierzu gehört auch die qualifizierte Beratung bei der Erstellung von Hygieneplänen und Hygienekonzepten durch unseren hauseigenen zertifizierten Hygienebeauftragten.

