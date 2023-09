Medical Service für genossenschaftliche Mitglieder in Not.

Gemeinwohl in unserer Gemeinschaft der Genossenschaft CEHATROL Technology eG

Berlin, den 27.09.2023

Bei strahlendem Sonnenschein verkünden CEHATROL® Technology eG und die Paramedic Berlin – International Medical Aviation & Ambulance UG eine mögliche Kooperation zur effizienten Betreuung von Genossenschaftsmitgliedern und erweitern gleichzeitig ihre geschäftliche Partnerschaft.

Die eingetragene Genossenschaft CEHATROL ® Technology eG möchte wesentlich ihre Kernkompetenzen in den Bereichen MENSCH, ENERGIE und UMWELT verstärken, d.h. eine Weiterentwicklung im Bereich Mitgliederbetreuung „Medical Service“ anbieten. CEHATROL stellt seinen Genossenschaftsmitgliedern und Interessenten die Firma Paramedic Berlin vor.

Paramedic Berlin International Medical Aviation & Ambulance UG ist Ihr Dienstleister im Bereich Medical Service. Dies umfasst: Ambulanzflug, Medical Escort, bodengebundene Fernverlegung, medizinische Absicherung von Veranstaltungen aller Art. Das Unternehmen wurde im Jahr 2014 mit der Vision gegründet, ein starker und zuverlässiger Partner im Bereich Medical Service zu sein. Paramedic Berlin gewährleistet durch den Einsatz modernster Medizintechnik und Weiterbildung des Personals einen hohen Standard. Unser Personal greift auf viel Erfahrung und Wissen aller Ausbildungsebenen von Sanitätern, Rettungssanitätern, Notfallsanitätern und Notfallmedizinern im Bereich der Patientenversorgung zurück. Aus diesem reichhaltigen Portfolio an Wissen und Erfahrungen entschloss sich die Firma Paramedic Berlin dieses durch Schulungen weiterzugeben.

Als anerkannter Bildungsträger bildet die Firma Paramedic Berlin nach gesetzlichen Anforderungen sowohl Ersthelfer als auch Brandschutzhelfer aus.

Kurz: Menschen in Not zu helfen – dem haben sich die Helferinnen und Helfer bei Paramedic Berlin verschrieben- national – international – patientennah!

Die Motivation der Kooperation liegt in der Konzentration auf jeweiligen Kernkompetenzen beider Unternehmen und in der fachlichen Intensivierung der Mitgliederbetreuung. Mit der Partnerschaft soll die Mitgliederzufriedenheit in der Genossenschaft CEHATROL im dynamischen Umfeld „Mensch“ gesichert und erhöht werden. Die Firma Paramedic Berlin wird hierbei vorrangig die organisatorische und operative Betreuung der Mitglieder bei spontan auftretender gesundheitlicher Verschlechterung sowie medizinischen Notfällen, die Verlegung in ein fachlich geeignetes Krankenhaus in Deutschland organisieren und durchführen.

Die Genossenschaft für MENSCH, ENERGIE und UMWELT bietet spezielle Angebote von unseren Mitgliedern für unsere Mitglieder.

Ein Gewinn für alle – die Genossenschaft CEHATROL ® Technology eG. MIT DIR zum starken WIR – auch wenn die Sonne mal nicht scheint, dienen wir nachhaltig dem Gemeinwohl in unserer Gemeinschaft.

CEHATROL Technology eG beteiligt die Menschen an der nachhaltigen Erzeugung von erneuerbarer Energie, schafft nachhaltige Arbeitsplätze und stärkt damit die Partizipation der Bürgerinnen und Bürger innerhalb der Gesellschaft. Sie schafft zudem lokale Wertschöpfung und Arbeitsplätze vor Ort. Die Dezentralisierung und die Schaffung von dezentralen Wirtschaftskreisläufen in Dörfern und kleinen Gemeinden steht dabei im Fokus. Erfolge für jedermann unter dem Dach einer starken Gemeinschaft.

