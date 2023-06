Medigate by Claroty und Siemens Healthineers schließen strategische Partnerschaft für stärkere Cybersecurity

Gemeinsame Nutzung von Sicherheitsdaten medizinischer Geräte verbessert das Risikomanagement und die betriebliche Effizienz der Kunden

Claroty, Spezialist für die Sicherheit von cyber-physischen Systemen (CPS), und das Medizintechnikunternehmen Siemens Healthineers gehen eine strategische Partnerschaft ein. Ziel ist es, Einrichtungen des Gesundheitswesens durch eine Kombination aus Software, Managed Services und dem Austausch von Sicherheitsdaten medizinischer Geräte vor Cyberangriffen zu schützen und so die Zuverlässigkeit der Patientenversorgung zu erhöhen.

Aufgrund der zunehmenden Vernetzung von Technologieumgebungen im Zuge der digitalen Transformation steigen die Cyber- und Betriebsrisiken für Gesundheitssysteme. Ransomware-Angriffe im Gesundheitswesen haben sich von 2016 bis 2021 mehr als verdoppelt, wobei die Versorgung in fast 50 Prozent der Fälle beeinträchtigt wurde und fast 42 Millionen Patienten betroffen waren.

ActSafe von Siemens Healthineers, eine anbieterunabhängige und sofort einsatzbereite Cybersecurity-Lösung, die sowohl Software als auch Managed Services umfasst, bindet zukünftig die preisgekrönte Software-Plattform Medigate by Claroty ein. Durch diese Kombination erhalten Healthcare-Einrichtungen einen Überblick über die in ihren Netzwerken generierten Warnmeldungen und erlangen wichtige Einblicke in die Cybersicherheit, das Schwachstellen- und Risikomanagement sowie die Netzwerksegmentierung. Auf diese Weise sind sie in der Lage, das Risiko von Cyberangriffen besser zu beherrschen, ein aktuelles Inventar vernetzter Geräte zu führen, Schwachstellenberichte zu verwalten und profitieren von effizienten Abhilfemaßnahmen. Darüber hinaus verbessert die Lösung die Verwaltung der angeschlossenen Geräte über den gesamten Lebenszyklus hinweg, was zu zahlreichen betrieblichen Vorteilen führt, wie deutliche Investitions- und Betriebskosteneinsparungen.

„Um eine erstklassige Patientenversorgung bieten zu können, benötigen Gesundheitsdienstleister ein hohes Maß an Cyber- und operativer Resilienz. Sowohl Siemens als auch Claroty setzen sich mit großem Engagement dafür ein, dies zu ermöglichen“, erklärt CJ Radford, Global VP Channel & Alliances von Claroty. „Durch die Zusammenarbeit mit Siemens Healthineers werden unsere speziell entwickelte Technologie und unser umfassendes Fachwissen durch bewährte, zuverlässige Managed Services ergänzt. So erhalten Gesundheitsdienstleister eine herausragende Unterstützung bei der kontinuierlichen Verbesserung von Sicherheitsabläufen in jeder Phase der Healthcare-Cybersecurity.“

Darüber hinaus werden die beiden Unternehmen Sicherheitsdaten von medizinischen Geräten austauschen, wodurch die betriebliche Effizienz erhöht wird. So kann sich das begrenzte Personal auf die Risiken und Schwachstellen mit der höchsten Priorität konzentrieren. Durch die aggregierten Herstellerdaten entfällt zudem die Notwendigkeit, verschiedene Sicherheitsportale der Hersteller zu durchsuchen und jedes potenzielle Problem manuell mit anderen Datensätzen abzugleichen.

„Mit der Medigate by Claroty-Plattform, die in ActSafe integriert ist, und dem Austausch medizinischer Gerätedaten zwischen Claroty und Siemens Healthineers können unsere Kunden schnell erkennen, welche medizinischen Geräte in ihren klinischen Umgebungen vorhanden sind, welche Risiken und Schwachstellen diese Geräte aufweisen und wie sie ihre Bemühungen zur Behebung von Sicherheitslücken fokussieren können. Gleichzeitig gewinnen sie Einblicke in die Gerätenutzung und können so den Kauf von Geräten vermeiden, die sie nicht benötigen“, sagt Jim Wright, Business Development, Innovation and Digital Business von Siemens Healthineers. „Mit dieser leistungsstarken Kombination aus preisgekrönter Software und Managed Services rund um die Uhr unterstützen wir Gesundheitsdienstleister dabei, die Vertraulichkeit und das Vertrauen der Patienten zu wahren.“

Medigate by Claroty ist die branchenweit erste umfassende, modulare und SaaS-basierte Cybersicherheitsplattform für das Gesundheitswesen, die es medizinischen Einrichtungen ermöglicht, eine erstklassige Patientenversorgung zu bieten und gleichzeitig eine sichere Verbindung zum erweiterten Internet der Dinge (XIoT) herzustellen – von Infusionspumpen und Ultraschallgeräten bis hin zu intelligenten HLK- und Beleuchtungssystemen. Die Plattform, die von KLAS Research zum dritten Mal in Folge als „Best in KLAS for Healthcare IoT Security“ ausgezeichnet wurde, schützt mehr als 20 Millionen IoT- und IoMT-Geräte in Gesundheitsumgebungen und wird in über 2.000 Krankenhäusern weltweit eingesetzt.

Claroty unterstützt Unternehmen bei der Absicherung von cyber-physischen Systemen (CPS) in Industrie- (OT), Healthcare- (IoMT) und Unternehmensumgebungen (IoT), also im erweiterten Internet der Dinge (XIoT). Die einheitliche Plattform des Unternehmens lässt sich in die bestehende Infrastruktur der Kunden integrieren und bietet eine umfassende Palette an Funktionen für Transparenz, Risiko- und Schwachstellenmanagement, Bedrohungserkennung und sicheren Fernzugriff. Claroty wird von den weltweit größten Investmentfirmen und Anbietern von Industrieautomation finanziert und von Hunderten Unternehmen an Tausenden Standorten auf der ganzen Welt eingesetzt. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in New York und ist in Europa, im asiatisch-pazifischen Raum und in Lateinamerika vertreten. Weitere Informationen unter www.claroty.com

Firmenkontakt

Claroty

Kelly Ferguson

Maddison Ave 488

1022 New York

+1 212-937-9095



https://www.claroty.com/

Pressekontakt

Weissenbach PR

Bastian Schink

Landsberger Str. 155

80687 München

089 54 55 82 01



https://www.claroty.com/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.