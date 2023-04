Mediterranes Lebensgefühl: Badkollektion Ona von Roca

Ona zeichnet sich durch Vielseitigkeit, ein breites Sortiment und ein zeitloses Design mit weichen Formen und geometrischen Linien aus.

Die Kollektion umfasst die aktuellen Innovationen der Marke, wie die Materialien Fineceramic® und Stonex®, die Everlux-Oberfläche, berührungslose Technologie oder die Supraglaze®-Glasur.

Bei der Entwicklung von Ona (katalanisch für Welle), der neuen Badkollektion von Roca, stand das Mittelmeer mit seinen Landschaften, seinem Lebensgefühl und seinen Werten Pate. Mit Waschtischen und Möbeln, Armaturen, Badewannen, Accessoires, WCs und Bidets bietet sie Lösungen für die komplette Ausstattung aller Arten von Badezimmern – und verkörpert gleichzeitig die Werte einer Marke, die ebenfalls an den Ufern des Mittelmeers geboren wurde.

Die Kollektion wurde vom Team des Roca Design Centers in Zusammenarbeit mit den internationalen Designstudios Noa Design und Benedito Design entwickelt und zeichnet sich durch eine mediterran inspirierte Formensprache mit weichen, geometrischen Linien aus. Sie wird unter Verwendung natürlicher Materialien und mit einem ganzheitlichen Ansatz der Nachhaltigkeit hergestellt.

Ona ist eine äußerst vielseitige und komplette Badkollektion, die ein ebenso zeitloses wie hochfunktionelles Design mit den neuesten Standards für Hygiene und Komfort verbindet. Sie eignet sich daher sowohl für Neubauten als auch für die Renovierung von Bädern aller Art. Ob in privaten Haupt- oder Gästebädern, in Hotelbädern oder anderen stark frequentierten öffentlichen Sanitärbereichen – das zeitlose Design von Ona bewährt sich langfristig.

Waschtische aus Fineceramic: natürliche Hygiene und zarte Formen

Ein gutes Beispiel für diese Vielseitigkeit ist die große Auswahl an Waschtischen und ihre Kombinierbarkeit mit den verfügbaren Möbeln. Die in Zusammenarbeit mit Noa Design entworfenen Waschtische zeigen die Möglichkeiten des Keramikmaterials Fineceramic: Die Teile sind feiner und leichter und können an jede Größe angepasst werden. Darüber hinaus ermöglicht Fineceramic einen nachhaltigeren Produktionsprozess: Die Rohstoffe sind natürlichen Ursprungs, es entsteht kein Abfall und die Gewichtsreduzierung wirkt sich positiv auf den Brand und den Transport aus, wodurch der CO2-Ausstoß verringert wird.

Das Sortiment der Waschtische bietet verschiedene Optionen mit asymmetrisch oder mittig platziertem Becken, um zusätzliche Ablagefläche in Griffweite zu schaffen. Die Waschtisch-Schalen sind zudem in rechteckiger und runder Form wählbar, alle in Weiß und Mattweiß.

Waschtische in glänzendem Weiß können auf Wunsch mit Supraglaze veredelt werden. Diese besonders glatte Oberfläche bietet mikroskopisch kleinen Rückständen keinen Halt und verhindert so das Anhaften von Schmutz.

Zu jedem Waschtisch von Ona gibt es eine passende Möbelvariante, entweder mit einer Schublade, zwei Schubladen oder einfachen Türen. Alle Möbel sind mit Soft-Close-System und Vollauszug ausgestattet und in einer authentischen mediterranen Farbpalette erhältlich (Weiß matt, Grau matt, Ulme dunkel, Eiche hell und Grün matt).

Armaturen mit Charakter

Eines der auffälligsten Elemente von Ona ist die von Benedito Design entworfene Armatur. Mit ihrer unverwechselbaren Form stellt sie die perfekte Balance zwischen Design, Technologie und Nachhaltigkeit dar. Der zylindrische und besonders schlanke Korpus mit dem flachen, minimalistischen Griff ist in verschiedenen Höhen und Auslauflängen erhältlich.

Im Inneren der Armatur sorgen das Kaltstart-System, ein Durchflussbegrenzer und eine Keramikkartusche mit reduziertem Durchmesser für mehr Effizienz beim Wasser- und Energieverbrauch.

Die Armatur Ona ist in vier Ausführungen erhältlich: in Chrom, veredelt mit der langlebigen Galvanotechnik Evershine, mit der exklusiven PVD-Beschichtung Everlux in den beiden neuen Farben Titanschwarz und Rosegold sowie in klassischem Mattschwarz. Das Sortiment umfasst außerdem Ausführungen für Dusche, Badewanne (Auf- und Unterputzmontage) und Küche sowie eine Version mit berührungsloser Bedienung für öffentliche Badräume.

Badewannen und Accessoires bringen Mittelmeer-Feeling ins Bad

Dank der großzügigen Innenmaße und der weichen Haptik von Stonex erinnern die Wannen an ein ruhiges und entspannendes Bad am Mittelmeer. Das exklusive Material von Roca ist von natürlichen Materialien inspiriert und ist rutschfest, abriebfest und langlebig. Die Kollektion bietet Einbauwannen in zwei Dimensionen sowie Modelle für den Einbau in der rechten oder linken Ecke.

Auch das Zubehör von Ona spiegelt den schlichten und funktionalen Charakter der Kollektion wider. Das Set mit Ablageelementen (Ablage, Behälter, Seifenspender, Becher) ist passend zu den Möbeln in drei Farben (mattes Weiß, mattes Grau und mattes Grün) erhältlich. Es besteht aus recycelbaren Materialien und ist so konzipiert, dass es bei Nichtgebrauch auf der Ablagefläche des Waschtischs oder in den Standardschubladen des Möbels verstaut werden kann.

Spülrandlose WCs, höchste Hygienestandards

Dezent gestaltete WCs und Bidets runden die Kollektion ab. Alle WCs gehören der neuesten Generation spülrandloser WCs an und können auf Wunsch mit der innovativen Supraglaze-Glasur ausgestattet werden, die die Reinigung erleichtert und einen hohen Hygienestandard garantiert.

Das Sortiment umfasst verschiedene Größen, wandhängende, bodenstehende und kompakte Ausführungen sowie Stand-WC-Kombinationen, außerdem wandhängende und bodenstehende Bidets. Komfortversionen mit erhöhtem Sitz und größerer Spültaste sind ebenfalls erhältlich.

Roca ist ein Unternehmen, das sich mit dem Design, der Produktion und der Vermarktung von Produkten für den Badbereich sowie keramischen Boden- und Wandfliesen für Architektur, Bau und Innenarchitektur beschäftigt. Über 100 Jahre nach seiner Gründung beschäftigt das Unternehmen mehr als 22.600 Mitarbeiter und verfügt über 78 Produktionsstätten, die in mehr als 170 Märkten auf fünf Kontinenten vertreten sind.

Firmenkontakt

Roca GmbH

Stefan Behr

Feincheswiese 17

56424 Staudt

+49 2602 9361-0



http://www.de.roca.com

Pressekontakt

id pool GmbH

Marc Millenet

Krefelder Straße 32

70376 Stuttgart

07119546450



http://id-pool.de

Bildquelle: @Roca