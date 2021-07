MediTest24 bindet Corona-Warn-App ein

Durch die Corona-Warn-App (kurz: CWA) können Infektionsketten des SARS-CoV-2 unterbrochen werden. MediTest24 bindet ab sofort die Corona-Warn-App an.

Durch die Corona-Warn-App (kurz: CWA) können Infektionsketten des SARS-CoV-2 unterbrochen werden. MediTest24 bindet ab sofort die Corona-Warn-App in Deutschland an um eine weitere Verbreitung des Coronavirus zu bekämpfen.

Infektionsketten mit der Corona-Warn-App digital aufspüren

Die Bundesregierung hat 2020 die CWA der Bevölkerung in Deutschland und allen Staaten der EU sowie in der Schweiz, Norwegen, Großbritannien und der Türkei kostenlos zugänglich gemacht, um Infektionsketten zügig und effektiv aufzuspüren und um die Pandemie zu stoppen. Einige der Corona-Warn-Apps warnen und kommunizieren inzwischen auch grenzüberschreitend, da sie untereinander vernetzt wurden. Auch bei der europaweiten Nutzung wird der hohe Datenschutz weiterhin gewährleistet. Durch Verschlüsselung und Pseudonymisierung werden keine weiteren Informationen verarbeitet. Eine Handyortung wird genauso ausgeschlossen wie die Identifizierung interagierender Nutzer. Wissenschaftler schätzen, dass die Pandemie gestoppt werden kann, wenn ca. 60 % der Bevölkerung die App nutzen. Niedrigere Nutzerzahlen würden bereits helfen, die Ausbreitung zumindest zu verlangsamen. Die Corona-Warn-App wurde als Ergänzung zu den bereits geltenden Hygieneregeln wie Abstand halten, Handhygiene und Mundschutz eingeführt. Sie informiert Nutzer, ob sie einer Ansteckungsgefahr ausgesetzt waren und mit Covid-19-Infizierten in Kontakt gekommen sind. Durch die Integration der Befunde können Testergebnisse in Restaurants oder an anderen öffentlichen Orten sicher überprüft werden und Öffnungsschritte unterstützt werden. Vorausgesetzt, der Test wurde unter Aufsicht eines geschulten und autorisierten Mitarbeiters durchgeführt.

MediTest24 verfügt über fünf Standorte in Düsseldorf

Als professioneller Anbieter kostenloser Bürgertests können Nutzer bei MediTest24 ab sofort ihre Testergebnisse direkt an die Corona-Warn-App senden und die Ergebnisse in der App speichern. MediTest24 wird von der mockingbird GmbH und dessen Geschäftsführer David Rüther in Düsseldorf betrieben. An fünf Standorten werden Antigen-Schnelltests in Düsseldorf angeboten. Die Termine sind täglich und kurzfristig in Düsseldorf Angermund, Hotel Rosenhof, Bahnhofstraße 2, 40489 Düsseldorf, Düsseldorf Wittlaer, TV Kalkum 1911/Wittlaer, Grenzweg 15 A, 40489 Düsseldorf, Düsseldorf Ludenberg, Bergische Landstraße 297, 40629 Düsseldorf, Düsseldorf Hamm, DJK Sparta Bilk e. V., Fährstraße 51, 40221 Düsseldorf und in Düsseldorf Wersten, SV Wersten 04 e. V., Dechenweg 24, 40591 Düsseldorf verfügbar. Sie können einfach und schnell online gebucht werden wobei das Ergebnis bereits nach 15 Minuten vorliegt.

Digitaler und voll automatisierter Testprozess

Das Testergebnis wird mit einem maschinenlesbaren Code verknüpft und auf einem Server des RKI abgelegt. Dieser Code wird aus einer zufälligen Zahl und dem Testzeitpunkt gebildet und kann nicht zurückgerechnet werden. Der Testprozess erfolgt anonym, digital und voll automatisiert. Auf Wunsch kann das Ergebnis aber auch mit persönlichen Daten personalisiert, in der App abgespeichert und im Kontakt-Tagebuch hinzufügt werden. Anhand eines QR-Codes werden die Daten mithilfe der Kamerafunktion des Smartphones in die App eingelesen. Alternativ gibt es noch die Möglichkeit, mittels Linkverweis das Testergebnis abzurufen, welches automatisch nach 21 Tagen auf dem Server gelöscht wird. Die Einwilligung zur Übermittlung des Testabrufs muss gegenüber den Mitarbeitern der Teststelle bestätigt werden und kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Die Löschung der Daten kann bei der Verwendung eines Pseudonyms erst mit Ablauf der 21-tägigen Speicherfrist automatisiert erfolgen.

Warnung vor positiv getesteten Personen in der App

Bei einem positiven Testergebnis bietet die Integration in die CWA die Möglichkeit, alle Kontaktpersonen direkt zu warnen. Eine schnelle Kontaktnachverfolgung ist eine wichtige Voraussetzung, um die Infektionsketten zu erkennen und zu verhindern. Negative Testergebnisse werden anschließend für 48 Stunden in der App angezeigt und dienen als offizieller Nachweis, dessen Anerkennung je nach Bundesland variieren kann. Alle Personen, die Kontakt mit der positiv getesteten Person hatten und die App verwenden, erhalten sofort eine Warnung über die Begegnung mit dem Hinweis zur Sicherheit einen Antigen-Schnelltest durchzuführen. Die neue Funktion soll dazu beitragen, Infektionsketten noch schneller zu unterbrechen, da Nutzer ihr Umfeld sofort über ein positives Testergebnis warnen können. Im Einzelhandel, bei privaten Treffen oder bei Veranstaltungen kann durch die Eventregistrierung per QR-Code eingecheckt werden. Daten wie Ort, Datum und Zeitpunkt werden darin gespeichert, um Kontaktpersonen desselben Events frühestmöglichst warnen zu können. Begegnungen am gleichen Tag zum selben Zeitpunkt werden entweder mit niedrigem (grüne Kachel) oder erhöhtem Risiko (rote Kachel) gekennzeichnet.

