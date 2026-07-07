MEDIVISE Healthcare als TOP 100-Innovator 2026 ausgezeichnet

Berliner HealthTech-Unternehmen macht Telemedizin für mehr Menschen zugänglich

Berlin/Heidelberg. Die MEDIVISE Healthcare GmbH gehört zu den TOP 100-Innovatoren 2026. Im wissenschaftlichen Auswahlverfahren überzeugte das Berliner HealthTech-Unternehmen in der Kategorie Innovationserfolg. Ausgezeichnet wurde ein Unternehmen, das Telemedizin nicht nur digital verfügbar macht, sondern an Orte bringt, an denen Menschen im Alltag Unterstützung suchen: in Apotheken, Kliniken, Unternehmen, Pflegeeinrichtungen, Regionen mit eingeschränkter ärztlicher Versorgung oder auch im Einzelhandel.

MEDIVISE entwickelt und betreibt geschützte Orte und digitale Prozesse für assistierte Telemedizin. Patientinnen und Patienten können dort per Video mit Ärztinnen und Ärzten sprechen. Anders als bei einer Videosprechstunde zu Hause werden sie vor Ort begleitet. Anmeldung, Ersteinschätzung, ärztlicher Kontakt, einfache diagnostische Unterstützung und Dokumentation folgen einem klaren Ablauf.

Das ist besonders für Menschen wichtig, die medizinische Hilfe brauchen, aber digitale Angebote nicht allein nutzen möchten oder können. MEDIVISE macht Telemedizin damit nicht nur technisch möglich, sondern leichter zugänglich.

Innovation für ein Gesundheitssystem unter Druck

Das deutsche Gesundheitssystem steht vor einer doppelten Herausforderung. Viele Menschen suchen schnelle medizinische Orientierung. Gleichzeitig sind Arztpraxen, Kliniken und Notaufnahmen stark belastet. Digitale Medizin kann hier helfen, wenn sie nicht als zusätzliche App neben dem System steht, sondern in bestehende Versorgungswege eingebunden wird.

„Innovation im Gesundheitswesen entsteht nicht schon dadurch, dass es eine neue Technologie gibt“, sagt Dr. med. Thorsten Hagemann, Geschäftsführer/CEO der MEDIVISE Healthcare GmbH. „Sie entsteht, wenn Technologie in der Versorgung ankommt. Genau daran arbeiten wir mit MEDIVISE: Wir bringen Telemedizin an Orte, an denen Menschen Unterstützung brauchen, und verbinden sie mit Abläufen, die für Patientinnen und Patienten verständlich und für Betreiber vor Ort praktikabel sind.“

Im Gesundheitswesen reicht es nicht, eine Software oder eine Videolösung bereitzustellen. Medizinische Qualität, Datenschutz, IT-Sicherheit, ärztliche Verantwortung und verständliche Abläufe müssen zusammenpassen. Genau hier setzt MEDIVISE an.

Assistierte Telemedizin wird in Apotheken abrechenbar

Besondere Relevanz erhält die Auszeichnung durch den Start der assistierten Telemedizin in Apotheken. Seit dem 1. Juli 2026 können Apotheken entsprechende Leistungen anbieten und abrechnen. Damit entsteht ein neuer regulierter Zugangspunkt für digitale medizinische Versorgung.

Für MEDIVISE ist dieser Schritt ein Beispiel dafür, wie Telemedizin in bestehende Strukturen eingebunden werden kann. Apotheken werden als niedrigschwellige Gesundheitsorte gestärkt.

„Mit dem Start in den Apotheken wird Telemedizin für viele Menschen konkreter“, sagt Hagemann. „Es geht nicht darum, die Apotheke zur Arztpraxis zu machen. Es geht darum, einen begleiteten Zugang zur medizinischen Versorgung zu schaffen. Gerade für Menschen, die digitale Angebote nicht selbstverständlich allein nutzen, kann das einen wichtigen Unterschied machen.“

Mehr als eine Telemedizin-Box

Die bekannteste Lösung von MEDIVISE ist die Telemedizin-Box. Sie schafft einen geschützten Raum für digitale Arztkontakte und kann je nach Standort um einfache diagnostische Unterstützung und weitere Gesundheitsservices ergänzt werden.

Strategisch versteht sich MEDIVISE jedoch nicht als Boxanbieter. Das Unternehmen entwickelt eine Plattform für digitale Gesundheitsservices an physischen Versorgungspunkten. Box, Wandmodul, Arbeitsplatzlösung, Software und Prozesssteuerung sind unterschiedliche Formen derselben Idee: medizinische Versorgung näher an die Menschen zu bringen und vorhandene Strukturen sinnvoll zu ergänzen.

Dieser Ansatz kann in Apotheken, Kliniken, Unternehmen, Pflegeeinrichtungen, Kommunen oder im Einzelhandel eingesetzt werden. Je nach Standort geht es um medizinische Orientierung, bessere Patientensteuerung, Gesundheitsservices für Mitarbeitende oder zusätzliche Versorgung in Regionen, in denen ärztliche Hilfe schwer erreichbar ist.

TOP 100: der Wettbewerb

Seit 1993 vergibt compamedia das TOP 100-Siegel für besondere Innovationskraft und überdurchschnittliche Innovationserfolge an mittelständische Unternehmen. Grundlage ist ein wissenschaftliches Auswahlverfahren. Bewertet werden unter anderem innovationsförderndes Top-Management, Innovationsklima, Innovationsprozesse und Organisation, Außenorientierung sowie Innovationserfolg. Mentor des Wettbewerbs ist der frühere Bundespräsident Christian Wulff.

Mehr zu assistierter Telemedizin auf medivise.de

Die MEDIVISE Healthcare GmbH mit Sitz in Berlin entwickelt und betreibt Lösungen für assistierte Telemedizin. Ziel des Unternehmens ist es, medizinische Versorgung näher an die Orte zu bringen, an denen Menschen im Alltag Unterstützung brauchen. MEDIVISE verbindet dafür technische Innovation, medizinische Abläufe und praxistaugliche Prozesse zu betreibbaren Lösungen für digitale Gesundheitsservices vor Ort.

Kontakt

Medivise Healthcare GmbH

Stefan Mannes

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