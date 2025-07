Medizin vernetzt denken

Moderne Ansätze in der Orthopädie und darüber hinaus

Rückenschmerz, Gelenkprobleme, chronische Beschwerden

Der orthopädische Schwerpunkt liegt auf der konservativen Diagnostik und Behandlung des Bewegungsapparates. Häufig geht es dabei um Rückenschmerzen, Gelenkverschleiß, Sehnenreizungen oder die Nachsorge nach Verletzungen. Neben klassischen Verfahren wie Infiltrationstherapien und manueller Medizin kommen auch moderne Techniken wie Stoßwellentherapie oder Injektionen mit Hyaluronsäure zum Einsatz. Ziel ist es, Operationen möglichst zu vermeiden und die Beweglichkeit im Alltag zu erhalten oder wiederherzustellen.

Gynäkologie als Teil eines ganzheitlichen Konzepts

Ergänzt wird das Angebot durch den Bereich Gynäkologie, der Frauen in allen Lebensphasen medizinisch begleitet. Neben der regulären Vorsorge gehören dazu auch Hormonsprechstunden, Beratung bei unerfülltem Kinderwunsch oder die Betreuung während der Wechseljahre. Auch hier spielt der interdisziplinäre Austausch eine Rolle – etwa dann, wenn gynäkologische Symptome mit orthopädischen oder internistischen Beschwerden zusammen auftreten.

Umweltmedizin im Fokus: Chelattherapie bei chronischer Belastung

Als zusätzliche Option wird in der Praxis die Chelattherapie angeboten. Sie stammt aus der Umweltmedizin und kommt vor allem dann zum Einsatz, wenn eine Belastung mit Schwermetallen oder anderen Umweltgiften vermutet wird. Das Verfahren soll den Körper dabei unterstützen, Schadstoffe auszuleiten und so Entzündungsprozesse zu reduzieren. Es wird individuell ärztlich begleitet und kommt insbesondere bei chronischer Müdigkeit, nicht erklärbaren Entzündungen oder Belastungen nach Umweltkontakt zur Anwendung.

Praxis in Berlin-Mitte – zentrale Lage, abgestimmte Fachbereiche

Die Praxis in Berlin-Mitte profitiert nicht nur von ihrer zentralen Lage, sondern auch von einer durchdachten fachlichen Ausrichtung. Die Kombination aus Orthopädie, Gynäkologie und Umweltmedizin erlaubt es, Beschwerden aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten. Gerade bei komplexeren Fällen, bei denen Betroffene bereits mehrere Stationen im Gesundheitssystem durchlaufen haben, kann dieser vernetzte Ansatz einen Unterschied machen.

Weitere Informationen und Links:

Orthopädie Berlin Mitte

Gynäkologie Berlin



Chelattherapie

Leistungsfähigkeit erkennen, fördern und erhalten – für mehr Energie im Alltag und nachhaltiges körperliches Wohlbefinden.

Ob im Leistungssport, auf der Bühne, im Unternehmen oder im privaten Alltag: Wer viel fordert, muss auch gezielt unterstützen. In unserer Privatpraxis für ganzheitliche Medizin in Berlin-Mitte setzen wir auf moderne, evidenzbasierte Diagnose- und Behandlungsmethoden, um individuelle Potenziale gezielt zu entwickeln.

Wir arbeiten an der Schnittstelle zwischen Schulmedizin, Prävention und Performance-Optimierung. Unser Fokus liegt auf den Fragen:

Was steigert die körperliche und mentale Belastbarkeit? Welche Strategien helfen gegen anhaltenden Stress? Welche Rolle spielt Ernährung in der Regeneration? Und welche innovativen Verfahren zeigen in der Praxis nachhaltige Wirkung?

Unser interdisziplinäres Team – bestehend aus Ärzt:innen, Therapeut:innen, Coaches und Trainer:innen – betrachtet jede Patientin und jeden Patienten ganzheitlich. Im Zentrum steht immer der Mensch mit seinen individuellen Voraussetzungen, Zielen und Herausforderungen. Daraus entstehen maßgeschneiderte Konzepte, die weit über die reine Symptombehandlung hinausgehen.

Firmenkontakt

ELLER & KELLERMANN GbR

Irina Kanitz

Leipziger Platz 15

10117 Berlin

030/20214030



https://www.eller-kellermann.de/

Pressekontakt

tpi Media GmbH

Vladimir Kifer

Schreinerstr 31

10247 Berlin

+49 (0) 30 / 629 33 92 90



https://seo-berlin.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.