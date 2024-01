Medizinische Hilfsgüter: Sachspende aus Dillenburg hilft der Ukraine

Spenden willkommen: Ukrainehilfe Breitscheid unterstützt Hilfsprojekte

Der Rotary Club Dillenburg und die Firma Elkas Logistic Solutions GmbH stellen der Ukrainehilfe Breitscheid 2.000 Desinfektionsspender und 100.000 medizinische Masken zur Verfügung, die im Krisengebiet verteilt werden sollen. Davon profitieren insbesondere Krankenhäuser, Kinderheime und Suppenküchen. Sensible Bereiche, in denen es besonders auf Desinfektion und Hygiene ankommt.

Bereits seit 1991 unterstützt die Ukrainehilfe Breitscheid e.V. Hilfsprojekte für das von Russland angegriffene Nachbarland. In Dillenburg-Frohnhausen werden in der dortigen Annahmestelle Sachspenden von freiwilligen Helfern gesammelt und per Lkw bis an die ukrainische Grenze gebracht. Vor Ort werden sie auf Kleinlastwagen umgeladen und an den Bestimmungsort geliefert. Seit Kriegsbeginn wurden auf diese Weise schon 75 Lkw-Transporte durchgeführt.

Spenden willkommen: Ukrainehilfe Breitscheid unterstützt Hilfsprojekte

„Gemeinsam mit dem Rotary Club und den ehrenamtlichen Helfern aus Breitscheid möchten wir die Menschen im Kriegsgebiet unterstützen. Dazu gehört auch die Versorgung mit medizinischen Hilfsgütern für Hygienemaßnahmen“, so Konrad Freitag, Geschäftsführer von Elkas, zu der angelaufenen Aktion. „Listen von weiteren, dringend benötigten Gütern finden sich auf der Website des Vereins, auf die ich ausdrücklich hinweisen möchte. Der Verein ist auf aktive Unterstützung angewiesen.“

Elkas gehört zur Oranier Unternehmensgruppe und produziert Transport- und Lagergestelle für großvolumige Teile, überwiegend für die Automobilindustrie. Rotary ist eine weltweite Organisation mit über 1,2 Millionen ehrenamtlichen Mitglieder aus allen Berufsfeldern in insgesamt mehr als 36.000 Clubs. Sie haben es sich zur Aufgabe gemacht, humanitäre Dienste zu leisten, ethisches Handeln zu fördern und sich für die internationale Völkerverständigung einzusetzen.

Weitere Information und Listen benötigter Hilfsgüter unter www.ukrainehilfe-breitscheid.de

Die Elkas Logistic Solutions GmbH gehört zur Oranier Unternehmensgruppe und produziert Transport- und Lagergestelle für großvolumige Teile, überwiegend für die Automobilindustrie

Kontakt

Elkas Logistic Solutions GmbH

Konrad Freitag

Bahnhofstr. 30

35075 Gladenbach

+49 (0) 6462 9195 – 0



https://www.elkas.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.