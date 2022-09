Medizinische und pharmazeutische Themen effizient präsentieren

Erklärfilme von Scribble Video machen Ihr Medizinprodukt bekannt

Hamburg im September 2022 – Scribble Video produziert Erklärvideos für Medical Marketing und zählt zu den führenden Anbietern im Marketing-Bereich für Medizin- und Healthcare – Unternehmen und Institutionen. Das Team von Scribble Video klärt die wichtigsten Eckdaten vorab mit jedem Kunden persönlich und verpackt komplexe Botschaft so in Bilder, dass der Film perfekt zu seinem Unternehmen, Präparat, Produkt oder Projekt passt!

Mehr über Erklärvideos von Scribble Video zu medizinischen und pharmazeutischen Themen jetzt im Internet unter: https://www.scribble-video.de/medical

Scribble Video verbindet Vorstellungen, Anforderungen, Ziele der Kunden mit eigenem Know-how in Sachen Video und Healthcare. Film- und Healthcare-Profis von Scribble Video entwickeln ein Storyboard, das die zugrunde liegende Idee für die Zielgruppe der Ärzte oder Patienten klar und verständlich in Szene setzt und die Geschichte des Kunden nimmt Form an. In diesem Storyboard finden sich die jeweiligen Illustrationen und Sprechertexte zu jeder Szene. Wenn der Kunde mit dem Konzept rundum zufrieden ist, dann macht sich das Kreativteam von Scribble Video ans Werk und produziert ein Erklärvideo. Ein Erklärfilm wird die User im Web und Social Media-Plattformen genauso abholen wie in Seminaren, Praxen oder Krankenhäusern.

Bewegtbildinhalte werden in der nachhaltigen Informationsvermittlung im Gehirn schneller verarbeitet und im Gedächtnis besser verankert. Die Reichweite wird sowohl durch die Implementierung auf der Homepage, als auch über medizinische Social Networks geschaffen. Die gut gemachten Erklärvideos sorgen für mehr Aufmerksamkeit bei Fachmessen oder auf medizinischen Kongressen. Mehr dazu hier erfahren: https://www.scribble-video.de/medical

Die Vorteile der Erklärfilme von Scribble Video liegen auf der Hand: Erklärfilme im Gesundheits-Sektor sind wirksam. Sie sind kurz, zeitsparend und können über medizinische Fachportale oder Social Networks abgerufen werden. Ärzte sind Digital Natives. Über 60% der Ärzte in Deutschland sind mit dem Bewegtbild aufgewachsen und informieren sich auch im Beruf am liebsten mit Hilfe von Videos. „Wir bieten einen verständlichen Wissenstransfer im Healthcare-Bereich. Wichtig ist dabei, dass wir wissen, worauf es ankommt, um komplexe Zusammenhänge verständlich zu erklären. Unsere langjährige Erfahrung ist dabei ein großer Vorteil“, äußerte sich der Gründer Carsten Müller von Scribble Video zum Thema.

Das Angebot „Erklärfilme für Healthcare und Medical Marketing“ von Scribble Video macht relevante Inhalte in einer digitalisierten Welt zugänglich für alle: für Ärzte, medizinisches Fachpersonal, Patienten und Angehörige. Kreative Videolösungen von Scribble Video übermitteln Fach- und Produktwissen schnell und effizient und führen zu überzeugenden Ergebnissen. Am Hauptsitz in Hamburg werden permanent neue Marketing-Strategieen entwickelt.

Scribble Video begleitet ihre Kunden weltweit partnerschaftlich. Die Firma wurde 2014 gegründet und hat sich rasch zu einem innovativen Anbieter von Erklärvideo-Produkten entwickelt. Daraus sind über 500 erfolgreiche Videoprojekte entstanden mit Kunden aus ganz unterschiedlichen Branchen.

Kontakt

Scribble Video

Leena Müller

Brunnenkoppel 28

22041 Hamburg

040-652 52 30

info@scribble-video.de

https://www.scribble-video.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.