Medizinische Versorgung auf dem Land: Wenn der Arzt fehlt, hilft vielleicht ein Avatar

Koblenz, 30. September 2025 – Die ärztliche Versorgung im ländlichen Raum steht zunehmend unter Druck. In vielen Landkreisen fehlen immer häufiger Hausärzte. Auch sind Nachfolger für in den Ruhestand gehender Mediziner kaum zu finden. Für Patientinnen und Patienten bedeutet das: längere Wege, Wartezeiten und ein sinkendes Versorgungsniveau.

Gesundheitsexperten sind sich einig: Neue Lösungen müssen her, um die medizinische Betreuung auch auf dem Land langfristig sicherzustellen. Besonders die Hausärzte, die ohnehin schon das Rückgrat der Versorgung darstellen, stoßen an ihre Belastungsgrenzen.

Eine Lösungsoption ist der Einsatz von KI-Avataren. Diese digitalen Assistenten könnten in Zukunft einen Teil der Arbeit übernehmen, die bisher ausschließlich Ärzten vorbehalten war. Sie wären in der Lage, Patient:innen bereits vor dem Arztbesuch über Krankheiten, Behandlungen und Vorsorgemöglichkeiten aufzuklären. Zudem könnten sie eine erste Anamnese durchführen – also Beschwerden abfragen, strukturieren und den Patienten direkt an den passenden Facharzt verweisen.

Darüber hinaus könnten KI-Avatare eine weitere wichtige Aufgabe erfüllen: die umfangreiche Dokumentation, die im Praxisalltag oft mehrere Stunden pro Woche beansprucht. Wenn digitale Helfer Arzt-Patienten-Gespräche automatisch erfassen und in die elektronische Patientenakte übertragen, bleibt den Ärztinnen und Ärzten mehr Zeit für ihre eigentliche Arbeit – die direkte Behandlung.

In Koblenz wird bereits konkret an solchen Lösungen gearbeitet. Das AI Techno Center Koblenz entwickelt Technologien, die genau auf die Bedürfnisse des Gesundheitswesens zugeschnitten sind. Ziel ist es, Ärztinnen und Ärzte durch intelligente Systeme zu entlasten und gleichzeitig die Patientenversorgung auf dem Land zu verbessern.

Der Vorteil: Die vorhandenen Ärztinnen und Ärzte würden entlastet und könnten ihre Zeit auf komplexe Fälle und die eigentliche medizinische Behandlung konzentrieren. Patienten wiederum erhielten eine schnellere Orientierung im Gesundheitssystem und müssten weniger unnötige Wege in Kauf nehmen.

Fazit:

Ohne innovative Ansätze – wie digitale Assistenten – wird es schwierig, die Gesundheitsversorgung in ländlichen Regionen auf Dauer sicherzustellen.

