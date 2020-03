Medizintechnik – Erfolgreich und International

Reutlingen. Erfolgreiches Bau-Gemeinschaftsprojekt der LKT Luft- und Klimatechnik GmbH und Schlosserei Götz GmbH bei der Ovesco Endoscopy AG

Das richtige Raumklima und eine angenehme, sichere Arbeitsumgebung sind von großer Bedeutung. In Unternehmen, Krankenhäusern, Laboren und in Büros sollte die Luft für die verschiedenen Prozessbereiche aufbereitet werden.

Die Ovesco Endoscopy AG ist ein globales Unternehmen in der Medizintechnik mit Standorten in Deutschland, USA und Frankreich. Am Stammsitz in Tübingen entwickelten und produzierten sie Geräte, die in über 80 Ländern der Welt Menschen mit Erkrankungen im Magen-Darmtrakt helfen, ein erträglicheres Leben zu schenken.

Die bisherige Firmenzentrale war zu klein geworden und ein Neubau wurde in Angriff genommen. Die LKT wurde von der Ovesco für die Umsetzung der Be- und Entlüftungsanlage mit Klimatisierung der gesamten Räumlichkeiten und Labore beauftragt. Die Investition in die Lüftungsanlage betrug 370.000 EUR. Insgesamt werden die Räumlichkeiten mit 14.000 m3/h Luft versorgt, hierfür wurden 1.200 m2 Kanäle und 800 m Rohre verbaut.

Die Vorstellungen des Bauherrn und Architekten an den Foyerbereich stellte das Team der Schlosserei Götz GmbH vor eine Herausforderung. Die geschwungene Aufgangstreppe und das anspruchsvolle Design wurden gemeinsam geplant und umgesetzt. Weitere Leistungen waren diverse Treppen am und im Gebäude, Glasgeländer, Handläufe oder auch die Einhausung der Lüftungszentrale gegen Vandalismus. Auch diese Arbeit wurde zur Zufriedenheit des Bauherrn umgesetzt und ausgeführt.

Partner der LKT für die wachsende Branche der Medizintechnik in Tübingen sind das Universitätsklinikum und die Vermögen- und Bauverwaltung Baden-Württemberg und nun eben auch die Ovesco Endoscopy AG.

Weitere Informationen:

https://lkt-klimatechnik-reutlingen.de

https://goetz-schlosserei.de

https://ovesco.com

Wir sind Spezialisten mit Erfahrung aus Management und Fachbereichen mit ergänzendem Know-How.

Als Dienstleister können wir Ihre Arbeit durch unsere Services unterstützen.

Know-how und Do-how Idee und Umsetzung

Sie bekommen nicht nur Konzepte. Wir erarbeiten schnell und unbürokratisch gemeinsame, individualisierte Lösungen. Diese planen wir praxisnah, setzen diese um und überprüfen.

Wir verstehen bestehende Grenzen und überwinden diese innovativ aber verträglich.

Um der zunehmenden Internationalisierung Rechnung zu tragen, arbeiten wir weltweit und sind an verschiedenen Standorten.

Wir folgen konsequent der Philosophie – Umsetzbarkeit ist der Schlüssel der Beratung – und lassen uns daran messen.

Firmenkontakt

APROS Int. Consulting & Services

Volker Feyerabend

Rennengaessle 9

72800 Eningen – Reutlingen

49 (0)7121-9809911

info@APROS-Consulting.com

https://www.APROS-Consulting.com

Pressekontakt

APROS Services

Volker Feyerabend

Rennengaessle 9

72800 Eningen- Germany

49 (0)7121-9809911

info@APROS-Consulting.com

http://www.apros-consulting.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.