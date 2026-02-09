Meeresblick Panorama Wohnung eigener Strandzugang

Sie haben es sich verdient ! Hier sitzen Sie in der ersten Reihe am Meer Insel Rügen Ostsee

Ihre Auszeit beginnt hier!

Exklusive Ferienmomente an der Ostsee

Entdecken Sie einen Ort, an dem Ruhe, Natur und Komfort perfekt miteinander verschmelzen. Ob romantische Auszeit, erholsame Tage am Strand oder gemütliche Stunden – hier finden Sie alles, was einen unvergesslichen Aufenthalt ausmacht.

Gönnen Sie sich eine Pause vom Alltag und erleben Sie die Insel von ihrer schönsten Seite.

Meeresblick Panorama Wohnung – Urlaub in der ersten Reihe zum Meer! Tief einatmen am herrlich weißen flachen kilometerlangen Badestrand.

Erleben Sie Ihren Ostseeurlaub dort, wo der Horizont zum Greifen nah ist!

Diese exklusiv gelegene Panorama-Wohnung befindet sich direkt am Ostseebadestrand – mit eigenem Strandzugang und einem Meeresblick, der sich endlos vor Ihnen öffnet. Perfekt für alle, die das Meer nicht nur sehen, sondern fühlen möchten.

Highlights auf einen Blick

Direkter Zugang zum feinsandigen Ostseestrand (ca. 25 m)

Herrlicher Panorama-Meeresblick vom Wohnzimmer und Balkon

Schlafzimmer mit gemütlichem Doppelbett

Wohnzimmer mit Schlafcouch – ideal für zusätzliche Gäste Esszimmer + Küche – komplett ausgestattet

Badezimmer mit Dusche, Badewanne, Bidet &. WC, außenliegendes Fenster für Tageslicht

Überdachter Pkw-Stellplatz direkt am Haus

Fahrradschuppen am Haus

Ihr Logenplatz am Meer

Genießen Sie Sonnenaufgänge über der Ostsee, entspannen Sie bei Meeresrauschen auf dem Balkon und nutzen Sie den privaten Zugang zum Strand für spontane Spaziergänge. Die Wohnung verbindet Komfort, Exklusivität und eine unschlagbare Lage.

Jetzt direkt buchen und Traumurlaub sichern:

Sonneninsel Rügen GmbH

Hauptstr 24

18551 Glowe

www.ostseeparadies.de

0171 5662049

gerne auch mit Hund

Sonneninsel Rügen

Immobilienvertriebs GmbH

Wir haben die besten Lagen !

www.ostseeparadies.de

www.immobilien.ostseeparadies.de

Kontakt

Sonneninsel Rügen GmbH

Horst Stricker

Hauptstr. 24

18551 Glowe

01715662049



http://www.ostseeparadies.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.