Meeting-Displays und Digital Signage in einem: aus CM wird CM Pro

Clevertouch stellt neue Version seiner Non-Touch-Großformat-Displays vor

München, 26. Januar 2023: Auf der diesjährigen ISE in Barcelona (Stand 2N400) präsentiert Clevertouch, eine der international führenden Marken für interaktive Touchscreen-Lösungen, ein Upgrade seiner beliebten CM-Serie. Die leistungsstarken Non-Touch-Großformat-Displays sind die ultimative All-in-One-Lösung: sie eignen sich sowohl für den Digital-Signage-Einsatz als auch für Mirror Casting in Meetings.

Schon mit Einführung der CM-Serie vor drei Jahren hatte Clevertouch neue Maßstäbe in puncto Non-Touch-Display-Technologie gesetzt: Die Displays sind in sechs verschiedenen Größen erhältlich (32″, 43″, 49″, 55″, 65″, 75″, 86″) und überzeugen mit brillanter 4K-UHD-Bildwiedergabe, kinderleichter Steuerung sowie umfangreichen, innovativen Funktionen für Digital Signage und die Einbindung in kollaborative Konferenzraumtechnik. Damit beziehen sie das Publikum direkt mit ein und geben Inhalte schnell, einfach und hochwertig wieder. Aufgrund dieser Vielseitigkeit ist die Serie gut gerüstet für zahlreiche vertikale Einsatzbereiche wie etwa im Einzelhandel und der Hotellerie, in der öffentlichen Verwaltung, im Corporate-Sektor oder auch im Bildungsbereich.

Inhalte in Sekundenschelle via AirServer übertragen

Dieses erfolgreiche Konzept wurde nun nochmals verbessert: Über die integrierte AirServer Software lassen sich Inhalte in Sekundenschnelle vom eigenen Device auf das Display des Konferenzraums übertragen, ohne dass dafür eine App auf dem übertragenden Gerät installiert werden muss. Dies erleichtert den sofortigen Austausch von Ideen und verbessert die Zusammenarbeit in Meetings. Dank der umfangreichen Bildschirmfreigabefunktionen von AirServer haben CM-Pro-Anwender freie Auswahl in Bezug auf ihr Device und ihre bevorzugte Freigabeplattform, einschließlich AirPlay, Google Cast und Miracast.

Doch nicht nur in puncto Collaboration punktet CM Pro. Mithilfe der integrierten Content-Management-Plattform Clever Live sind die Screens auch perfekt als Digital-Signage-Infokioske samt Ausspielung von Ad-hoc-Informationen und Alerts auf allen oder nur ausgewählten Displays einsetzbar. Über Clever Live lassen sich sämtliche Clevertouch-Geräte mit einem zentralen Cloud-Konto verbinden. Die Plattform ermöglicht es, Inhalte zentral zu erstellen, zu bearbeiten und auf einzelnen oder allen Bildschirmen auszuspielen oder abzuändern.

Digitale Poster im Hoch- und Querformat und umfangreiche Design-Tools

Die CM-Pro-Displays lassen sich sowohl im Hoch- als auch im Querformat einsetzen. Dank integrierter Drehfunktion dienen sie als vielseitiges Tool für alle Digital Signage- und Beschilderungsanforderungen. Bilder oder Videos können im Vollbildmodus hochgeladen werden und machen Präsentationen somit lebendiger. Die neuen Screens verfügen zudem über ein umfangreiches Set an Design-Werkzeugen. Diese stehen über CleverLive kostenfrei zur Verfügung und erleichtern das Erstellen eigener Inhalte.

Digital Signage immer und überall – dank One-Touch-Auslöser

Wollen Anwender individuelle, fertig vorkonfigurierte Digital-Signage-Inhalte auf Knopfdruck von überall aus auf einem oder mehreren CM-Pro-Bildschirmen anzeigen lassen, so ist auch das möglich – und zwar dank der neuen One-Touch-Auslösers. Dazu müssen sie sich die Nutzer mit einem mobilen Device in ihr CleverLive-Konto einloggen. Über die dann angezeigte Schaltfläche können sie die gewünschten Inhalte ganz einfach per Tastendruck jederzeit blitzschnell aktivieren und auf dem Bildschirm anzeigen, um so z.B. im Notfall schnell Warnmeldungen ausspielen zu können.

Zentrale Administration & Fernsteuerung

Mithilfe des integrierten Mobile-Device-Management (MDM) lassen sich die CM-Pro-Bildschirme zudem zentral und ortsunabhängig steuern. Die Verknüpfung mehrerer Displays erlaubt somit die Verwaltung des gesamten Hardwarebestandes von einem einzigen Standort aus. Ebenso lassen sich über die Software Over the Air-Updates per Wifi aufspielen oder Apps hinzufügen und löschen.

