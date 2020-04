Mega Rabatt zum Frühling von schuhplus: 10 % Ermäßigung auf das gesamte Sortiment

Schuhe in Übergrößen: Modefans können ordentlich sparen

Wieder überrascht der XXL-Fachhändler für große Schuhe mit einem tollen Angebot: Ab sofort gibt es sowohl im Webshop als auch in den Stores in Kaltenkirchen im Ohland-Park, in Sedelsberg am c-Port und in Dörverden bei Bremen einen Rabatt von 10 % auf alle angebotenen Schuhe. Dies gilt ebenfalls in allen Sale Kategorien.

Schuhe in Übergrößen als stylisches Sommer-Highlight

Schuhe gehören für viele zu den Lieblings-Accessoires, von denen man nie genug im Schrank haben kann. Die neuen Schuh Trends 2020 machen Lust auf einen stylischen Modesommer – sowohl für Herren als auch für Damen. Bei schuhplus – Schuhe in Übergrößen findet jeder seine passenden Schuhe in Übergrößen. Vom Zehentrenner bis zum Chelsea Boot ist die Auswahl schlichtweg fantastisch. Und bis zum 01.05.2020 kann man beim Einkauf nun auch noch ordentlich sparen!

10 % Rabatt auf das gesamte Sortiment bei schuhplus

schuhplus – Schuhe in Übergrößen – begeistert mit einer riesigen Auswahl von nahezu allen Marken in klassischen und ausgefallenen Designs, vielfältigen Farben und Weiten. Die Schuhe können ganz bequem vom Sofa aus online bestellt werden. Mit dem exklusiven Aktionscode “Sommer-in Sicht” werden automatisch im Warenkorb 10% abgezogen. Der Gutschein gilt selbstverständlich auch in den Fachgeschäften von schuhplus in Dörverden, Kaltenkirchen sowie in Sedelsberg. Den Newsletter einfach ausdrucken oder digital via Smartphone oder Tablet an der Kasse vorzeigen, und schon hat man ordentlich gespart.

Must-Haves der Saison: Damenschuhe in den Größen 42 – 46 bei schuhplus

Im kommenden Sommer dürfen Schuhe bunt sein! Ob Sandalen, Pumps oder Stiefel – es wird Farbe gezeigt. Damenschuhe in Übergrößen mit zum Beispiel einer offenen Fersenpartie sind wieder angesagt und verleihen jedem Outfit eine sommerliche Leichtigkeit. Im Sommer 2020 sind ebenfalls Plateauschuhe wieder en vogue. Modisch und bequem zugleich sind die flachen Modelle mit durchgehend gleich hoher Sohle ein absoluter Hingucker. Ein rustikales Sohlenprofil verleiht Plateauschuhen in Übergrößen eine sportliche Note. Feminin und natürlich wirken auch Sandaletten mit Keilabsätzen aus Bastgeflecht, Holz oder Kork. Bei schuhplus warten Plateau-Schuhe, Sandalen und Zehentrenner in Übergrößen darauf, von Modefans entdeckt zu werden.

Schuhe in den Größen 46 – 54 begeistern modebewusste Herren

Die Modewelt der Schuhe in Übergrößen für Herren bietet ein weites Spektrum. Ob in strahlendem Weiß, knalligem Blau oder in klassisch schönen Erdtönen: bei schuhplus gibt es eine einzigartige Auswahl von Zehentrennern, Boots, Halbschuhen und vielem mehr. Auch bequeme Turnschuhe bleiben 2020 im Trend. Zu den absoluten Must-Haves gehören unter anderem Retro-Sneakers in Weiß – sie sind zu absolut allem kombinierbar. Wer im Sommer stets modisch auftreten möchte, sollte sein Augenmerk ebenfalls auf Mokassins und Slipper legen, denn diese bequemen Schuhe sehen sowohl zu einer langen als auch zu einer kurzen Hose immer top aus. Auf all dieses Schuhwerk gibt es in der Sommer-Aktion 10% Preisnachlass mit dem Gutscheincode: “Sommer-in-Sicht”. Die Aktion läuft noch bis zum 01.05.2020 – und wie immer gilt, dass Gutscheine nicht kombinier- oder auszahlbar sind.

Die schuhplus – Schuhe in Übergrößen – GmbH ist ein in Europa führendes, multimedial operierendes E-Commerce-Unternehmen mit POS-Integration, welches sich auf den synchronen Multichannel-Vertrieb im Produktsegment Schuhe in Übergrößen spezialisiert hat. Als lizensierter Handelspartner nationaler wie internationaler Marken erstreckt sich das Portfolio über die gesamte Abdeckung anlassbezogener Schuhmoden. Damenschuhe in Übergrößen werden in den Größen 42 – 46 geführt; das Segment Herrenschuhe in Übergrößen umfasst die Größen 46 – 54. Das Sortiment des Webshops wird im SchuhXL-Geschäft von schuhplus ebenfalls auch stationär angeboten in den Filialen in Dörverden, Kaltenkirchen sowie im Saterland. Geschäftsführender Gesellschafter ist der Unternehmensgründer Kay Zimmer.

