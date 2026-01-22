MEGASAT Werke übernimmt KATHREIN Digital Systems

Strategische Allianz zur Zukunft der Empfangstechnik für Camping & Outdoor

MEGASAT übernimmt KATHREIN Digital Systems und stärkt Marktposition in der DACH-Region

TELESTAR komplettiert das Kompetenzbündnis als Spezialist für TV-Empfang, Digitalradio und Zubehör

Niederlauer/Rosenheim. Die MEGASAT Werke GmbH setzt einen weiteren Meilenstein ihrer Unternehmensentwicklung: Bis Ende Februar 2026 übernimmt MEGASAT die KATHREIN Digital Systems GmbH. Nach der erfolgreichen Integration der Marke TELESTAR® entsteht damit ein starkes Kompetenzbündnis aus drei renommierten Spezialisten, das die Zukunft der Empfangstechnik auf ein neues Niveau hebt – insbesondere in den wachstumsstarken Bereichen Camping, Outdoor und mobiles Entertainment.

Persönliche Verbundenheit trifft strategische Weitsicht

Für Sven Melzer, Geschäftsführer von MEGASAT und TELESTAR®, ist die Übernahme von KATHREIN Digital Systems weit mehr als eine rein wirtschaftliche Entscheidung:

„Der Name KATHREIN ist eng mit meinem persönlichen Werdegang verbunden. Nach meiner Ausbildung zum Radio- und Fernsehtechnikermeister begann hier meine erste berufliche Station als Service-Spezialist. Dank der exzellenten Entwicklungsmöglichkeiten konnte ich schnell Verantwortung übernehmen und schließlich als Geschäftsführer wirken, bevor ich mein eigenes Unternehmen gründete. Ich kenne die technologischen Stärken, die Innovationskraft und das enorme Potenzial von KATHREIN seit Jahrzehnten. Unsere Unternehmen passen hervorragend zusammen. Gerade im dynamisch wachsenden Segment Camping und Outdoor können wir gemeinsam viel bewegen.“

Ausbau der Marktpräsenz und Sicherung von Kompetenz

Mit der engen strategischen Verzahnung stellt MEGASAT nicht nur den langfristigen Fortbestand der KATHREIN Digital Systems als hoch angesehener Spezialist sicher, sondern baut zugleich die Marktpräsenz in Deutschland, Österreich und der Schweiz weiter aus.

KATHREIN Digital Systems steht für umfassende Kompetenz in den Bereichen digitale Satellitenempfangstechnik, professionelle Signalverteilung in Gebäuden (Satellit, Terrestrik, Kabel, IP), Indoor-Mobilfunklösungen (pDAS), Ladeinfrastrukturen (eMobility), DAB+ Digitalradio sowie Netzwerktechnik – inklusive starkem Projektgeschäft.

MEGASAT ergänzt dieses Portfolio mit seiner besonderen Stärke im Bereich innovativer Lösungen für exzellenten Satellitenempfang – sowohl im stationären Home-TV als auch im mobilen Einsatz. Insbesondere im Bereich Campertainment zählt MEGASAT seit Jahren zu den technologischen Treibern.

Mit TELESTAR® kommt ein weiterer etablierter Markenanbieter für TV-Empfangstechnik, Digitalradio und Zubehör hinzu, der den gemeinsamen Fokus auf Camping, Caravaning und Freizeit zusätzlich stärkt.

Tiefe Branchenkenntnis als Basis für nachhaltiges Wachstum

Mit MEGASAT engagiert sich bei KATHREIN Digital Systems ein strategischer Investor, der den Markt seit vielen Jahren umfassend kennt. Dies ermöglicht eine langfristig ausgerichtete Positionierungs- und Marktbearbeitungsstrategie.

Sven Melzer unterstreicht: „Wir glauben fest an die Stärke unserer Marken und Produkte. Qualität, Kundennähe, ausgeprägtes Serviceverständnis und kontinuierliche Innovation sind unsere gemeinsamen Werte. Durch die Bündelung unserer Kompetenzen schaffen wir nachhaltige Synergien, die uns widerstandsfähig machen und gleichzeitig neue Wachstumschancen eröffnen.“

Einzigartiges Leistungsportfolio für moderne Empfangstechnik

Die Kombination aus hochwertigen MEGASAT Produkten für den TV-Empfang zu Hause, unterwegs und auf Reisen, der technologischen Breite von KATHREIN Digital Systems sowie der Markenstärke von TELESTAR® schafft ein in dieser Form einzigartiges Leistungsportfolio. Endkunden, Fachhandelspartner und Installationsbetriebe profitieren künftig von neuen, ganzheitlichen Lösungsansätzen in der modernen Empfangstechnik.

Besonders Camper, Outdoor-Enthusiasten und Freizeitabenteurer dürfen gespannt sein, welche Innovationen sie künftig bei Satellitenempfang, Camping-TV und mobilem Internet erleben werden.

MEGASAT, KATHREIN Digital Systems und TELESTAR® stehen ab sofort gemeinsam in den Startlöchern – für Freizeitgenuss auf höchstem technischen Niveau.

Megasat ist einer der führenden Hersteller von Satelliten- und Empfangstechnik für Zuhause, Camping und mobilen Einsatz und steht seit über 20 Jahren für zuverlässige, in Deutschland entwickelte Lösungen. Das Sortiment reicht von vollautomatischen Sat-Anlagen über Systeme für mobilen Internetempfang bis hin zu smarten TV-Geräten, die mit patentierten Technologien und strengen Qualitätsprüfungen für langlebige Performance sorgen.

