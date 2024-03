Mehr als ein Job: Wie New Work Sinn und Erfüllung bringt

Wünschen wir uns nicht alle eine SINN-erfüllte Arbeit?

Doch wie gelingt das in unserer schnelllebigen Welt? Was braucht es dafür und welchen Stellenwert hat New Work dabei?

Diese Fragen stellen sich aktuell viele Unternehmen. Daniela Landgraf, Autorin für mentale Stärke und Persönlichkeitsentwicklung, sowie Motivations-Rednerin gibt in ihren Keynotes Antworten auf diese Fragen.

In einer Ära, in der Stress zum alltäglichen Begleiter geworden ist, sind modernes Stressmanagement, Motivation, mentale Stärke und mentale Gesundheit ausgesprochen wichtige Pfeiler, um Arbeit nicht nur produktiv, sondern auch sinnvoll zu gestalten. Die Keynote Speakerin weiß genau, wie leicht diese Worte ausgesprochen sind, doch wie schwierig die Umsetzung in Unternehmen oft ist. In ihren Vorträgen erfährt das Publikum nicht nur, was es tun sollte, sondern vor allem auch, wie es gehen kann. Die verschiedenen New Work – Ansätze sind hierbei hilfreich.

New Work-Prinzipien wie Autonomie, Flexibilität und eine wertschätzende Führungskultur sind Schlüssel, mit denen nicht nur junge Menschen angezogen, sondern auch ältere Mitarbeitende gehalten werden. Die dadurch geförderte mentale Gesundheit und Stärke trägt direkt zum Unternehmenserfolg bei, indem sie Resilienz aufbaut, Kreativität fördert und Teams zusammenhält.

Die Keynote Speakerin Daniela Landgraf bietet nicht nur Einblicke in die Notwendigkeit einer sinn-erfüllten Arbeit, sondern liefert auch die Werkzeuge, um diesen Sinn in das tägliche Schaffen zu integrieren. Sie erläutert, wie eine neue Definition von Arbeit aussehen kann, die nicht nur das Wohlbefinden eines jeden Einzelnen erhöht, sondern auch zu einer leistungsfähigeren und engagierteren Belegschaft führt.

5 Tipps, wie das Konzept von New Work erfolgreich umgesetzt werden kann:

1. Fördern von Autonomie: Geben Sie Ihren Mitarbeitern mehr Kontrolle über ihre Arbeit. Autonomie stärkt das Engagement und das Gefühl der Eigenverantwortung, was wiederum die Motivation und Zufriedenheit am Arbeitsplatz erhöht.

2. Flexibilität ermöglichen: Bieten Sie flexible Arbeitsmodelle an, die es den Mitarbeitern erlauben, ihre Arbeit und Privatleben besser in Einklang zu bringen. Dies fördert eine ausgewogene Work-Life-Balance, was essentiell für die mentale Gesundheit ist.

3. Wertschätzende Führungskultur pflegen: Eine Kultur der Wertschätzung und Anerkennung motiviert Mitarbeiter, ihr Bestes zu geben. Eine positive und unterstützende Führung wirkt sich direkt auf das Wohlbefinden und die Produktivität aus.

4. Kontinuierliches Lernen und Entwicklung fördern: Bieten Sie Möglichkeiten zur Weiterbildung und Karriereentwicklung. Dies zeigt, dass Sie in die Zukunft Ihrer Mitarbeiter investieren und deren persönliches Wachstum wertschätzen.

5. Sinn und Zweck vermitteln: Helfen Sie Ihren Mitarbeitern, den übergeordneten Sinn ihrer Arbeit zu verstehen. Dies stärkt das Gefühl der Zugehörigkeit und die Überzeugung, dass ihre Arbeit einen Unterschied macht.

Daniela Landgraf, als inspirierende Keynote Speakerin und Expertin für Motivation und Inspiration, zeigt auf, wie wichtig es ist, einen tieferen Sinn in unserer Arbeit zu finden und wie New Work uns die Werkzeuge und das Mindset dafür bietet. Durch ihre eigenen Erfahrungen und die Vermittlung von praktischen Strategien inspiriert sie Unternehmen und Einzelpersonen gleichermaßen, neue Wege zu gehen und Arbeit neu zu definieren – als etwas, das mehr als nur eine Notwendigkeit ist, sondern als Quelle von Sinn und Erfüllung.

Daniela Busse ist freie Redakteurin und Autorin für die Themen Wirtschaft, Persönlichkeitsentwicklung und Stressmanagement.

