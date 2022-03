Mehr Auswahl, frischer Auftritt: Der neue Ford Fiesta ist da!

Die Ford Partner Hochstift sind startklar für den beliebten Dauerbrenner

Neues Jahr, neuer Auftritt: Der neue Ford Fiesta fährt überarbeitet und selbstbewusst ins Jahr 2022. Ein weiterer Meilenstein für den beliebten Dauerbrenner, der aktuell in der achten Modellgeneration in Köln gebaut wird.

Bei den Ford Partnern Hochstift bekommt der Ford Fiesta den Platz, den er verdient. Die Autohäuser in der Region zwischen Paderborn und Höxter stellen sich für die Premiere auf und präsentieren das Modell mit seiner flexiblen Ausstattungsvielfalt. Infos, Angebote und Links zur Konfiguration jetzt unter www.fordpartner-hochstift.de

Das seit Herbst angekündigte Facelift steht dem Ford Fiesta gut. Neu im Design ist der höhere Kühlergrill mit dem blauen Logo und eine höhere, neu gestaltete Motorhaube. Die einzelnen Ausstattungslinien – von Trend über Titanium bis sportlich ST – sind nun schon rein optisch unterscheidbar. Welche Variante es am Ende sein darf, besprechen Fiesta-Fans am besten direkt mit den Beratern der Ford Partner Hochstift.

Schließlich haben die sieben Autohäuser, die seit Jahren eine gemeinsame Plattform auf www.fordpartner-hochstift.de betreiben, eine langjährige Vertragspartnerschaft mit Ford – und damit auch das gesamte Markenportfolio im Sortiment. Zu den Ford Partnern gehören B. Humborg Kraftfahrzeuge in Bad Driburg, Autohaus Bodach in Borgentreich-Borgholz, Autohaus Menger in Beverungen, Autohaus Sommer in Brakel, Autohaus Heine in Höxter, Marienmünster und Steinheim, sowie in der Stadt Paderborn die Partner Kleine und Varnholt.

Den Fiesta als volumenstärkstes Modell kennen die Ford Partner in- und auswendig und können so Überarbeitungen und Neuerungen gründlich einordnen und erklären. Wie zum Beispiel die digitale Instrumententafel in hoher Auflösung, die individuell konfigurierbar ist. Oder die Mild-Hybrid-Technologie mit 48-Volt, die im Fiesta seit 2020 angeboten wird. Sie kommt mit 125 oder 155 PS und auf Wunsch mit einem leichten 7-Gang Power-Shift-Getriebe, das auch eingefleischte „Schalter“ überzeugt. Ansonsten bleibt die Motoren-Palette mit den Dreizylinder-Benzinern – von 75 bis 155 PS – in der Überarbeitung erhalten.

Wer sich vom neuen Ford Fiesta überzeugen will, findet auf www.fordpartner-hochstift.de den nächstgelegenen Ansprechpartner im Hochstift. Anfragen zu Probefahrten und Preisen können direkt über das Portal gestellt werden. Die Ford Partner wollen mit dem gemeinsamen digitalen Auftritt vor allem schnell erreichbar sein. Den Fiesta live erleben kann man dann vor Ort!

Am 12.03.1925 erfolgte die Gründung der Firma Franz Kleine Automobile in Paderborn. Die Wurzeln des Familienunternehmens finden sich jedoch in Salzkotten, wo es in den 1870´er Jahren als Schmiede mit Landgerätehandel gegründet worden ist. Schon in den frühen 1920´er Jahren bestand eine Verbindung zur Ford Motor Company in den USA durch den Verkauf und die Reparatur von Fordson Ackerschleppern.

Heute arbeiten in dem Unternehmen 59 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Alle Mitarbeiter leben den Slogan „Das freundliche Autohaus“, mit dem ein faires, marktgerechtes Preis-Leistungs-Verhältnis und ein freundliches Miteinander verbunden wird. Im neueröffneten FordStore findet man vielfältige Angebote rund ums Auto und die Mobilität für den privaten wie auch für den gewerblichen Bedarf. Ob PKW oder Nutzfahrzeug, Neu- oder Gebraucht-fahrzeug, ob Barkauf, Finanzierung oder Leasing.

Die eigenen Mietwagen und das CarSharing-Angebot versprechen rundum Mobilität für die Kunden.

