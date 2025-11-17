Mehr Auswahl, mehr Übersicht: Texel eröffnet brandneues Wanderwegenetz

Niederländische Watteninsel lässt sich auf 250 km Wegen ab sofort noch besser entdecken

Am 31. Oktober wurde auf Texel offiziell das neue Wanderwegenetz eröffnet. Für Einheimische und Besucher, die die idyllische Watteninsel am liebsten zu Fuß entdecken möchte, ist die Orientierung dadurch einfacher und übersichtlicher geworden. Das 250 km lange Netz aus Wanderwegen, die durch alle Teile der Insel führen, ist ab sofort Teil des Wandernetzwerks Noord-Holland und wurde in diesem Zuge einheitlich beschildert sowie mit einem Knotenpunktsystem versehen.

Ein großes Netzwerk

Das neue System bietet Wanderern nicht nur eine bessere Übersicht, sondern auch eine größere Auswahl. Alle bereits bestehenden Wanderrouten sind nun über Knotenpunkte miteinander verbunden und können je nach Wunsch individuell miteinander kombiniert werden. So ist es sowohl möglich, ganz einfach einem farbig markierten Rundwanderweg zu folgen, als auch sich mithilfe der Knotenpunkte eine eigene maßgeschneiderte Route zusammenzustellen.

Immer gut orientiert

Über die ganze Insel verteilt wurden zudem zur weiteren Orientierung 20 Informationstafeln aufgestellt, die einen so genannten Startpunkt markieren. Mit ihrer Hilfe kann man sich vor Ort für eine von mehreren Routen entscheiden und so ohne weitere Vorbereitung die gesamte Insel Schritt für Schritt entdecken. Alternativ ist es möglich, an jedem beliebigen Knotenpunkt zu starten und auf eigene Faust loszuwandern. Unterwegs kann die Länge der Route noch spontan variiert werden.

Digitale Inspiration & Planung

Auf der Website des Wanderwegenetzes Noord-Holland kann man sich eine Übersicht des gesamten Texeler Wegenetzes anzeigen lassen. Sie ist die ideale Anlaufstelle, um sowohl nach Wanderinspirationen zu suchen als auch individuelle Routen zu planen. Vom Dünengebiet rund um den Leuchtturm an der Nordspitze der Insel, über die alte Kulturlandschaft „Hoge Berg“ im Herzen der Insel bis zu den pittoresken Straßen im Künstlerdorf Den Hoorn im Süden von Texel.

Gedruckte Karten

Dank praktischer Filtermöglichkeiten bietet der digitale Planer zudem die Möglichkeit, sich für Strecken mit befestigten oder unbefestigten Wegen zu entscheiden. Des Weiteren kann man nach Routen suchen, auf denen Hundefreilauf erlaubt ist bzw. wo dies nicht der Fall ist. Ende Januar 2026 wird es über den VVV Texel eine gedruckte Karte des Wanderwegenetzes geben. Hier ist zudem die Broschüre „Inselrouten“ erhältlich, die 10 Themawanderungen und 4 Themaradrouten enthält.

Über Texel:

Die westfriesische Nordseeinsel Texel gehört zu den beliebtesten Tourismuszielen der nördlichen Niederlande. Rund 4 km vor der Küste der Provinz Nordholland gelegen, ist die Insel über den Hafen Den Helder in nur 20 Minuten per Fähre ( https://www.teso.nl/de/) erreichbar. Unter dem Motto „ganz Holland auf einer Insel“ wartet Texel mit einem überraschend vielfältigen Landschaftsbild auf: lange Sandstrände, Dünen, Heide- und Waldlandschaften, weiträumige Poldergebiete, Deiche sowie das Eiszeitrelikt „Hoge Berg“. Neben ihrer reichhaltigen Natur bietet die Insel auch in punkto Sport und Kultur ein abwechslungsreiches Angebot wie z.B. kilometerlange Rad- und Wanderwege, einen Flugplatz mit Fallschirmsprungschule, ein Walfängerhaus und ein Strandräubermuseum sowie das Naturmuseum „Ecomare“. Des Weiteren ist Texel Austragungsort zahlreicher Events wie das Katamaranrennen „Runde um Texel“ oder das Schlemmerfestival „Texel Culinair“.

Über den VVV Texel:

Bereits seit 1898 ist der VVV Texel die erste Anlaufstelle, wenn es um Urlaub auf der beliebten niederländischen Watteninsel geht. Seine Kernaufgabe: das Reiseziel Texel über seine Grenzen hinaus bekannt zu machen. In diesem Rahmen generiert die Touristeninformationen über verschiedene Kanäle rund 50 Millionen Kontaktmomente pro Jahr. Auf seiner Website https://www.texel.net/de/ finden Besucher zudem alles, was den perfekten Urlaub auf der Insel ausmacht. Nicht zuletzt die größte Auswahl an Inselunterkünften – von Hotels und B&Bs über Ferienhäuser und -appartements bis hin zu Campingplätzen. Die Einnahmen, die auf diesem Wege generiert werden, bleiben auf der Insel und sorgen direkt wie indirekt für eine hohe Aufenthaltsqualität.

