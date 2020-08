Mehr Bürgerservice in der Mitmachstadt Herrenberg

Rainbow von Alcatel-Lucent Enterprise optimiert die interne Zusammenarbeit und den Bürgerservice der Stadt Herrenberg

24. August 2020 – Alcatel-Lucent Enterprise, der weltweit führende Anbieter von Lösungen für Geschäftskommunikation und Zusammenarbeit, unterstützt mit seiner cloudbasierten Kommunikationsplattform Rainbow die Stadt Herrenberg bei ihrer digitalen Transformation.

Die innovative Stadtverwaltung der “Mitmachstadt” Herrenberg in Baden-Württemberg wollte die tägliche Arbeit ihrer 350 Mitarbeiter durch moderne Dienste für die Zusammenarbeit, wie Chat, Videokonferenzen, Präsenzinformationen, Teilen von Bildschirminhalten und Dateien, vereinfachen.

Ein wichtiges Auswahlkriterium war die Option, die Bürger ohne großen Aufwand einzubinden, um die digitalen Services der Stadtverwaltung kontinuierlich auszubauen und eine einfache, medienbruchfreie Bürgerkommunikation zu bieten.

Installiert wurde der Cloud-Service Rainbow, der die vorhandene Telefonlösung nahtlos um umfassende Collaboration-Funktionen ergänzt und durch Benutzerfreundlichkeit, schnelle Implementierung und ein attraktives Preismodell überzeugt hatte.

Die intuitive Benutzeroberfläche von Rainbow ermöglichte den schnellen Einstieg ohne Vorkenntnisse oder Schulungen. Das erhöhte die Akzeptanz erheblich und führte dazu, dass Rainbow von Beginn an intensiv genutzt wurde.

“Rainbow wurde schnell zu einem festen Bestandteil unserer Arbeit. Wir erledigen intern die meisten Dinge via Chat und Telefonie über Rainbow und halten unsere Abteilungsmeetings per Video-Call ab. So konnten wir während der Pandemie nahtlos im Homeoffice arbeiten”, sagt Alexander Stoll, Projektleiter bei der Stadt Herrenberg.

Neben der internen Zusammenarbeit wird Rainbow auch die Kommunikation mit den Bürgern der Stadt optimieren. Von Click-to-Chat bis zu Video-Calls bietet die beliebig skalierbare Cloud-Lösung eine umfangreiche Palette an Funktionen, mit denen die Stadt Herrenberg ihren Bürgerservice weiter ausbauen will. Das Ziel formuliert Projektleiter Stoll so: “Wir wollen alle technischen und organisatorischen Möglichkeiten nutzen, um die Leistungserwartungen der Bürger zu erfüllen.”

Über Alcatel-Lucent Enterprise

Alcatel-Lucent Enterprise liefert individuelle Technologieerlebnisse, mit denen Unternehmen alles miteinander vernetzen können, um im digitalen Zeitalter erfolgreich zu sein. Die sicheren und nachhaltigen Netzwerk-, Kommunikations- und Cloud-Lösungen werden flexibel implementiert: in der Cloud, vor Ort oder hybrid. Mehr als 100 Jahre Engagement für Innovation und den Erfolg der Kunden haben Alcatel-Lucent Enterprise zu einem führenden Anbieter gemacht, der heute mehr als 830.000 Kunden in 100 Ländern betreut. Das Unternehmen befindet sich in Privatbesitz und hat seinen Hauptsitz in Frankreich. Mit mehr als 2.900 Geschäftspartnern in aller Welt verbindet es globale Reichweite mit lokaler Ausrichtung.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.al-enterprise.com/de-de

Aktuelle Nachrichten finden Sie auf:

LinkedIn https://www.linkedin.com/company/alcatellucententerprise/

Facebook https://www.facebook.com/ALUEnterprise

Twitter https://twitter.com/aluenterprise

Kontakt

Alcatel-Lucent Enterprise

Alexandra Biebel

Stammheimer Str. 10

70806 Kornwestheim

+491713029405

alexandra.biebel@al-enterprise.com

https://www.al-enterprise.com/de-de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.