Mehr Chancen mit Now-Domains

Das Wort „now“ ist in seiner Einfachheit kraftvoll und vielschichtig. Es bedeutet „jetzt“, „nun“ und „in diesem Augenblick“. Wer „now“ sagt, bekennt sich zum Hier und Heute, zu diesem Moment, den Goethe mit „Verweile doch, du bist so schön!“ in „Faust“ für so kostbar erklärte. „Now“ steht für die unmittelbare Gegenwart und ruft dazu auf, den Moment zu genießen und den Tag zu ergreifen – „Carpe Diem“ in seiner reinsten Form.

Die Philosophie des „Now“

„Now“ verkörpert eine Haltung, die sich auf das Diesseits und die Gegenwart konzentriert. Es ist eine Absage an die Zukunftsfixierung und den Glauben an ein Leben nach dem Tod. Stattdessen betont es das Leben im Hier und Jetzt, in der Gegenwart. Wer „now“ sagt, fordert eine sofortige Umsetzung, ein Handeln ohne Zögern. In diesem Sinne ist „now“ nicht nur eine Einladung, den Moment zu leben, sondern auch eine Aufforderung zur Aktion. Diese Dringlichkeit kann auch als Ungeduld interpretiert werden, als Wunsch nach sofortiger Erfüllung: „Wir wollen alles, und zwar subito!“

Die Bedeutung von Now-Domains in der digitalen Welt

Mit der Einführung der Now-Domains entsteht eine neue Möglichkeit, diese kraftvolle Botschaft in der digitalen Welt zu verankern. Now-Domains bieten eine Plattform für Unternehmen, Organisationen und Einzelpersonen, die im Hier und Jetzt agieren und ihre Botschaften, Produkte oder Dienstleistungen sofort und ohne Umwege kommunizieren wollen. Die Bedeutung der Now-Domain geht weit über eine einfache Webadresse hinaus – sie ist ein Statement.

Sprechende Domains für klare Botschaften

Now-Domains gehören zu den sogenannten “ rel=“nofollow“> Now-Domain registrieren.

Nutzen Sie diese Gelegenheit, um Ihre Marke oder Ihre Botschaft mit einer prägnanten und aussagekräftigen Domain zu stärken. Ob für geschäftliche Zwecke, soziale Kampagnen oder persönliche Projekte – die Now-Domain ist ein Schlüssel, der Ihnen Zugang zu einer Welt von Möglichkeiten bietet, Ihre Botschaft klar und unmittelbar zu kommunizieren.

Hans-Peter Oswald

https://www.domainregistry.de/now-domains.html

Abdruck und Veroeffentlichung honorarfrei! Der Text

kann veraendert werden. Weitere gemeinfreie Fotos können angefordert werden.

Secura GmbH ist ein von ICANN akkreditierter Registrar für Top Level Domains. Secura kann generische Domains registrieren, also z.B..com, .net etc. und darüber hinaus fast alle aktiven Länder-Domains registrieren.

2018 zählte die Secura GmbH bei dem Industriepreis zu den Besten. Secura gewann 2016 den Ai Intellectual Property Award „als Best International Domain Registration Firm – Germany“. Beim „Innovationspreis-IT der Initiative Mittelstand 2016“ wurde Secura als Innovator qualifiziert und wurde beim „Innovationspreis-IT der Initiative Mittelstand 2016“ im Bereich e-commerce auch als einer der Besten ausgezeichnet. Beim Innovationspreis-IT der Initiative Mittelstand 2012 und beim Industriepreis 2012 landete Secura GmbH unter den Besten. Beim HOSTING & SERVICE PROVIDER AWARD 2012 verfehlte Secura nur knapp die Gewinner-Nominierung.

Seit 2013 ist Secura auch bei den Neuen Top Level Domains sehr aktiv. Secura meldet Marken für die Sunrise Period als Official Agent des Trade Mark Clearinghouse an.

Kontakt: secura@domainregistry.de

http://www.domainregistry.de

ICANN-Registrar Secura GmbH

Hans Peter Oswald

Frohnhofweg 18

50858 Köln

Germany

Phone: +49 221 2571213

Fax: +49 221 9252272

secura@web.de

http://www.domainregistry.de

http://www.com-domains.com

Kontakt

Secura GmbH

Hans-Peter Oswald

Frohnhofweg 18

50858 Köln

+49 221 2571213



http://www.domainregistry.de

Bildquelle: Sora Shimazaki