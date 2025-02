Mehr Möglichkeiten mit KRAUSE

Neue Teleskop-Plattformleiter SkyMatic ergänzt optimierte Podestleitern

KRAUSE hat sein Portfolio an Podestleitern einem umfassenden Relaunch unterzogen und um eine neue Teleskop-Plattformleiter sowie Varianten mit verbesserten Sicherheitsmerkmalen erweitert. Mit diesen Weiterentwicklungen unterstreicht die Marke ihr Engagement für Arbeitssicherheit, Flexibilität und Bedienkomfort in Industrie, Handwerk und Lagertechnik.

SkyMatic: Die neue Teleskop-Plattformleiter

Die neu entwickelte, fahrbare, einseitig begehbare Teleskop-Plattformleiter SkyMatic ist ein unverzichtbares Arbeitsmittel für sicheres und bequemes Arbeiten in unterschiedlichen Höhen. Durch die großzügige Standplattform und das umlaufende Geländer bietet sie ein Höchstmaß an Sicherheit und Bedienkomfort. Die nach DIN EN 131-7 zertifizierte und speziell für den professionellen Einsatz konzipierte Leiter verbindet höchste Sicherheitsstandards mit optimaler Funktionalität.

Die höhenverstellbare Plattformleiter ermöglicht durch das patentierte ClickMatic-System eine komfortable und leichtgängige Anpassung der Arbeitshöhe. So können bei der Ausführung mit 1×3 bis 1×5 Sprossen Arbeitshöhen von ca. 2,80 m bis 3,30 m und bei der Ausführung mit 1×5 bis 1×9 Sprossen sogar Höhen von ca. 3,30 m bis 4,35 m erreicht werden. Diese Flexibilität, verbunden mit der Möglichkeit, die Leiter auch auf Treppen und Absätzen sicher zu positionieren, macht sie zu einem vielseitig einsetzbaren Arbeitsmittel.

Für maximale Sicherheit ist die Plattformleiter mit einem dreiseitigen Geländerkorb und einer selbstschließenden Sicherheitstür ausgestattet, die den Arbeitsplatz rundum absichern. Beim Aufklappen werden alle Geländer und Sicherheitstüren automatisch positioniert. Die Standplattform aus rutschfestem Aluminiumprofil mit den Maßen 600 x 500 mm sorgt für zusätzliche Stabilität und bietet einen TRBS 2121-2-konformen Arbeitsplatz. Ein leichtgängiger Schnellverschluss verhindert ein unbeabsichtigtes Zusammenklappen der Leiter. Die 150 mm hohe Fußleiste (200 % höher als in der Norm EN 131-7 gefordert) erhöht die Sicherheit zusätzlich.

Für noch mehr Standsicherheit sorgen ab einer Leiterhöhe von 1×7 Sprossen beidseitig stufenlos verstellbare Ausleger. Diese sind ab dieser Höhe obligatorisch. Trotz ihrer beeindruckenden Funktionen lässt sich die Plattformleiter SkyMatic platzsparend und kompakt verstauen, Sicherungsgurte verhindern ein ungewolltes Auseinanderklappen.

Verbesserte Sicherheitsmerkmale und Modularität bestehender Podestleitern

Die bewährten fahrbaren ein- und beidseitig begehbaren Podestleitern von KRAUSE bieten einen sicheren und komfortablen Arbeitsplatz bis zu einer Höhe von knapp vier Metern. Durch ihre robuste Konstruktion und die Verwendung hochwertiger Materialien sind sie nicht nur langlebig, sondern auch vielseitig einsetzbar. Die neuen Modelle wurden speziell für anspruchsvolle Umgebungen entwickelt und verfügen über zahlreiche Optimierungen, die den Anforderungen moderner Arbeitswelten gerecht werden.

Ein zentrales Element des Relaunchs ist die optionale Integration von Stufen und Plattformen der Rutschhemmklasse R13. Diese besonders rutschhemmenden Oberflächen eignen sich ideal für den Einsatz in öliger oder stark verschmutzter Umgebung. Das großzügig perforierte Profil sorgt für einen Selbstreinigungseffekt, indem Schmutz und Rückstände durch die Öffnungen fallen und so eine gleichbleibend hohe Rutschhemmung gewährleisten.

Das neue Plattformgeländer mit dem KRAUSE-Connect-System bietet eine stufenlose Verbindung zu den Treppenhandläufen ohne Umgreifen. Zusätzlich wurde das Geländer mit einer verstärkten Knieleiste und einer extra hohen Fußleiste ausgestattet, die die Anforderungen der Norm EN 131-7 deutlich übertreffen. Neben den verbesserten Sicherheitsmerkmalen wurden die bestehenden Podestleitern modularisiert. Der Aufbau aus Steigteil, Stützteil, Plattform und Geländer ermöglicht einen schnellen und unkomplizierten Austausch einzelner Module, falls ein Teil der Podestleiter z. B. durch einen Gabelstapler beschädigt werden sollte.

Vario kompakt: Bewährte Funktionalität

Die bewährte Podestleiter Vario kompakt bleibt ebenfalls ein fester Bestandteil des Sortiments. Mit ihrer geringen Standbreite in der schmalsten Ausführung eignet sie sich ideal für Arbeiten in Wandnähe oder an Regalen. Verschiedene Traversenlängen und Ballastierungen ermöglichen das sichere Erreichen von großen Arbeitshöhen bei geringer Grundfläche.

Wie fast alle KRAUSE Podestleitern verfügt auch die Vario kompakt über tiefe Stufen, die eine sichere Nutzung als Arbeitsplatz entsprechend den technischen Regeln für Betriebssicherheit (TRBS 2121-2) ermöglichen.

Zusatzausstattungen für mehr Funktionalität

Für zusätzliche Funktionalität können die Podestleitern optional mit Durchgangssperren und Ablageschalen ausgestattet werden. Diese Erweiterungen erleichtern Reparaturarbeiten und erhöhen gleichzeitig die Arbeitssicherheit. Die umfangreichen Verbesserungen und die Ergonomie der neuen Modelle machen die KRAUSE Podestleitern zur idealen Wahl für viele Branchen wie Instandhaltung, Logistik, Bau und Handel.

Mit neuesten Innovationen und bewährter Qualität bietet KRAUSE seinen Kunden Lösungen, die höchste Sicherheitsstandards mit Flexibilität und Komfort verbinden. Weitere Informationen zu KRAUSE Podestleitern finden Sie hier: https://www.krause-systems.de/produkte/podestleitern.html

Das KRAUSE-Werk in Alsfeld/Hessen wurde 1900 gegründet und hat somit eine über 120-jährige Tradition im Bereich der Fertigung und des Vertriebs von Steig- und GerüstSystemen. In dieser Zeit hat sich das dynamisch wachsende Unternehmen zu einer international agierenden Unternehmensgruppe entwickelt. Weitere Produktions- bzw. Vertriebsstätten in Polen, Ungarn und der Schweiz wurden in den letzten Jahren aufgebaut und erweitert.

