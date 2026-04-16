Mehr Nachhaltigkeit im Einzelhandel: ZAGG On Demand reduziert Verpackungsabfälle von Displayschutzfolien um bis zu 96 %

ZAGG On Demand ist bereits in über 50 Ländern im Einsatz und unterstützt den Wandel hin zu einem nachhaltigeren Einzelhandel

Shannon, Irland, 02.04.2026 – ZAGG®, ein weltweit führender Anbieter von Zubehör und Technologien, die einen mobilen Lebensstil unterstützen, stellt messbare positive Auswirkungen seiner Lösung ZAGG On Demand auf die Umwelt vor. ZAGG On Demand löst etliche Herausforderungen, die durch den steigenden Druck in Europa entstehen, Verpackungsabfälle zu reduzieren und die Kreislaufwirtschaft zu fördern.

ZAGG On Demand ist seit mehreren Jahren in Tausenden von Einzelhandelsgeschäften in über 50 Ländern im Einsatz und verändert radikal die Art und Weise, wie Displayschutzfolien hergestellt, transportiert und verkauft werden – was zu einem deutlich geringeren ökologischen Fußabdruck führt.

Eine Lösung im Einklang mit modernen Anforderungen von Einzelhandel und Konsumenten

Der Einzelhandel steht zunehmend vor der Herausforderung, Lagerbestände, Kosten und CO-Emissionen zu senken. Gleichzeitig wächst das Bewusstsein der Verbraucher für verantwortungsvolleren Konsum. Vorgaben wie die EU-Verordnung über Verpackungen und Verpackungsabfälle (PPWR) werden ebenfalls weiter verschärft. Vor diesem Hintergrund entwickeln sich traditionelle Vertriebsmodelle hin zu schlankeren und nachhaltigeren Lösungen.

ZAGG On Demand bietet hierfür eine konkrete, praktikable Lösung mit sofort messbarem Impact: Displayschutzfolien werden direkt am Point of Sale bei Bedarf mit der ZAGG SmartShield Maschine aus den ZAGG Displayschutzfolien-Rohlingen zugeschnitten und vom Store-Personal aufgebracht.

Mitarbeitende können innerhalb weniger Minuten die passende Displayschutzfolie für über 135.000 verschiedene Gerätemodelle erstellen und aufbringen – von Smartphones über Smartwatches bis hin zu Tablets und Laptops. Dadurch entfallen Transport und Lagerung zahlreicher Produktvarianten, und Überproduktion sowie unverkaufte Bestände werden deutlich reduziert.

Ein neues Modell: bis zu 96 % weniger Verpackungsabfall*

Jährlich werden Millionen von Einzelverpackungen für Displayschutzprodukte produziert. Das führt zu erheblichem Abfallaufkommen und Belastung durch Transport. ZAGG On Demand bricht mit dieser gängigen Praxis und verfolgt einen nachhaltigeren und effizienteren Ansatz:

-Eine einzige Packung mit ZAGG on Demand Displayschutzfolien-Rohlingen ersetzt 25 herkömmliche Einzelverpackungen* und reduziert sofort das Abfallvolumen.

-Der logistische Aufwand sinkt um das Neunfache*, da kompakte Verpackungen das Volumengewicht und die damit verbundenen Emissionen durch Transport deutlich verringern.

Dadurch unterstützt ZAGG aktiv die europäischen Nachhaltigkeitsziele und adressiert zentrale Anforderungen der PPWR, die auf eine Reduzierung der Umweltauswirkungen von Verpackungen abzielt.

„ZAGG On Demand verändert das klassische Retail-Modell von Displayschutz grundlegend: weg von vorproduzierter Massenware, hin zu bedarfsgerechter Produktion direkt am Point of Sale“, sagt Biar Yeil, Country Manager DACH & Türkiye bei ZAGG International. „Dass ZAGG On Demand heute bereits in über 50 Ländern im Einsatz ist, belegt den Erfolg unseres Ansatzes. Entscheidend dabei ist, dass ZAGG On Demand ökologische und wirtschaftliche Vorteile miteinander verbindet. Händler müssen sich nicht zwischen Effizienz und Nachhaltigkeit entscheiden – sie bekommen beides.“

Verantwortungsvollere Materialien: von biobasiert bis zu 100 % recycelt

Das Engagement von ZAGG geht über die Verpackung hinaus. Die verwendeten Materialien stehen für einen echten Ansatz in Sachen Kreislaufwirtschaft und Nachhaltigkeit:

-Die Ultra Eco Displayschutzfolien sind biologisch abbaubar, bestehen aus pflanzenbasierten Materialien, und helfen, CO-Emissionen zu reduzieren.

-Mit der Reinforce Displayschutzfolie bringt ZAGG erstmals eine Displayschutzfolie aus 100 % recyceltem Kunststoff auf den Markt und macht damit einen wichtigen Schritt hin zu geschlossenen Materialkreisläufen.

Zusätzlich wird für jede verkaufte Ultra Eco Displayschutzfolie ein Baum im Rahmen der Eden Reforestation Projects gepflanzt und verstärkt so den positiven Beitrag dieser Produktreihe zum Klimaschutz.

Bereits bei führenden Handelsunternehmen im Einsatz

Große Einzelhändler wie Currys (UK), Orange oder Bouygues setzen bereits auf die ZAGG On Demand SmartShield Maschinen, um ihren Betreib zu optimieren. Die von ihnen gemeldeten Vorteile umfassen:

-Gestiegene Verkäufe

-Geringerer Ausschuss

-Reduzierten Lagerbestände und und Lagerbedarf

-Eine geringeren Umweltbelastung

Die ökologischen und wirtschaftlichen Vorteile, die ZAGG On Demand bietet, schaffen ein Win-Win-Modell für Einzelhändler und den Planeten.

* Die Angaben basieren auf einer internen Analyse von ZAGG: Dabei wurden sowohl das Verpackungsabfallaufkommen als auch das Volumengewicht einer Packung mit ZAGG On Demand Displayschutzfolien-Rohlingen mit Verpackungsmenge und Transportaufwand von 25 einzeln verpackten ZAGG Displayschutzgläsern gegenübergestellt. Auf dieser Grundlage ergibt sich eine Reduktion des Verpackungsabfalls von bis zu 96 % sowie ein 9-fach geringerer logistischer Aufwand.

Über ZAGG

Als weltweit führender Anbieter und Innovator im Bereich Displayschutz, Schutzhüllen, Tablet-Tastaturen und Energiemanagementlösungen für mobile Geräte bietet ZAGG unter der Marke ZAGG Rundumschutz und unter der Marke mophie tragbare und kabellose Ladelösungen. ZAGG hat seinen Sitz in Utah und fertigt in den Vereinigten Staaten, Irland und China. Die Lösungen von ZAGG schützen weltweit mehr als 450 Millionen Geräte. Die ZAGG Accessoires für mobile Geräte sind weltweit erhältlich und bei führenden Einzelhändlern wie Elkjob, Currys, Orange, Bouygues, Boulanger, Verizon, AT&T, T-Mobile, Best Buy, Walmart und MediaMarkt zu finden. Weitere Informationen finden Sie auf ZAGG.com sowie auf Instagram und LinkedIn.

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