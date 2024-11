Mehr Sicherheit im Fahrzeug: Calterah präsentiert smarte Sensorik auf der electronica 2024

Calterah, ein weltweit führender Chip-Anbieter im Bereich CMOS-Millimeter-Wave-Radarsensoren (Complementary Metal-Oxide-Semiconductor, mmWave), wird an Stand B4.115 seine neuesten Innovationen für Automotive- und IoT-Anwendungen auf der electronica 2024 vorstellen. Die internationale Veranstaltung findet vom 12. bis 15. November 2024 auf der Messe München statt.

Bisherige mmWave-Radare müssen umfassende Anforderungen für die Messung von Distanz, Geschwindigkeit und Winkel erfüllen. Allerdings kommt es bei neuen Automotive-Anwendungsbereichen oft auf eine noch leistungsfähigere Winkelerkennung an. Das ist besonders wichtig, wenn es um die Kollisionsvermeidung für automatische Türen und die Anwesenheitserkennung von Kindern geht. Die Calterah 77 GHz Kunlun-USRR und 60 GHz Lancang-USRR SoC-Serien (System-on-a-Chip) sind für universelle Kurzstrecken-Radar-Applikationen optimiert und eignen sich für genau solche Use Cases.

Außerdem bieten die beiden SoC-Serien, die auf der Kunlun-Plattform basieren, hervorragende Funkfrequenzleistung und einen leistungsfähigen sowie flexibel einsetzbaren Radarsignal-Prozessor. Darüber hinaus verfügen die zwei Chipserien über die ersten und energieeffizientesten 6T6R-Radar-SoCs auf dem Markt.

Weitere Highlights, die Calterah auf der Messe präsentiert:

– Andes SoC: Gezeigt wird ein leistungsfähiger SoC mit einem kontinuierlichen Sweep-Bereich von 76 GHz bis 81 GHz, der für bildgebendes Radar im Außenbereich zum Einsatz kommt. Vor Ort ist eine Demo zu sehen.

– Alps-Pro SoCs: Die Lösungen wurden für L2/L2+ Advanced-Driver-Assistance-Systems-Anwendungen (ADAS) entwickelt. Dazu gehören auch vorwärtsgerichtete Radargeräte und Hochleistungs-Eckradargeräte.

– Alps/Rhine AiP SoCs: Die AiP-Produkte (Antenna-in-Package) eignen sich insbesondere für Ultra-Short-Range-Anwendungen, wie beispielsweise Seiten-, Heckklappen- und Türradare sowie die Child Presence Detection (CPD). Die Alps-SoC-Serie wurde mit dem China Chip Award 2023 ausgezeichnet.

– Automotive In-Cabin Demo in Echtzeit: Vor Ort können sich Besucher über eine interaktive Demo ein Bild von der Radaranwendung im Innenbereich von Fahrzeugen machen. Zum Einsatz kommt das Rhine-Pro SoC, das Insassen im Fahrzeug präzise erkennt.

– Echtzeit-Demo zur Erkennung von Personen in Innenräumen: Das Indoor-Millimeterwellen-Radar erkennt Positionen, Bewegungen und Gesten von Personen in Echtzeit, beispielsweise für Smart-Home-Applikationen zur Lichtsteuerung oder für Warnsysteme in der Altenpflege. Dabei nutzt die Lösung einen industriebewährten SoC der Rhine-Serie. Die Privatsphäre ist durchgehend geschützt.

Während der Ausstellung wird Calterahs Cybersecurity-Experte Yunjie Zhang am 13. November von 16:30 bis 17:00 Uhr auf dem Automotive-Forum auftreten. Besucher können sich die Session auf der Smart Mobility Stage (B6.452) ansehen. Dort erfahren sie, welche Ansätze Calterah im Bereich Cybersicherheit für Automobilradare verfolgt.

Bis heute hat Calterah weltweit mit über 30 Automobilherstellern zusammengearbeitet und mehr als 200 Pkw-Modelle mit seinen mmWave-Radar-SoCs ausgestattet. Dabei übersteigen die kumulierten IC-Lieferungen (Integrated-Circuit) 10.000.000 Einheiten. Außerdem hat das Unternehmen mehr als 450 Patente angemeldet und verfügt für die Automobilindustrie über eine Reihe strenger ISO-Zertifizierungen, die höchste Zuverlässigkeit und Sicherheit gewährleisten.

Über Calterah

Calterah Semiconductor Technology Co., Ltd. (Calterah) wurde 2014 gegründet und ist ein weltweit führender Anbieter von CMOS-Single-Chip-Millimeter-Wave-Radarsensoren (Complementary Metal-Oxide-Semiconductor, mmWave). Calterah leistete mit dem weltweit ersten CMOS-77/79-GHz-mmWave-Radar-Transceiver Pionierarbeit auf dem Automobil-Original-Equipment-Manufacturer-Markt (OEM) und setzt die Reihe seiner Innovationen mit System-on-a-Chip- (SoC), Antenna-in-Package- (AiP) und Radiator-on-Package-Lösungen (RoP) fort. Das umfassende Produktportfolio unterstützt Anwendungen in den Bereichen Advanced Driver Assistance Systems (ADAS), autonomes Fahren, Smart Home und Industrie.

Bis heute hat Calterah weltweit mit über 30 Automobilherstellern zusammengearbeitet und mehr als 200 Pkw-Modelle mit seinen mmWave-Radar-SoCs ausgestattet, wobei die kumulierten Integrated-Circuit-Lieferungen (IC) 10.000.000 Einheiten übersteigen.

Calterah hat seinen Hauptsitz in Shanghai und verfügt über Forschungs- und Entwicklungszentren in ganz China sowie Niederlassungen in Hongkong und München. Das Unternehmen hat mehr als 450 Patente angemeldet und verfügt über eine Reihe strenger ISO-Zertifizierungen für die Automobilindustrie, die höchste Zuverlässigkeit und Sicherheit gewährleisten. Calterah hat es sich zur Aufgabe gemacht, die mmWave-Radartechnologie für eine sichere und smarte Welt stets weiterzuentwickeln.

Weitere Informationen finden Sie unter Calterah.com.

Calterah

Bildquelle: Calterah