Mehr Umsatz mit SEO Agentur für Unternehmen in Stuttgart

Raus aus dem Krisenmodus: Local SEO beschert Firmen in Stuttgart trotz schwieriger Zeiten mehr Kunden

STUTTGART. Die Schwabenmetropole ist Heimat vieler Weltkonzerne wie Bosch, Daimler oder Porsche und gilt damit als wichtigster Wirtschaftsmotor Baden-Württembergs. Während die meisten Großkonzerne die Corona-Krise gut überstanden haben, leiden viele kleine Unternehmen in Stuttgart zunächst weiter unter Kundenschwund und den damit verbundenen Umsatzverlusten. Marketing ist für viele betroffene Firmen deshalb das Letzte, woran sie in dieser schwierigen Zeit denken. Doch gerade jetzt können sich Maßnahmen wie lokale Suchmaschinenoptimierung (kurz: Local SEO) auszahlen, denn durch die COVID-19-Pandemie hat sich das Suchverhalten der Menschen stark verändert. Besonders für Bars, Geschäfte, Dienstleister, Hotels und Restaurants in Stuttgart ergibt sich dadurch die Chance, gestärkt aus der Krise hervorzugehen.

Local SEO in der Krise: Viele Unternehmen in Stuttgart nutzen die Möglichkeit nicht

Der bundesweite Lockdown hat dazu geführt, dass sich Menschen auf der Suche nach Dienstleistungen und Waren verstärkt auf ihr lokales Umfeld konzentrierten. Für viele war die Google-Suche dabei der Dreh- und Angelpunkt bei der Planung von Aktivitäten und Einkäufen. Denn in den lokalen Ergebnissen, die bei Suchanfragen wie “Pizzeria Stuttgart” oder “Spielwarengeschäft Stuttgart” ganz oben erscheinen, lassen sich wichtige Informationen zu Geschäften abrufen. Zum Beispiel, ob und wann ein Ladenlokal geöffnet hat, ob, und wenn ja, welche Zugangsbeschränkungen es gibt und ob ein Takeout- oder Bringdienst angeboten wird. Voraussetzung ist jedoch, dass das jeweilige Unternehmen diese Informationen bei Google hinterlegt und seine Website gleichzeitig für die lokale Suche optimiert. Nur so kann es zu diesen lokalen Suchanfragen weit oben stehen und die Chance erhalten, die suchenden Kunden für sich gewinnen. Doch Stichproben zeigen, dass längst nicht alle Stuttgarter Unternehmen diese Möglichkeit nutzen. Und das, obwohl die Krise inklusive der Einschränkungen noch unbestimmte Zeit andauern kann.

So erreichen krisengeschüttelte Firmen in Stuttgart mit Local SEO neue Kunden

Wachstum trotz Krise? Mit SEO ist möglich, wie viele positive Beispiele von Stuttgarter Unternehmen zeigen. Insbesondere Restaurants, die ihre Website auf lokale Suchbegriffe optimiert und Tools wie Google My Business mit den richtigen Daten versorgt haben, zählen zu den Krisen Gewinnern. Doch längst nicht jeder kennt sich mit der Optimierung aus. Eine SEO Agentur kann Firmen helfen, die im Umgang mit Online Marketing wenig Erfahrung haben oder nicht über die notwendigen Ressourcen verfügen. Und das in vielen Fällen mit finanzieller Unterstützung vom Staat. Die Suchmaschinenoptimierung umfasst unter anderem die Analyse des lokalen Wettbewerbs, die Recherche nach lukrativen Suchbegriffen und die inhaltliche sowie technische Optimierung der Website. Ebenso wichtig ist das Optimieren von Google My Business: NAP-Daten (Name, Anschrift, Telefonnummer), Fotos, Rezensionen und Mitteilungen bieten viel Potenzial, bessere Rankings zu erzielen, mehr Kunden zu erreichen und damit den Umsatz zu steigern.

PrimSEO – Online Profilmarketing und Online Medizinmarketing. PrimSEO setzt auf Content Marketing durch Online Pressemitteilungen. Die Zukunft der Suchmaschinenoptimierung (SEO) liegt im inhaltlichen Bereich. Nur wer hochwertige und einzigartige Inhalte zu bieten hat, wird auch in Zukunft eine Rolle in der organischen Suche bei Google & Co. spielen. Das Unternehmen ist ein autorisiertes Beratungsunternehmen im Förderprogramm go-digital – www.bmwi-go-digital.de

Firmenkontakt

PrimSEO GbR

Thomas Bippes

Breisgaustraße 25

76532 Baden-Baden

07221 / 217460 0

07221/ 217460 9

info@primseo.de

http://www.primseo.de

Pressekontakt

PrimSEO GbR

Andreas Bippes

Breisgaustraße 25

76532 Baden-Baden

07221 / 217460 2

07221/ 217460 9

presse@primseo.de

http://www.primseo.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.