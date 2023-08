Mehrtägige LinkedIn-Workshops auf Mallorca

Selbstständige & Unternehmer profitieren von Expertenwissen / Mit LinkedIn-Anzeigenkampagnen hochkarätige Neukunden gewinnen

Mallorca, 31. August 2023 – Die renommierten LinkedIn-Experten Leonie & Markus Walter führen ab jetzt ihre mehrtägigen LinkedIn-Workshops zusätzlich zum Standort Deutschland auch auf Mallorca durch. Während des Workshops werden gemeinsam mit den Kunden LinkedIn-Anzeigen-Kampagnen von A-Z erstellt und an den Start gebracht. Die Workshops, die in Deutschland seit Mitte 2022 monatlich mit Erfolg veranstaltet wurden, versprechen nicht nur Wissensvermittlung, sondern auch konkrete Ergebnisse. Das Angebot richtet sich an Selbstständige und Unternehmer. Der Startschuss für die Mallorca-Workshops fiel Anfang August mit einem Termin, der mit einem angesehenen Immobilien-Investor in Palma de Mallorca durchgeführt wurde.

Der Schwerpunkt des innovativen Konzepts liegt darauf LinkedIn-Anzeigen-Kampagnen zu erzeugen, die sehr schnell zu Neukunden führen. Die Teilnehmer lernen, wie sie effektive Leadmagneten, zielgerichtete Anzeigen, durchdachte Funnels, überzeugende Downloadseiten, automatisierte E-Mail-Sequenzen erstellen und mehr in einen nahtlosen Prozess integrieren können. Besonders interessant für die Teilnehmer ist es, die kaufkräftige Klientel auf LinkedIn zu erreichen. Zudem können sie unabhängig von teuren Agenturen aus den eigenen Reihen agieren. Mit den Kampagnen lässt sich jeweils die eigene Zielgruppe sehr genau selektieren. „Und das Beste: Sofort nach dem mehrtägigen Workshop läuft die Kampagne los und erzielt von Tag Eins an Leads für unsere Kunden“, erläutert Markus Walter.

Für viele Selbstständige und Unternehmer ist es interessant, für eine solche Maßnahme das gewohnte Arbeitsumfeld zu verlassen. An einem völlig anderen Ort zu sein, fördert die Konzentration und Kreativität und liefert schnelle Ergebnisse. Während man im normalen Büroalltag von Telefonaten, Meetings und Mitarbeitern immer wieder aus der Arbeit herausgerissen wird, kann sich der Selbstständige oder Unternehmer im Rahmen eines solchen Workshops völlig auf den vertriebsfördernden Prozess einlassen. „Mallorca ist dabei ein idealer Ort – schnell erreichbar von Deutschland, Österreich und der Schweiz. Es herrscht ein angenehmes Klima, und jeder hat leicht die Möglichkeit, den Aufenthalt noch zu verlängern und die Arbeit mit einer Auszeit oder weiteren Events auf der Insel zu kombinieren“, sagt Markus Walter. Leonie & Markus Walter beispielsweise folgten bei ihrem Aufenthalt auf der Insel der Einladung zur Lifestyle-Night 2023 von Marcel Remus, den Promi-Makler von Mallorca, bekannt aus der aktuellen TV-Doku-Serie auf VOX.

„Die Workshops bieten zudem eine einmalige Chance für Unternehmer und Selbstständige, LinkedIn als leistungsstarkes Tool zur Leadgenerierung zu nutzen“, erklärt Leonie Walter. „Wir freuen uns darauf, unser Fachwissen zu teilen und gemeinsam mit den Teilnehmern individuelle LinkedIn-Funnel zu entwickeln. Auch Marketing-Laien und technik-ungeübte Teilnehmer erzielen hier schnelle Ergebnisse.“

Ab September 2023 stehen jährlich mehrere Workshop-Termine zur Auswahl. Die Teilnehmer aus den Branchen Coaching, Dienstleistung und Beratung können so einen für sie passenden Termin finden, an dem sie sich für einige Tage aus dem Tagesgeschäft ausklinken können.

Für weitere Informationen zu den Workshops, Terminen und Anmeldung können sich Interessierte hier melden: Mehr Infos zu den Terminen

Die Walter Consulting GmbH, Frankfurt, ist auf die Neukunden-Gewinnung durch LinkedIn spezialisiert. Das Beratungsangebot richtet sich an kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) bis 50 Mitarbeiter sowie Selbstständige, Coaches, Trainer, Berater, Dienstleister und Unternehmer.

Die Köpfe des Unternehmens sind Leonie Walter und Markus Walter. Die beiden erfahrenen PR-, Marketing- und Social-Media-Profis verstehen sich als Mentoren, die ihre Kunden dazu befähigen, die LinkedIn-Akquise dauerhaft und nachhaltig aus den eigenen Reihen durchzuführen.

Ein Schwerpunkt von Leonie & Markus Walter ist eine erprobte Strategie zur Leadgenerierung durch LinkedIn-Anzeigen. Das Konzept der LinkedIn-Mentoren ermöglicht eine besonders schnelle Startphase mit einer LinkedIn-Anzeigen-Kampagne im „Sprint“-Modus – das Programm dafür nennt sich „Fastlane4LinkedIn-Ads“. LinkedIn ist zum einen urheberrechtlich geschützt und zum anderen eine eingetragene Marke.

Walter Consulting GmbH

Leonie Walter

Theodor-Heuss-Allee 112

60486 Frankfurt

+49 69 5680776-0‬



https://de.LeonieMarkus.de

