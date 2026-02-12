Mehrweg nutzen, um Verpackungen zu sparen

VERBRAUCHER INITIATIVE über Maßnahmen gegen Verpackungsflut

Berlin, 12. Februar 2026. Mehrwegverpackungen entlasten Klima und Umwelt. Sie vermeiden Abfälle, sparen Energie und Ressourcen. Daher rät die VERBRAUCHER INITIATIVE, Mehrweglösungen zu verwenden, wenn sich Verpackungen nicht vermeiden lassen. In der neuen Broschüre „Verpackungsflut? – Nachhaltig entscheiden!“ gibt der Bundesverband Tipps, wie das im Alltag klappen kann.

Bei Getränken sind Mehrwegflaschen seit langem üblich. Sie sind an der Bezeichnung „Mehrweg“ am Getränkeregal zu erkennen. Das Zeichen „Mehrweg – Für die Umwelt“ und eine übliche Pfandhöhe zwischen acht und 15 Cent weisen ebenfalls darauf hin. „Bevorzugen Sie bei Mineralwasser, Säften und Milch Mehrwegangebote aus der Region. Regionale Mehrwegkreisläufe mit kurzen Transportwegen haben Vorteile für die Umwelt“, rät Alexandra Borchard-Becker, Fachreferentin bei der VERBRAUCHER INITIATIVE.

Beim To-go-Verzehr müssen Mehrweglösungen inzwischen verpflichtend angeboten werden. Die Fachreferentin empfiehlt: „Wählen Sie solche Mehrwegsysteme für Getränke und Speisen, die Sie unterwegs genießen und prüfen Sie, welche Anbieter in Ihrer Nähe verfügbar sind.“ Alternativen sind eigene wiederverwendbare Behälter für den Kaffee oder Tee „to-go“, Thermosflaschen oder Trinkflaschen. Für zu Hause zubereiteten Proviant bieten sich Brot- oder Aufbewahrungsboxen statt Alu- oder Plastikfolie an.

Beim Einkauf vor Ort lassen sich wiederverwendbare Taschen, Netze, Beutel, Dosen und Gläser nutzen. Dazu die Fachreferentin: „Nehmen Sie Mehrwegnetze für Gemüse und Obst, das eine Verpackung benötigt. Lassen Sie sich frisches Brot und Brötchen in einen Brotbeutel oder einen anderen sauberen Stoffbeutel packen. Fragen Sie an der Fleisch-, Wurst- oder Käsetheke, ob die Ware in mitgebrachte Behälter gelegt werden kann.“ In „Unverpackt-Läden“ werden auch andere Lebensmittel zum Selbstabfüllen angeboten. Bei Online-Bestellungen ist es ratsam, Mehrwegboxen oder -taschen zu bevorzugen, wenn sie als Alternativen zu Kartons oder Kunststofftüten angeboten werden.

Mehr Tipps zu einem umweltfreundlicheren Umgang mit Verpackungen hat die VERBRAUCHER INITIATIVE in der Broschüre „Verpackungsflut? – Nachhaltig entscheiden!“ zusammengestellt. Das 16-seitige Themenheft informiert außerdem über die verschiedenen Verpackungsmaterialien und ihre korrekte Entsorgung. Es kann ab 1,00 Euro (zzgl. Versand) unter www.verbraucher.com bestellt oder heruntergeladen werden.

Die VERBRAUCHER INITIATIVE e.V. ist der 1985 gegründete Bundesverband kritischer Verbraucherinnen und Verbraucher. Schwerpunkt ist die ökologische, gesundheitliche und soziale Verbraucherarbeit.

