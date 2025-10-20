Mehrwertsteuersenkung als Zukunftschance

Gastronomie steht vor strategischem Wendepunkt – GENESYS unterstützt Betriebe mit maßgeschneiderten Beratungskonzepten

Die Bundesregierung plant, die Mehrwertsteuer auf Speisen in der Gastronomie dauerhaft von 19 auf 7 Prozent zu senken. Für viele Gastronomen ist das nicht nur ein finanzieller Lichtblick, sondern eine echte Chance für einen strategischen Neuanfang. Laut einem Bericht der Zeit begrüßt die Branche die Entscheidung als wichtigen Schritt, um gestiegene Energiekosten, höhere Personalausgaben und die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie abzufedern.

„Diese Senkung darf nicht einfach still hingenommen werden – sie kann zur Initialzündung für wirtschaftliche Stabilität und Zukunftssicherung werden“, sagt ein Sprecher der Genesys – die kreativen Köpfe. Die Unternehmensberatung hat eigens ein praxisnahes Konzept entwickelt, das Gastronomen dabei unterstützt, die Steuerersparnis optimal zu nutzen.

Das Konzept umfasst vier zentrale Handlungsfelder:

Finanz- und Preisstrategie: Kalkulation optimaler Preise mit oder ohne Weitergabe der Steuerersparnis, Stärkung der Gewinnmargen, Deckung gestiegener Kosten und strategischer Aufbau von Rücklagen.

Marketing & Kommunikation: Entwicklung kreativer Kampagnen, die die Steuerreduzierung als Aufhänger nutzen – etwa über Social Media, Website oder klassische Werbung.

Betriebswirtschaftliche Optimierung: Identifizierung von Einsparpotenzialen, effizientere Einkaufsstrategien und Modernisierung betrieblicher Abläufe.

Personalplanung und Motivation: Smarter Einsatz der freigewordenen Mittel zur Sicherung und Förderung von Fachkräften.

Gerade in einer Branche, die sich stetig im Wandel befindet, kann die Steuermaßnahme als Investition in Qualität, Wettbewerbsfähigkeit und Zukunft verstanden werden. Wer die Entlastung strategisch nutzt, schafft sich einen echten Vorsprung.

GENESYS begleitet Betriebe mit individuellen Maßnahmenplänen, Erfolgskontrollen und kreativen Ideen für mehr Stabilität und Wachstum.

Du möchtest wissen, wie die Zusammenarbeit mit Genesys abläuft?

Dann lass uns jetzt starten mit der Kennenlern-Phase! Entfessle das volle Potenzial deines Hotel – Restaurants! Ein echter Vorsprung in deiner Branche erwartet dich!

Kein Druck, keine Sorgen, kein Zeitmangel mehr!

Möchtest du wieder mit mehr Ideenreichtum, Spaß und Optimismus deiner Berufung nachgehen? Wir haben die perfekte Lösung für dich! Unsere praxisnahen Erfahrungen waren der perfekte Lehrmeister für unser heutiges erfolgreiches Unternehmen:

Es entstand unsere bewährte Methode mit der hohen Zielsetzung, immer in den vordersten Reihen mitspielen zu konnen – egal, in welcher Zeit man steckt. Mit dem richtigen Mix aus Coaching, Strategie & Marketing hat man immer einen echten Vorsprung, um Erfolg, Profitabilität und Privatleben gut vereinbaren zu können: Gemeinsam ist man einfach stärker!

Wir sind Deine Experten für Hotels und Gastronomie – die kreativen Köpfe von GENESYS.

Kontakt

Genesys GmbH

Bernd Strunk

Wiehenweg 12

32549 Bad Oeynhausen

057349692892



https://www.genesys-experten.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.