meinBR-App: Der smarte Helfer für Interessenvertretungen

Neues Kommunikationstool für Betriebsräte aus dem Bund-Verlag

Das schwarze Brett hat ausgedient – gefragt sind moderne digitale Helfer gerade für Betriebsräte. Der Bund-Verlag, Frankfurt, bringt jetzt eine neue App speziell zugeschnitten auf die Kommunikation des Betriebsrats mit den Beschäftigten auf den Markt. Die „meinBR-App“ unterstützt Gremien dabei, schnell und flexibel über Neues aus der Interessenvertretung und dem Unternehmen zu berichten und diese Informationen allen Kolleginnen und Kollegen komfortabel auf ihrem mobilen Endgerät bereitzustellen – unabhängig davon, ob sie zuhause arbeiten, im Außendienst unterwegs sind oder keinen Zugriff auf andere Kommunikationskanäle haben.

Das smarte Kommunikationstool stellt dazu zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten und Services zur Verfügung. So lassen sich einfach Einladungen zu Veranstaltungen verschicken, Umfragen erstellen und auswerten und wichtige Formulare für die Belegschaft zum Download bereitstellen. Ein Inhalte-Center, bestückt mit aktuellen Artikeln, vielen praktischen Arbeitshilfen und Rechtsinformationen aus dem Daten-bestand des renommierten Bund-Verlags, informiert die Belegschaft gezielt zu wichtigen arbeits- und sozialrechtlichen Themen. Dringende Neuigkeiten lassen sich schnell und zuverlässig per Push-Nachricht an alle Mitarbeiter:innen versenden.

Ein FAQ-Bereich stellt viele hilfreiche Antworten zu den meistgestellten Fragen zur Verfügung und lässt sich einfach mit neuen Themen erweitern. Zudem macht die meinBR-App sämtliche Kontaktdaten des Betriebsrats übersichtlich strukturiert für die Belegschaft zugänglich. Dies erleichtert den unkomplizierten Austausch zwischen Beschäftigten und Gremium.

Die Blaupause für die meinBR-App stammt aus Österreich, wo der ÖGB-Verlag sie bereits vor einigen Jahren erfolgreich für die Kommunikation der Gremien mit der Belegschaft eingeführt hat. Denn eine App auf dem Handy schafft einfache Voraussetzungen dafür, dass die Nachrichten des Betriebsrats auch alle erreichen.

Unter meinBR-App hat der Verlag alle Informationen zur neuen App zusammengestellt. Hier können sich Interessierte auch für kostenfreie Online-Präsentation anmelden und finden alles zu Schulungen, Unterstützung bei der Einführung und natürlich auch zu Lizenzen und Preisen.

Die Bund-Verlag GmbH, 1947 gegründet, ist ein Fachverlag für Arbeits- und Sozialrecht und führender Anbieter von Fachliteratur für Betriebs- und Personalräte. Im Verlag erscheint ein umfangreiches Buch-, Zeitschriften- und Onlineprogramm. Dazu zählen auch die führende Fachzeitschrift für Betriebsräte „Arbeitsrecht im Betrieb“ und die Fachzeitschrift „Der Personalrat“, die sich an Interessenvertretungen im öffentlichen Dienst wendet.

