Meister der Äxte: Handwerkskunst und Leidenschaft

Maximilian Grundler – Der Meister der Äxte: Handwerkskunst, Kreativität und soziales Engagement

Ebersberg, 14. Januar 2025 – Maximilian Grundler, bekannt als der „Meister der Äxte“, verbindet traditionelle Handwerkskunst mit moderner Kreativität und einem tiefen sozialen Engagement. Seine Arbeiten und Projekte, die von personalisierten Äxten über künstlerische Fotografie bis hin zu Social Media und Moderation reichen, haben ihn zu einer unverzichtbaren Persönlichkeit in der Mittelalter-, Handwerks- und Kunstszene gemacht.

Handwerkskunst und Kooperationen

Als Gründer der Marke „Meister der Äxte“ fertigt Maximilian personalisierte Äxte, Messer und Schmuckstücke, die Kunst und Funktionalität vereinen. Seine Werke sind weit über die Szene hinaus bekannt, unter anderem durch Kooperationen mit Bands wie Feuerschwanz, Schandmaul, Corvus Corax und Trollfaust. Besonders hervorgehoben ist die Schandmaul-Leuchtfeuer-Aktion, bei der vier eigens angefertigte Äxte für 2.000 EUR zugunsten von Brustkrebspatientinnen versteigert wurden. Eine besondere Axt, die er für den Rapper Entetainment fertigte, ist mittlerweile dessen Markenzeichen und in dessen Song „Intro“ zu sehen.

Ein besonderes Highlight war das Abschlussbild der In Extremo-Tour, bei dem Maximilian gemeinsam mit der Band Rauhbein auf der Bühne stand – vor einem beeindruckenden Publikum von 5.000 Menschen im Hintergrund. Dieses Bild symbolisiert den erfolgreichen Abschluss einer unvergesslichen Tour.

Engagement in der Musikszene

Maximilian ist zudem als Schauspieler in der Musikszene aktiv, etwa durch seine Rolle im Musikvideo „Idiots on Parade“ der Band Tir Nan Og. Darüber hinaus erstellt er als Social-Media-Manager von CORVUS CORAX exklusive Inhalte und gewährt Einblicke hinter die Kulissen der Musikszene.

Soziales Engagement

Maximilians soziales Engagement ist beeindruckend:

1.000 EUR wurden bei einer Sammelaktion für die Familie des verstorbenen Feuerwehrmanns Daniel aus Bad Emstal gesammelt.

1.200 EUR erbrachte die Versteigerung einer speziell gelaserten Axt zugunsten des Chiemsee Hospiz in Bernau.

Eine weitere Axt wurde zugunsten der Mukoviszidose- und Kinderkrebs-Stiftung gespendet.

Zahlreiche kleinere Spendenaktionen und Engagements unterstreichen sein tiefes soziales Verantwortungsbewusstsein.

Medienpräsenz und Moderation

Maximilian Grundler ist ein bekanntes Gesicht im Fernsehen. Er war unter anderem in Formaten wie dem Sat.1 Frühstücksfernsehen, der Abendschau, TV Bayern Live, Servus TV und weiteren regionalen Sendern wie RFO zu sehen. Diese Medienauftritte unterstreichen seine Vielseitigkeit und seinen Bekanntheitsgrad weit über die Mittelalterszene hinaus.

Auch auf der Bühne hat Maximilian Erfahrung gesammelt: Bereits vor seinem ersten offiziellen Moderationsauftritt bei „Metal meets Mittelalter 2024“ war er auf Mittelaltermärkten zu sehen, wo er das Publikum mit spaßigen Aktionen und unterhaltsamen Beiträgen begeisterte.

Mit über 150.000 Followern auf seinen Social-Media-Kanälen, die er unter dem Namen @meisterderaexte betreibt, inspiriert er eine breite Community mit kreativen und authentischen Inhalten.

Leidenschaft und Partnerschaften

„Ich möchte mit meiner Arbeit Menschen berühren, sei es durch Handwerk, Kunst oder durch Engagement für soziale Projekte. Alles, was ich mache, entsteht aus Leidenschaft“, erklärt Maximilian Grundler. Seine Partnerschaften mit renommierten Marken wie Tormek und Ballistol unterstreichen die Qualität und den Anspruch, den er in all seinen Projekten verfolgt.

Maximilian Grundler steht für Tradition, Innovation und Mitmenschlichkeit. Mit seiner Arbeit inspiriert er Menschen und setzt neue Maßstäbe in der Handwerks- und Kunstszene.

Kontakt:Maximilian Grundler – Meister der ÄxteE-Mail: info@meisterderaexte.deSocial Media: @meisterderaexteWebsite: www.meisterderaexte.de

Meister der Äxte ist eine Marke, die für exzellente Handwerkskunst, kreative Designs und soziales Engagement steht. Gegründet von Maximilian Grundler, verbindet das Unternehmen traditionelle Schmiedetechniken mit modernem Design und künstlerischem Anspruch. Spezialisiert auf personalisierte Äxte, Messer und Schmuckstücke, schaffen wir Unikate, die Kunst und Funktionalität vereinen.

Neben der Fertigung von Meisterwerken engagieren wir uns in der Unterstützung wohltätiger Zwecke und setzen durch Kooperationen mit renommierten Künstlern, Bands und Marken neue Maßstäbe in der Handwerks- und Kunstszene. Unsere Produkte sind nicht nur Werkzeuge, sondern Geschichten, die von Leidenschaft und Innovation geprägt sind.

Bildquelle: @Daniela Adelfinger