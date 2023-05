Meisterschaften 2023 im Modernen Fünfkampf in Bonn

Internationale Deutsche Meisterschaften (IDM) im Modernen Fünfkampf vom 18. Mai bis 20. Mai 2023 in Bonn im Sportpark Nord

Die Internationalen Deutschen Meisterschaften (IDM) im Modernen Fünfkampf finden vom 18. Mai bis 20. Mai 2023 in Bonn im Sportpark Nord statt. 67 Top-Athletinnen und -Athleten aus 12 Nationen gehen an den Start. Die IDM im Modernen Fünfkampf werden in diesem Jahr in vier Disziplinen ausgetragen: Fechten, Schwimmen, Laufen und Schießen (Laser-Run). Am Samstag, 20. Mai, ab 9 Uhr treten die Finalisten im Bonusfechten und Schwimmen gegeneinander an. Der finale Laser-Run der Frauen startet ab 10:30 Uhr. Die Siegerehrung im Stadion des Sportparks Nord ist für 12:30 Uhr geplant. Der Eintritt ist frei.

IDM 2023 in Bonn im neuen Format

Die IDM 2023 in Bonn signalisieren den Übergang in eine neue Ära im Modernen Fünfkampf. Die Disziplin Reiten fällt weg, sodass diese Meisterschaften ein Vierkampf sind. Zukünftig wird ein anspruchsvoller Hindernislauf (OCR) fünfte Disziplin. Den Zuschauern und Zuschauerinnen präsentiert sich das Finale am Samstag mit einer übersichtlicheren Anzahl an Finalisten sowie schnelleren Abfolge der Disziplinen.

Sportpark Nord mit besten Wettkampfbedingungen und neuer OCR-Anlage

Erstmals seit 2014 ist Bonn Austragungsort der IDM im Modernen Fünfkampf. Mit dem frisch sanierten Stadioninnenraum, Langbahn-Olympiabecken und Fechtzentrum des Deutschen Fechter-Bundes bietet der Sportpark Nord als Landesleistungszentrum den Athleten und Athletinnen beste Wettkampfbedingungen.

„Besonders stolz sind wir auf unsere neue OCR-Anlage im Stadioninnenraum“, sagt Joachim Krupp, Präsident des Verbands für Modernen Fünfkampf NRW in Bonn. Ein Hindernislauf, genannt Obstacle Course Racing (OCR), wird nach den Olympischen Spielen 2024 in Paris das Reiten endgültig ersetzen. In Bonn steht aktuell die erste UIPM-Weltverband-konforme Anlage in Deutschland, auf der die Sportler/-innen witterungsunabhängig in Zukunft trainieren und weitere Wettkämpfe ausgetragen werden können. Bei diesen IDM kommt die OCR-Anlage noch nicht zum Einsatz, kann aber am Samstag zum Abschluss des Wettkampfs von eingeladenen Gästen und von der Presse erstmals besichtigt werden.

Fünfkämpfer/-innen aus 12 Nationen testen das kompaktere Wettkampf-Format

Die diesjährigen IDM in Bonn bieten den Sportlerinnen und Sportlern, die aus zwölf Ländern nach Bonn kommen werden, eine willkommene Chance, sich mit dem neuen Wettkampf-Format weiter vertraut zu machen. Nach den neuen Regeln des internationalen Dachverbands UIPM (Union Internationale Pentathlon Moderne) gibt es zwei Halbfinale: am Donnerstag mit dem Halbfinale der Frauen, am Freitag mit dem Halbfinale der Männer. Im Finale am Samstag tritt noch die Hälfte der Fünfkämpfer/-innen an, sodass das Feld übersichtlicher wird. Auch der zeitliche Rahmen wird kompakter. Denn Bonusfechten, Schwimmen und der finale Laser-Run werden am Samstag innerhalb von nur drei Stunden absolviert. Für die Sportler/-innen bedeutet das neue Format mehr Starts sowie weniger Pausen zwischen den Disziplinen.

Der Landesverband für Modernen Fünfkampf ist der Dachverband für den Modernen Fünfkampf in Nordrhein Westfalen. Er hat seinen Sitz in Bonn.

