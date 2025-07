meistro Gruppe stärkt Führungsteam

strategische Neuaufstellung für 360°-Energiezukunft

Ingolstadt, 23. Juli 2025 – Mit der Ernennung von Niels Keunecke zum Co-CEO und Franziska Huber zur CCO (Chief Commercial Officer) der Holding treibt die meistro Gruppe den nächsten Schritt ihrer Transformation zu einem der führenden 360°-Energiedienstleister für Geschäftskunden voran. Ziel ist es, Synergien aus Versorgung, Beratung, Erzeugung und innovativen Technologien wie Batterie-Speichersystemen (BESS), intelligentem Lastmanagement und Power Purchase Agreements (PPA) noch gezielter zu heben.

Sowohl Niels Keunecke als auch Franziska Huber verfügen über umfassendes Know-how im Energiesektor und kennen die meistro-Gruppe bereits aus ihren Funktionen bei den operativen Töchtern. Genau diese Expertise kommt dem Ingolstädter Unternehmen in dieser entscheidenden Wachstumsphase zugute. „Die Energiewende braucht integrierte Lösungen. Mit Niels Keunecke und Franziska Huber bringen wir zwei Persönlichkeiten in strategische Schlüsselrollen unserer Holding, die nicht nur ihre Einheiten erfolgreich führen, sondern die Zusammenarbeit über alle Bereiche hinweg stärken – von der Erzeugung über Energieberatung und -vertrieb, bis hin zu digitalen Lösungen und Speichern“, betont Mike Frank, CEO der meistro-Gruppe. „Damit ermöglichen wir es unseren Kunden, ihre Energieversorgung Schritt für Schritt autark, wirtschaftlich und klimaneutral zu gestalten.“

Keunecke ist im Frühjahr 2024 als CCO bei der Tochtergesellschaft meistro R.E. eingestiegen und bringt mehr als 30 Jahre Erfahrung in den Bereichen Go-To-Market Strategien und nationaler sowie internationaler Vertrieb im B2B-Sektor mit, davon über zwei Jahrzehnte in leitenden Managementfunktionen. „Die meistro Gruppe steht für eine neue Form des Energieunternehmertums – agil, ganzheitlich und kundenorientiert. In meiner Rolle als Co-CEO möchte ich gemeinsam mit dem gesamten Führungsteam die interdisziplinäre Zusammenarbeit ausbauen und die Positionierung der Gruppe in den Bereichen Origination, BESS und maßgeschneiderten Beratungskonzepten stärken“, so Keunecke

Franziska Huber gehört seit 2014 zum Unternehmen und hat ihre Karriere im Vertrieb begonnen. 2022 wurde sie zunächst zur Prokuristin und 2023 zur Geschäftsführerin der meistro Energie berufen. In ihrer zusätzlichen Rolle als CCO der meistro-Gruppe wird sie die Bereiche Sales, Corporate Marketing und Communication verantworten. „Unsere Kunden erwarten mehr als nur Energie. Sie suchen Orientierung, Lösungen und echte Partnerschaft“, so Huber. „Als CCO der Gruppe sehe ich es als meine Aufgabe, die verschiedenen Kompetenzen aus Vertrieb, Marketing und Beratung zu einem starken Gesamtangebot zu bündeln. Das Ziel: Energieautarkie für Unternehmen konkret möglich machen.“

Ein zentraler Hebel für die meistro-Wachstumsstrategie ist das sogenannte Origination-Geschäft: Dabei geht es um die Gestaltung und Vermarktung maßgeschneiderter Energieprodukte und -dienstleistungen, die weit über Standardverträge hinausgehen. Es umfasst unter anderem Stromliefervereinbarungen, die Absicherung von Risiken und die Optimierung von Erzeugungsanlagen. Immer mit dem Ziel, den individuellen Anforderungen von Energieerzeugern und -verbrauchern gerecht zu werden.

Gemeinsam mit CFO Thomas Hetmann bilden Mike Frank (CEO), Niels Keunecke (Co-CEO) und Franziska Huber (CCO) das Executive Leadership Team der meistro Holding. Mit dieser Aufstellung stärkt das Unternehmen seine operative sowie strategische Steuerung und schafft die Voraussetzungen, um die ambitionierten Wachstumsziele der kommenden Jahre zu erreichen. Mit einem klaren Fokus auf Innovation, Kundennähe und sektorübergreifende Lösungen will die meistro Gruppe ihre Marktposition in den kommenden Jahren deutlich ausbauen – und so eine zentrale Rolle in der Energiewende des deutschen Mittelstands einnehmen.

Die meistro Gruppe ist im Bereich Energie der nachhaltige 360-Grad Partner für Unternehmen und bietet seit 2006 bundesweit die gesamte Wertschöpfung von der Erzeugung, über die Beratung bis zur Lieferung, an. Seit der Gründung fühlt sich das Unternehmen der Nachhaltigkeit, entsprechend den ESG-Kriterien Umwelt, Soziales und verantwortungsvolle Unternehmensführung, verpflichtet. Die unternehmerischen Aktivitäten erfolgt in den operativen Tochtergesellschaften meistro Energie GmbH (Energielieferung), meistro solution GmbH (Energieberatung), meistro R. E. GmbH (Erzeugung erneuerbare Energien) und duobloq Energie GmbH (Energie-Contracting). Über die meistro Stiftung gGmbH engagiert sich die Unternehmensgruppe sozial und fördert Projekte im Natur- und Umweltschutz, in der Verbraucherberatung sowie der Jugend- und Altenhilfe für Personen. Aktuell arbeiten mehr als 100 Mitarbeiter, die „meistrojaner“, an der Umsetzung von Vision & Mission der meistro Gruppe.

