meistro Solution übernimmt die Energieberatung Dr. Lerche GmbH

Ingolstadt, 5. November 2025 – Die meistro Solution GmbH übernimmt die Dr. Lerche GmbH mit Sitz in Königs Wusterhausen. Mit diesem Schritt stärkt die meistro Gruppe ihre Kompetenz in den Bereichen Energieberatung, Gebäudetechnik sowie technisches Consulting und treibt den Ausbau zum ganzheitlichen 360°-Energiedienstleister weiter voran.

Die Transformation der Energieversorgung ist eine zentrale Aufgabe für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Unternehmen stehen heute vor einer komplexen Herausforderung: Sie müssen ihre Energieversorgung dekarbonisieren, kostenoptimiert sowie versorgungssicher gestalten und gleichzeitig digital steuern. Das erfordert nicht nur die passende Technologie, sondern auch fundiertes Ingenieurswissen, Beratungskompetenz sowie systemisches Denken.

Genau hier ergänzt die Dr. Lerche GmbH das Angebot von meistro. „Mit der Übernahme von Dr. Lerche erweitern wir unsere Beratungskompetenz entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Energieversorgung – von der Analyse über die technische Umsetzung bis zur digitalen Steuerung“, sagt Niels Keunecke, Co-CEO der meistro Gruppe. „So können wir Unternehmen auf ihrem Weg zu einer sicheren, klimaneutralen und wirtschaftlich tragfähigen Energieversorgung ganzheitlich und noch spezifischer begleiten.“

Technische Expertise trifft auf Energiekompetenz

Die Dr. Lerche GmbH verfügt über ausgewiesene Expertise bei umfassenden Energieberatungen, ISO 50001-Zertifizierungen für Energie- und Umweltmanagement, Audits und energetische Inspektionen für Gewerbe- und Industriekunden sowie in der Analyse, Bewertung und Optimierung technischer Gebäudeanlagen. Zudem agiert das Unternehmen als Sachverständiger für gutachterliche Hygieneprüfungen in den Bereichen Lüftungstechnik und Trinkwasser.

Auch für die Dr. Lerche GmbH ist die Integration in die meistro Gruppe ein zukunftsweisender Schritt: „Wir sehen in dem Zusammenschluss mit meistro enormes Potenzial“, betont Marcus Seidel, Geschäftsführer der Dr. Lerche GmbH. „Unser spezialisiertes Know-how im Bereich Ingenieur- und Energietechnik trifft auf die energiewirtschaftliche und -strategische Kompetenz von meistro. So entstehen Lösungen, die technische Präzision mit ganzheitlicher Energieberatung verbinden: Das hilft Unternehmen dabei, ihre Energieversorgung effizient, sicher und nachhaltig zu gestalten.“

Durch die Integration der Dr. Lerche GmbH gewinnt die meistro Gruppe – insbesondere in der technischen Gebäude- und Industrieinfrastruktur – Zugang zu neuen Kundengruppen und erweitert ihr Beratungsportfolio um Aspekte der technischen Gebäudeausrüstung, Gutachtenerstellung und Anlagenbewertung.

Energieberatung als strategischer Hebel für Wettbewerbsfähigkeit

Energieberatung wird für den deutschen Mittelstand und die Industrie strategisch immer wichtiger. Die Anforderungen an Energieeffizienz, CO-Bilanzierung und Nachhaltigkeitsreporting steigen stetig, während sich die Planung und Umsetzung von Wärme- und Klimatisierungslösungen zunehmend komplex gestalten. Unternehmen benötigen daher Partner, die alle technischen, wirtschaftlichen und regulatorischen Aspekte zusammenführen.

meistro Solution ist spezialisiert auf Energie- und Effizienzberatungen sowie digitales Messwesen und das dazugehörige Reporting. Mit der Expertise von Dr. Lerche GmbH erweitert meistro Solution dieses Portfolio um Gebäude- und Anlagenbewertung, technische Begutachtung und Qualitätssicherung.

„Die Zukunft der Energieversorgung ist dezentral, digital und dekarbonisiert. Energieberatung ist in diesem Szenario nicht mehr „nice to have“, sondern ein wichtiger strategischer Hebel für Wettbewerbsfähigkeit. Wer seine Energieflüsse kennt, kann sie gestalten – genau dabei unterstützen wir unsere Kunden“, so das Fazit von Keunecke.

Über die meistro Gruppe

Die meistro Gruppe ist im Bereich Energie der nachhaltige 360-Grad Partner für Unternehmen und bietet seit 2006 bundesweit die gesamte Wertschöpfung von der Erzeugung, über die Beratung bis zur Lieferung an. Seit der Gründung fühlt sich das Unternehmender Nachhaltigkeit, entsprechend den ESG-Kriterien Umwelt, Soziales und verantwortungsvolle Unternehmensführung, verpflichtet. Die unternehmerischen Aktivitäten erfolgt in den operativen Tochtergesellschaften meistro Energie GmbH (Energielieferung), meistro solution GmbH (Energieberatung), meistro R. E. GmbH (Erzeugung erneuerbare Energien), duobloq Energie GmbH (Energie-Contracting) sowie der meistro Stiftung gGmbH. Aktuell arbeiten mehr als 110 Mitarbeiter an der Umsetzung der Vision und Mission der meistro Gruppe.

Kontakt

meistro GmbH

Malte Liesch

Südliche Ringstr. 66

850535 Ingolstadt

0162/2998713



http://www.meistro.de