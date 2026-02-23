melderei – Die App für deine Region startet durch

Schäden melden, Events entdecken, Neuigkeiten teilen – kartenbasiert, datenschutzfreundlich und kostenlos für Bürger, Vereine und Städte in D-A-CH

melderei – Die neue App, die Bürger, Vereine und Städte verbindet

Koblenz, Februar 2026 – Mit melderei startet eine innovative Plattform, die das lokale Informationsgeschehen in Deutschland, Österreich und der Schweiz auf eine völlig neue Ebene hebt. Die App bündelt alles, was in der eigenen Region passiert – von Straßenschäden über Vereinsveranstaltungen bis hin zu städtischen Bekanntmachungen – auf einer interaktiven Karte in Echtzeit.

Lokale Infos auf einen Blick.

In einer Zeit, in der soziale Netzwerke von algorithmischen Feeds und gezielter Datenverwertung dominiert werden, geht melderei einen anderen Weg: Die Plattform verzichtet vollständig auf das Auswerten von Nutzerdaten. Relevante Meldungen erscheinen automatisch in der Nähe des Nutzers – ohne Suchen, ohne Gruppen.

Alle Meldungen werden kartenbasiert dargestellt und sind nach Kategorien wie Verkehr, Umwelt, Events oder Bürgerinfos filterbar. Farbcodierte Pins und eine Cluster-Ansicht sorgen dafür, dass Nutzer auf einen Blick erkennen, was in ihrer Nachbarschaft los ist.

Für Bürger, Vereine und Kommunen

melderei richtet sich an drei Zielgruppen gleichzeitig: Bürgerinnen und Bürger können Schäden wie Schlaglöcher oder defekte Laternen melden und sich mit Nachbarn austauschen. Vereine und Organisationen nutzen die Plattform, um Events und Neuigkeiten in ihrer Region bekannt zu machen. Städte und Gemeinden können Baustelleninformationen und offizielle Bekanntmachungen direkt an die Bürger kommunizieren.

„Deine Region braucht dich“ – Mitmachen in drei Schritten

Die Nutzung von melderei ist denkbar einfach: Nach einer kostenlosen Registrierung können Nutzer sofort sehen, was in ihrer Umgebung passiert, und eigene Meldungen erstellen. Das Lesen von Meldungen ist auch ohne Account möglich.

Bereits aktiv in zahlreichen Städten

melderei ist aktuell in der Beta-Phase und bereits in zahlreichen Städten aktiv – darunter Koblenz, Andernach, Köln, Bonn und Frankfurt am Main. Die Plattform funktioniert standortunabhängig überall auf der ganzen Welt

Über melderei

melderei ist eine kartenbasierte Plattform für lokale Informationen und Bürgerbeteiligung. Die App ist für Handys, Tablets und PCs verfügbar und in der Beta-Phase kostenlos nutzbar. Weitere Informationen unter www.melderei.de

Kontakt

IT Service Wagner

Justin Wagner

Im Lampental 5

56598 Rheinbrohl

026359247605



https://melderei.de

