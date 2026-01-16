Memorysolution stärkt Führung für nachhaltiges Wachstum

Das Führungsteam aus Gerald Diercks, Ulf Kilper und Maximilian Jaud vereint Erfahrung, operative Stärke und strategische Weiterentwicklung.

Die Memorysolution GmbH stellt ihre Unternehmensführung neu auf und wird künftig von einem Dreierteam geleitet. Gerald Diercks, Ulf Kilper und Maximilian Jaud übernehmen gemeinsam die Verantwortung für die zukünftige Ausrichtung des Unternehmens und setzen damit einen zentralen Schritt in der organisatorischen Entwicklung des im südbadischen Breisach beheimateten IT-Unternehmens.

Im Zuge der strukturellen Weiterentwicklung wurde zudem der langjährige Gesellschafter Ralf Thoma, der die Entwicklung von Memorysolution seit über 25 Jahren maßgeblich mitgestaltet hat, zum Prokuristen bestellt.

Gerald Diercks gründete Memorysolution 1997 und entwickelte das Unternehmen in knapp drei Jahrzehnten von einem kleinen Anbieter zu einem heute national etablierten Spezialisten für Enterprise- und Datacenter-Speicherlösungen. Er prägte das Unternehmen seither durch Kontinuität, partnerschaftliche Zusammenarbeit und eine klare kaufmännische Linie. In der neuen Führungsstruktur bleibt Diercks als Managing Director mit Fokus auf Strategie und Finanzen an Bord und begleitet die langfristige Entwicklung des Unternehmens weiterhin aktiv.

Ergänzt wird er durch zwei Führungskräfte, die die operative und kommerzielle Entwicklung verantworten.

Ulf Kilper übernimmt als Director Operations & Procurement die operative Gesamtverantwortung und bringt langjährige Erfahrung im internationalen Einkauf sowie im Produkt- und Lieferantenmanagement ein. Maximilian Jaud verantwortet als Director Strategy & Commercial Development die kommerzielle und strukturelle Weiterentwicklung des Unternehmens und stärkt Memorysolution mit seinem Hintergrund in Marketing, Vertrieb und Organisationsentwicklung.

„Unser Anspruch ist es, Memorysolution langfristig weiterzuentwickeln. Die neue Führungsstruktur verbindet Erfahrung mit frischen Impulsen und schafft stabile Voraussetzungen für weiteres Wachstum“, sagt Gerald Diercks.

Mit dem erweiterten Führungsteam verfolgt Memorysolution das Ziel, seine Marktpräsenz weiter auszubauen und seine Rolle als verlässlicher Technologiepartner in der DACH-Region zu stärken – in der Distribution von Enterprise- und Datacenter-Speichern, in der Versorgung industrieller Anwendungen mit ICs sowie in der Entwicklung individuell konfigurierter Serverlösungen. Die Kombination aus strategischer Erfahrung, operativer Tiefe und struktureller Weiterentwicklung bildet die Grundlage für die nächste Phase der Unternehmensentwicklung.

Die Memorysolution GmbH ist ein spezialisiertes Technologieunternehmen mit Sitz in Breisach am Rhein. Das Unternehmen gliedert sich in drei Geschäftsbereiche: die Distribution von Enterprise- und Datacenter-Speicherlösungen, die Versorgung industrieller Anwendungen mit Speicher-ICs sowie die Entwicklung individuell konfigurierter Server- und Storage-Systeme unter dem Label „Mustang Systems“. Memorysolution arbeitet mit führenden Herstellern wie Samsung Semiconductor, Supermicro und KIOXIA zusammen und unterstützt Systemhäuser, Integratoren, Industrieunternehmen und Forschungseinrichtungen in der DACH-Region als technischer Partner in anspruchsvollen Infrastrukturprojekten.

Firmenkontakt

Memorysolution GmbH

Gerald Diercks

Hafenstr. 17

79206 Breisach

+49 (0) 7667 9469 0



http://www.memorysolution.de

Pressekontakt

Memorysolution GmbH

Pia Söhnlein

Hafenstraße 17

79206 Breisach am Rhein

+49 (0) 7667 9469 0



http://www.memorysolution.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.