memox eröffnet neue Location in Frankfurt und verstärkt Zusammenarbeit mit ILLERHAUS

Wer glaubt, Meetings seien langweilig, war noch nie bei memox. Das Unternehmen expandiert weiter und eröffnet mit einer weiteren Location in Frankfurt nun auch den vierten Standort in Deutschland – und bringt damit neue Höhen in die MICE-Welt.

Wörtlich: Denn die neue Location direkt neben der Messe punktet mit riesiger Terrasse, Skyline-View und einem Ambiente, das einfach einzigartig ist.

In diesem Zuge verstärkt memox die Zusammenarbeit mit ILLERHAUS Marketing. Die Netzwerkagentur aus Starnberg bringt Veranstaltungsplaner mit Hotels & Locations zusammen und hat bereits bei der erfolgreichen Eröffnung des memox Standorts in Stuttgart tatkräftig unterstützt. Beim MICE Branchentreff Stuttgart konnte memox zahlreiche Eventplaner von seinem durchdachten Konzept überzeugen. Doch zurück nach Frankfurt.

Am Rande des Europaviertels, nur wenige Schritte von der Messe Frankfurt entfernt, eröffnet memox seine neueste Location – maßgeschneidert für alle, die mehr wollen als Standardräume mit Standardkaffee. Hier trifft durchdachtes Design auf echte Gastfreundschaft: Ein sehr aufmerksames Team, einzigartige Ausstattung und unkomplizierte Services schaffen den perfekten Rahmen.

„Unsere Vision war es von Anfang an, Orte zu schaffen, an denen Zusammenarbeit nicht nur möglich, sondern außergewöhnlich wird“, erklärt Dr. Dirk Reiner, CEO & Founder von memox. „Für all jene die Veranstaltungen planen, zählt jedes Detail. Deshalb liefern wir mehr als Räume – wir liefern ein Rundum-sorglos-Paket.“

Ein aussergewöhnliches Raumkonzept – die Eigenkreation von memox

memox steht für Räume, die mehr können, als nur modern zu wirken. Die Spaces von memox sind durchdacht bis ins kleinste Detail: Alles im Raum lässt sich flexibel an die Veranstaltung und Bedürfnisse anpassen – vom kreativen Workshop bis hin zur Vorstandssitzung.

Alexander Senn, Head of Marketing & Sales und Geschäftsführer in Deutschland, bringt es auf den Punkt: „Wir hören zu, denken mit und übernehmen. Unser Ziel ist es, Veranstaltungen für Planer einfacher, entspannter und erfolgreicher zu machen.“

Neue Location, doch das Versprechen bleibt

Einfache Buchung, begeisterte Teilnehmer und erfolgreiche Veranstaltungen. Mit der neuen Location im Kastor Tower bietet memox nun drei ganz unterschiedliche, aber immer unverwechselbare Locations in Frankfurt, die man gesehen haben muss. Hier erfährst du mehr: https://www.memox.com/standorte/frankfurt/messe/

Bildquelle: @memox