Menstruation neu gedacht

Zürcher Startup rayne lanciert die erste in der Schweiz gefertigte Menstruationsdisc

Berlin, im Juni 2026. Menstruationsprodukte wurden jahrzehntelang vor allem funktional gedacht. Das Zürcher Startup rayne will das ändern – mit der ersten in der Schweiz entwickelten und gefertigten Menstruationsdisc, bei der Komfort, Körpergefühl und Design im Zentrum stehen. Hinter der Marke steht Gründerin Ramona Schwarz, die ihre Erfahrung aus dem Lingerie Design erstmals auf ein Produkt überträgt, das bisher kaum aus einer ästhetischen und körpernahen Perspektive entwickelt wurde.Mit der „rayne disc“ verbindet das Startup patentierte Innovation, medizinisches Silikon und Schweizer Präzision mit einem klaren Anspruch: Menstruationsprodukte sollen nicht nur funktionieren, sondern sich gut anfühlen, intuitiv nutzbar sein und sich selbstverständlich in den Alltag integrieren.

„Bei rayne sind Design, Ästhetik und Nachhaltigkeit fest in unserer DNA verankert“, erklärt Gründerin Ramona Schwarz. „Wir entwickeln Produkte, die das Leben erleichtern, höchsten Komfort bieten und gleichzeitig die Umwelt schonen.“Vom Lingerie Design zur Perioden Revolution Hinter rayne steht die Designerin Ramona Schwarz. Über viele Jahre entwickelte sie im Bereich Lingerie Produkte, die direkt am Körper getragen werden, mit besonderem Fokus auf Passform, Materialität und Tragekomfort. Dieses Verständnis für körpernahe Produkte floss direkt in die Entwicklung der rayne disc ein.

„Komfort ist kein Zusatz, sondern die Grundlage jedes guten Produkts“, so Schwarz. Nach einer zweijährigen Entwicklungsphase, zahlreichen Tests und vielen Prototypen entstand eine Menstruationsdisc, die funktionale Schwächen herkömmlicher Produkte neu denkt und mit hochwertigem Design verbindet.

Innovation mit Schweizer PräzisionDie rayne disc ist die erste Menstruationsdisc, die komplett in der Schweiz entwickelt und gefertigt wird. Das Herzstück der Innovation ist das patentierte Design mit integrierter Fingerlasche, wodurch sich die Disc besonders einfach und intuitiv entfernen lässt. Anders als bei klassischen Menstruationstassen entsteht bei der Nutzung kein Unterdruck, weshalb die rayne disc auch für Trägerinnen einer Spirale geeignet ist.

Jede Disc wird vor dem Versand hygienisch gereinigt, sicher verpackt und ist bei der Ankunft sofort einsatzbereit.

Design trifft NachhaltigkeitNeben Komfort und Funktionalität spielt auch Nachhaltigkeit eine zentrale Rolle. Der ökologische Fußabdruck konventioneller Periodenprodukte ist enorm: Eine menstruierende Person verwendet im Laufe ihres Lebens durchschnittlich zwischen 10.000 und 17.000 Einwegprodukte wie Tampons oder Binden. Dadurch entstehen jährlich große Mengen an Müll, während viele herkömmliche Produkte Kunststoffbestandteile enthalten, die nur langsam abgebaut werden. (1)

Die rayne disc setzt auf eine langlebige, wiederverwendbare Alternative mit deutlich geringerer Umweltbelastung als klassische Einwegprodukte. Mit einem Fassungsvermögen von 50 ml ersetzt sie fünf bis sieben herkömmliche Tampons und kann über Jahre hinweg verwendet werden. Studien und Marktanalysen zeigen zudem, dass nachhaltige Produkte wie Menstruationstassen oder Perioden-unterwäsche in Deutschland zunehmend an Bedeutung gewinnen. (2)

Das System von rayne durchbricht diesen Kreislauf und setzt auf eine nachhaltige Lösung mit deutlich geringerer Umweltbelastung als klassische Einwegprodukte. (3)

Die wichtigsten Vorteile auf einen BlickDie rayne disc bietet bis zu zwölf Stunden Schutz, ohne dass sie zwischendurch gewechselt werden muss, auch nicht beim Toilettengang. Sie ist frei von Schadstoffen, BPA und Latex und wurde aus medizinischem Silikon gefertigt. Ergänzt durch den disc Cleaner entsteht ein durchdachtes System, das Menstruation unkompliziert, hygienisch und alltagstauglich macht.

Preis und Verfügbarkeit

● Die rayne disc ist für 45 Euro erhältlich.

● Der disc Cleaner ist für 14,90 Euro erhältlich.

● Das Starter Kit bestehend aus rayne disc und disc Cleaner ist für 55 Euro erhältlich.

Alle Produkte sind unter raynecare.com/collections/all erhältlich.

Über rayne rayne ist ein Startup aus Zürich, das Menstruationsprodukte neu denkt, mit Innovation, Komfort und einem Designanspruch, der bisher im Bereich Femcare kaum existierte. Das Unternehmen entwickelt Produkte, die höchsten Tragekomfort bieten, ästhetisch gestaltet sind und sowohl die Gesundheit als auch die Umwelt respektieren.

Unter dem Motto DESIGNED TO RULE YOUR FLOW. ALL DAY. EVERY DAY. schafft rayne eine neue Generation von Periodenprodukten, die Funktionalität, Design und Körpergefühl miteinander verbindet. Regionalität ist dabei ein zentraler Pfeiler: Von der Entwicklung bis zur Fertigung setzt das Unternehmen konsequent auf Schweizer Qualität und höchste Standards in der Materialverarbeitung.

www.raynecare.com

Quellen:

(1) https://erdbeerwoche.com/meine-umwelt/muellproblem/

(2) https://www.splendid-research.com/de

(3) https://www.globalcitizen.org/de/content/best-period-products-for-the-environment/

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