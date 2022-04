Menstruationstassen – völlig unterschätzt?

Angesichts der zunehmenden Umweltverschmutzung und Erderwärmung wird eine Änderung unserer Lebensweise immer relevanter. Binden und Tampons sorgen für jede Menge Müll. Doch zum Glück gibt es eine Alternative: Eine Menstruationstasse.

Eine Menstruationstasse ist sehr einfach zu verwenden. Sie wird gefaltet und in die Vagina eingeführt. Dort entfaltet sie sich, wodurch ein Unterdruck entsteht. So hält sie dicht und bleibt an Ort und Stelle. Nach einigen Stunden wird sie herausgenommen, geleert, mit Wasser ausgespült und wieder eingesetzt.

Menstruationstassen bieten jede Menge Vorteile!

Menstruationstassen bestehen aus geprüftem, medizinischem Silikon. Sie sind hygienisch, denn sie lassen sich gut reinigen und werden durch Auskochen desinfiziert.

Menstruationstassen sind wiederverwendbar. Im Laufe deines Lebens brauchst du lediglich vier Menstruationstassen. Von Tampons oder Binden benötigst du hingegen etwa 17.000 Stück. Die Menge an anfallendem Müll ist immens.

Menstruationstassen sind sehr günstig. Eine Menstruationstasse kostet 10-30 €, ist aber bis zu 10 Jahre verwendbar. Tampons oder Binden kosten dich im gleichen Zeitraum über 200 €.

Eine Menstruationstasse bietet dreimal soviel Platz wie Tampons. Gerade bei starker Periode ist dies von Vorteil und du brauchst sie seltener zu leeren.

Du siehst, Menstruationstassen sind eine umweltfreundliche Alternative zu Einwegprodukten wie Tampons und Binden!

Auf meinem Blog https://ecofreundin.de findest du mehr Tipps zum Thema Menstruationstassen und wie du dein Leben umweltfreundlicher gestalten kannst!

Auf ecofreundin.de erhältst du alle wichtigen Informationen, um dein Leben Stück für Stück umweltfreundlicher zu gestalten. Damit möchte ich dich bei deinem Weg zu einem umweltbewussten Leben unterstützen. Dabei zeige ich dir nachhaltige Alternativen, seien es Periodenprodukte, Stoffwindeln oder Waschmittel.

